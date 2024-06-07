Российские производители будут искать новые рынки сбыта растительных шротов

Россия — крупнейший поставщик рапсового шрота в Европу Pixabay

Российские производители масложировой продукции, которая с 1 июля будет облагаться запретительными пошлинами при ввозе в страны Европейского союза, смогут перенаправить свои поставки на другие рынки. Об этом исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал поле.рф. По его словам, из-за введения пошлин Евросоюзу придется искать альтернативные источники поставок шрота, заменяя импорт из России и Белоруссии закупками у других экспортеров Черноморского региона, вероятно, в Украине.



«Значит, российская продукция заместит их на тех рынках, где сократится присутствие украинских шротов. Кроме того, емкость рынков, куда традиционно экспортируется наша масложировая продукция, достаточно высокая, и мы можем увеличить объемы поставок на них», — сказал Мальцев «Агроинвестору». Введение пошлин не повлияет на развитие российского экспорта растительных масел, так как Россия в основном экспортирует его в дружественные страны, добавил он, уточнив, что в ЕС уходили минимальные объемы — чуть более 150 тыс. т в год. Главными покупателями отечественных растительных масел остаются Индия, Китай, Египет, Турция, Алжир и другие.



Процесс перестройки экспорта российских шротов с европейского рынка на альтернативные неизбежен, поскольку ставка на ввоз отечественной продукции в ЕС с 1 июля станет фактически запретительной, согласны аналитики агентства OleoScope. «При этом такая ситуация, скорее, ставит в тяжелое положение именно европейских импортеров, поскольку, например, доля России в структуре импорта рапсового шрота для Европы в текущем сезоне превышает 60%. Больше, чем наша страна этой продукции туда никто не поставляет, мы здесь абсолютные лидеры», — прокомментировали «Агроинвестору» в агентстве.



По подсолнечному шроту Россия на второй позиции, доля нашей страны составляет более 25%. В Европу также уходят большие объемы соевого шрота, хотя Россия и не входит в топ-5 поставщиков, но искать новые рынки сбыта придется, отметили аналитики. Среди наиболее приоритетных направлений они назвали некоторые страны СНГ, Китай, Турцию, Бангладеш, Египет, ОАЭ и другие.



Согласно данным OleoScope, с начала текущего сезона Россия поставила в страны ЕС менее 800 тыс. т растительных шротов, в то время как за аналогичный период прошлого сезона этот показатель составлял около 1 млн т. Эта продукция также активно вывозится в Турцию, Белоруссию и Китай.



В конце мая совет ЕС принял решение увеличить пошлины на зерно, масличные культуры и продукцию их переработки из России и Белоруссии до уровней, делающих импорт этих товаров невыгодным. Мера также затронет горох и мелассированный свекловичный жом. Пошлины увеличатся до 95 евро за тонну или до 50% от стоимости товара в зависимости от типа продукции. Это решение вступит в силу с 1 июля. В сообщении Совета ЕС отмечается, что данное постановление фактически прекратит импорт указанных продуктов из России и Беларуси.



Экспорт свекловичного жома из России в последние 15 лет сконцентрирован на ЕС, туда поставляется около 80% от всего объема экспорта, говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов. Он отметил, что альтернативных рынков сбыта этого товара очень мало. «Внутренний сбыт гранулированного и силосованного жома очень невелик. Новые пошлины носят запретительный характер, поэтому, скорее всего, внутренние цены резко упадут на размер установленной пошлины и поставки в Евросоюз продолжатся. Либо случится чудо, и найдутся новые рынки сбыта внутри страны и на экспорт», — сказал Иванов «Агроинвестору».



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