«Эфко» построит пищевой комбинат в Тульской области

Проект принесет региону 20 млрд рублей инвестиций и тысячу рабочих мест Freepik.com

В ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и директор по стратегическому развитию УК «Эфко» Владислав Романцев подписали соглашение о строительстве в особой экономической зоне «Узловая» пищевого комбината. Проект принесет региону 20 млрд руб. инвестиций и 1 тыс. рабочих мест, говорится в сообщении правительства области.



Компания планирует развивать производство шоколада и глазурей для сегмента B2B, как по традиционным рецептурам, так и с полной или частичной заменой сахара биотехнологическим сладким белком, недавно сертифицированным в странах ЕАЭС. На первом этапе инвестиции составят 6 млрд руб., проект планируется реализовать в 2025 году, уточнила пресс-служба «Эфко». «Проект большой, долгосрочный, подразумевает последовательное развитие в несколько этапов в горизонте ближайших 10 лет, — отметил Романцев. — Надеемся, сотрудничество сложится наилучшим образом, и все планы будут реализованы с максимальной пользой и для бизнеса, и для Тульской области, и, конечно, для клиентов и потребителей». Правительство региона заверило, что готово оказать «Эфко» всестороннюю поддержку.



По словам Романцева, которые приводит пресс-служба компании, по ряду пищевых ингредиентов Россия находится в критической зависимости от зарубежных поставок. Одно из наиболее уязвимых направлений — все, что связано с кондитерской отраслью, в частности с какао. Реализация нового проекта поможет снизить риски.



Также в ходе ПМЭФ «Эфко» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Самарской области. В этом регионе компания намерена модернизировать Тольяттинский комбинат пищевых продуктов и построить причал на Волге, чтобы экспортировать растительные масла по транспортному коридору «Север-Юг», в том числе в Иран. Реализация проекта позволит увеличить производительность комбината в полтора раза, до 3 тыс. т масличных в сутки. Также завод сможет одновременно перерабатывать две культуры, расширятся мощности по хранению сырья и готовой продукции, говорится в сообщении правительства области. Объем инвестиций в сумме составит 11 млрд руб.



«Новый проект в Самарской области ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Поэтому мы будем и наращивать объемы производства, и развивать транспортную инфраструктуру», — отметил Романцев, уточнив, что причал планируется построить в течение двух лет. Проект будет способствовать решению задач по увеличению объемов производства продукции АПК и наращиванию ее экспорта в соответствии с «майским указом» президента Владимира Путина, добавил он.



«Эфко» специализируется на переработке масличных культур (подсолнечник, соя, рапс), производстве фасованных масел, жиров и маргаринов, майонезов и кетчупов. Ассортимент пищевых ингредиентов включает специализированные жиры и маргарины для кондитерской и хлебобулочной промышленности, яичные продукты и лецитины, растительные белки, ферменты и постоянно расширяется. Ключевые торговые марки — «Слобода», «Пышка», Altero и Hi!. Производственные мощности компании расположены в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Свердловской областях, Краснодарском крае, а также в Казахстане и в сумме способны перерабатывать более 4,5 млн т масличных в год. «Эфко» активно диверсифицирует бизнес за счет развития инновационного центра, разработки растительных альтернатив мяса и молока, венчурных инвестиций в фудтех и биотехнологии.



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