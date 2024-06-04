«Эфко» сертифицировала в России сладкий белок

Россия стала второй страной в мире после ОАЭ, где сертифицирован сладкий белок браззеин «Эфко»

Россия стала второй страной в мире после ОАЭ, где сертифицирован сладкий белок браззеин. Об этом сообщил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов в ходе организованной компаний конференции Deep Food Tech. Продукт допущен к обращению в ЕАЭС при производстве продуктов питания. В августе прошлого года штаб-квартира инновационных проектов «Эфко» в Дубае сообщила о завершении сертификации браззеина в Объединенных Арабских Эмиратах.



«Эфко» совместно с научными коллективами под руководством академиков РАН разработала технологию производства сладкого белка браззеина, который в несколько тысяч раз слаще сахарозы и не повышает уровень глюкозы в крови. Промышленная технология полностью разработана в инновационном центре «Бирюч». Инвестиции в проект с момента его старта в 2020 году составили 1,3 млрд руб.



Безопасность продукта доказана, он соответствует всем требованиям, предъявляемым к пищевым ингредиентам. Проведенные исследования показали, что длительное употребление сладких белков не привели к существенному изменению микробиоты или появлению условно-патогенной микрофлоры. Это является дополнительным доказательством безопасности подсластителя, отметила в ходе конференции академик РАН, заведующая кафедрой химии природных соединений химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Донцова. Клинические испытания продукта продолжаются, в том числе исследуется его польза для здоровья.



«То, что мы прошли сертификацию, говорит о том, что этот продукт нужен стране», — подчеркнул гендиректор «Эфко» Евгений Ляшенко. По словам Иванова, есть ощущение, что сладкий белок дает надежду на решение проблемы сахарного диабета в мире.



Россия в области сладких белков становится одним из лидеров именно с точки зрения внедрения продукта, подчеркнул Ляшенко. «Теперь, когда все необходимые процедуры пройдены, мы готовы начинать мероприятия по созданию производства сладкого белка в промышленных масштабах, — рассказал он. — Сейчас мы находимся на этапе проектирования первого промышленного предприятия по выпуску браззеина в России. Инвестиции в масштабирование проекта составят более 10 млрд руб.». Предполагается, что строительства завода по производству сладкого белка начнется после завершения проектирования в 2025 году.



«Эфко» разработала ряд рецептур продуктов, в которых сахар можно заменить сладким белком, однако, по словам Ляшенко, компания пока не планирует самостоятельно их производить и будет делать ставку на продажу сладкого белка как ингредиента. Компания рассчитывает, что первая очередь завода позволит заменить 3-5% рынка сахара в стране. «По крайней мере мы будем на это претендовать», — добавил Ляшенко. Также он сообщил, что компания начала разработку технологии получения другого сладкого белка — монелина.



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