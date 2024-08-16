В России отменят запрет на экспорт рапса

За семь месяцев текущего года экспорт маслосемян рапса составил 394 тысячи тонн Pixabay

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии ввела пошлину на экспорт рапса в размере 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она будет действовать с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026-го. Это решение принято вместо действующего временного запрета на вывоз рапса. Также подкомиссия продлила до 31 августа 2026 года срок действия ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечник в размере 50%, но не менее 32 тыс. руб./т; на соевые бобы — 20%, но не менее $100/т. На такой же срок планируется продлить «плавающие» вывозные таможенные пошлины на подсолнечное масло и подсолнечный шрот, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минэкономразвития. В ведомстве уточнили, что эти меры обсуждались с бизнесом и направлены на обеспечение сбалансированности внутреннего рынка и сдерживание потребительских цен.



Запрет на экспорт рапса действует с 2022 года, он не распространяется на пункт пропуска Забайкальск. Действие ограничения истекает 31 августа 2024 года. «Плавающие» пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота были введены с 1 сентября 2021-го. Сначала они рассчитывались в долларах, с июля 2022 года — в рублях. Размер пошлины на подсолнечное масло составляет 70% от разницы между базовой ценой (82,5 тыс. руб./т) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц). Экспортная пошлина на подсолнечный шрот рассчитывается по формуле как разница между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц) и базовой ценой (15875 руб./т), умноженная на величину корректирующего коэффициента (0,7).



По словам руководителя Масложирового союза Михаила Мальцева, замена запрета вывоза рапса на заградительную экспортную пошлину унифицирует защитные меры, стимулирующие внутреннюю переработку масличных. «Действующий до этого режим вывоза рапса с исключением для погранперехода в Забайкальском крае позволял вывозить рапс не только выращенный в Забайкальском крае и Иркутской области, для которых и было сделано такое исключение, но и из других регионов, что приводило к повышенному экспорту рапса и снижению объемов его переработки внутри страны», — прокомментировал «Агроинвестору» Мальцев. Он уверен, что при текущей конъюнктуре рынка пошлина в 30% защитит рынок от массового вывоза сырья.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что введение пошлины вместо запрета на вывоз при прочих равных может означать фактическое ужесточение экспортного режима. Так, объясняет он, при действующих до 31 августа 2024 года правилах, отгрузки на внешние рынки разрешены только в страны ЕАЭС и через Забайкальск с пошлиной в 6,5%. В уходящем сезоне через этот канал ушло порядка 350-400 тыс. т рапса. «В новом сезоне в Сибири возможен рекордный урожай, и в условиях дефицита там перерабатывающих мощностей из региона нужно будет вывозить еще больше рапса, в том числе на экспорт с очень высокой пошлиной. Для отечественных переработчиков это хороший вариант, для производителей рапса — не очень», — сказал «Агроинвестору» Рылько. По его словам, в России достаточно мощностей для переработки рапса, но в регионе-лидере по его производству — Сибири — их пока не хватает.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут также считает, что пошлина в 165 евро, по сути, запретительная. Теперь экспорт может идти только в страны ЕАЭС, но, по его мнению, было бы разумно отменить пошлину для дружественных стран. «Но в таком случае это будет неприятная ситуация для переработчиков, поскольку благодаря запретительным пошлинам на масличные фактически конкуренция у них на рынке есть только между собой, потому что других покупателей, кроме переработчиков, нет. Это ведет к снижению цен для сельхозпроизводителей. Реакцию мы видим: сокращаются посевные площади подсолнечника, рапс и соя выдержали эту ситуацию, но благодаря тому, что была очень хорошая конъюнктура на рапсовое и соевое масла, и цены были более или менее приемлемыми для сельхозпроизводителей», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут. Он также считает, что с введением пошлины объемы экспорта рапса могут снизиться, хотя они и так не были значительными. При этом издержки на перевозку рапса из Сибири в другие регионы на переработку будут возложены на аграриев.



За семь месяцев текущего года экспорт маслосемян рапса составил 394 тыс. т — на треть меньше, чем в аналогичный период 2023 года (-32%). Почти весь объем был отправлен в Беларусь (261 тыс. т) и Китай (127 тыс. т), приводит данные аналитик OleoScope Лилия Варыгина. «Китай в целом является основным покупателем отечественного рапса. Он приобрел более 85% всего объема рапсового масла, поставляемого нами на экспорт. В этом году объем экспортируемого масла составил 623 тыс. т (-36% к аналогичному периоду прошлого года). Рапсового шрота было вывезено 234 тыс. т. Это в два раза меньше аналогичного периода 2023-го. Основные покупатели — Франция (62 тыс. т) и опять же Китай (66 тыс. т)», — рассказывает она.



Пошлина на рапс в размере 30% после временного запрета на его вывоз дает возможность регулировать экспорт, в частности с существенными объемами вывоза рапса как сырья через Забайкальск, отмечает Варыгина. Доход от полученных от пошлин пойдет на субсидирование сельхозпроизводителей, также это защитит внутренний рынок переработки масличных, считает она. В этом году площадь сева рапса расширилась почти на треть (на 29,3%) — с 2,1 млн га до 2,73 млн га и ожидается рекордный валовой сбор, который может составить до 5 млн тонн. Кроме того, отрасль постоянно наращивает мощности для переработки рапса, в ближайшие годы они увеличатся еще на пару миллионов тонн, добавила Варыгина.



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