Россия развивает экспорт масла на лесовозных платформах

Рапсовое масло, произведенное в Липецкой и Тюменской областях, перевозилось в универсальных контейнерах с использованием флекситанков «Деметра-Холдинг»

Компания «ТрансЛес» (входит в «Деметра-Холдинг») впервые предоставила комплексную услугу по формированию и подаче лесовозных платформ с фитинговыми упорами для перевозки растительного масла. По заказу компании «Европак» «ТрансЛес» отправил из России в Китай 5,5 тыс. т рапсового масла двумя контейнерными поездами. Железнодорожные составы по 67 фитинговых платформ каждый отправлялись со станций Телегино Юго-Восточной железной дороги и Войновка Свердловской железной дороги до приграничной с Китаем станции Забайкальск.



Рапсовое масло, произведенное в Липецкой и Тюменской областях, перевозилось в универсальных контейнерах с использованием флекситанков — полимерной эластичной емкости для транспортировки неопасных наливных грузов. Специалисты «Европак» заливали масло на предприятиях, затем компания вывезла их автомобильным транспортом на терминалы железнодорожных станций, где формировались поезда.



«ТрансЛес» оказывает услуги по контейнерным перевозкам с 2013 года, в парке компании 9 тыс. железнодорожных платформ. Экспедирование осуществляется по любым видов грузов — от пиломатериалов до автозапчастей. «При этом мы постоянно расширяем номенклатуру перевозимых грузов. Перевозка грузов на лесовозных платформах с фитинговыми упорами позволяет оптимизировать логистику на традиционных маршрутах, — прокомментировал управляющий директор «ТрансЛеса» Руслан Пряников. — Отправки рапсового масла мы осуществляли впервые, считаем, что этот опыт прошел успешно. Планируется, что подобные маршруты будут осуществляться на регулярной основе».



Также компании совместно организовали отправку подсолнечного масла во флекситанках в Иран по МТК «Север-Юг». Объем партии составил 200 т. «ТрансЛес» предоставил контейнеры, специалисты «Европак» оборудовали их флекситанками и загрузили масло на площадке производителя из Липецкой области. Первую железнодорожную перевозку подсолнечного масла по восточному маршруту МТК «Север — Юг» в полносоставном контейнерном поезде организовала «РЖД Логистика». Продукция проследовала со станции Селятино до станции Акяйла Туркменской железной дороги, а далее — автотранспортом до получателя.



«Иран входит в число основных покупателей отечественного подсолнечного масла и в целом уверенно наращивает импорт сельскохозяйственной продукции из России, что позволяет нам активнее задействовать восточный маршрут МТК “Север — Юг” для перевозки товаров данной категории, — говорит директор по контейнерным перевозкам «РЖД Логистика» Александр Сиверцев. — Учитывая специфику отправок масла во флекситанках, мы предлагаем перевозку только в составе контейнерного поезда, что сокращает сроки доставки и повышает сохранность груза».



По словам гендиректора ГК «Европак» Людвига Тарханьяна, которого цитирует центр «Агроэкспорт», для компании это первый опыт перевозки растительных масел во флекситанках в Иран. «Иран — один из основных покупателей российской масложировой продукции, по итогам 2023 года он приобрел более 500 тыс. т подсолнечного масла, и мы уверены, что доля контейнерных перевозок в этом направлении будет увеличиваться», — отметил он. В планах компании — организация контейнерных поездов из различных регионов России в направлении Ирана по обеим веткам МТК «Север — Юг».



За первые семь месяцев 2024 года «Европак» отправил более 200 ускоренных контейнерных поездов на экспорт, в том числе 74 проследовали через сухопутные погранпереходы напрямую в Китай. В ближайшем будущем компания рассчитывает на развитие сотрудничества с «ТрансЛес» и увеличение совместных отправок, добавил Тарханьян.



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