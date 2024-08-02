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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

В Псковской области построят завод по переработке рапса

Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей

| Агроинвестор |

При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 175 тысяч тонн масла
При выходе на полную мощность предприятие будет выпускать 175 тысяч тонн масла

Компания «Сила Сибири» планирует создать комплекс инфраструктурных объектов для производства нерафинированного рапсового масла и шрота в ОЭЗ «Моглино» Псковской области. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд руб., говорится на сайте правительства региона. Проект одобрен участники Экспертного совета под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Предполагаемый объем производства в первый год работы предприятия составляет более 15 тыс. т продукции, при выходе на полную мощность через четыре года — свыше 175 тыс. т масла. Выпуск масла будет ориентирован на экспорт в Китай, шрота — на внутренний рынок. Маслосемена для переработки компания планирует закупать у аграриев центральной России и Северо-Запада, в том числе у псковских фермеров. По данным , урожай рапса в регионе в прошлом году составил около 21,5 тыс. т, снизившись на 41% относительно 2022-го.

Источник «Агроинвестора» в отрасли обращает внимание на то, что Псковская область находится достаточно далеко от Китая, куда планирует вывозить продукцию. При этом плановые объемы выпуска небольшие. Для сравнения, в июне о строительстве завода по переработке рапса с прицелом на отгрузки в Китай на Кузбассе, который находится гораздо ближе к предполагаемому покупателю, чем Псковская область, заявила компания «». Мощность проекта — 600-700 тыс. т масла.

В целом, рапсовое масло, по словам собеседника «Агроинвестора», востребовано для аквакультуры. С учетом того, что регион граничит со старыми ЕС, а выход проекта на полную мощность планируется через четыре года, он не исключает, что, возможно, инвестор рассчитывает в перспективе поставлять свою продукцию, в том числе в европейские страны.

В то же время, отгрузки рапсового масла в Китай с начала года существенно нарастили регионы, которые не находятся в непосредственной близости к границе с этим государством, хотя и расположены к нему значительно ближе, чем Псковская область, отмечает он. Так, из Удмуртии за первые два месяца этого года в Китай было экспортировано более 1,1 тыс. т рапсового масла, против 580 т за тот же период 2023-го, Кировская область за три месяца 2024-го вывезла в Китай 629,3 т рапсового масла против 325,5 т за тот же период 2023-го, сообщается на сайте Россельхознадзора.

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