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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Русагротранс» поставил рекорд по перевозкам зерна в экспортных направлениях

Объем поставок увеличился на 25%

| Агроинвестор |

Основные объемы зерна были поставлены на терминалы Новороссийска
Основные объемы зерна были поставлены на терминалы Новороссийска

«» (входит в ) в сезоне-2023/24 перевез по железной дороге 16,7 млн т аграрных грузов, в том числе 14,1 млн т зерна. По сравнению с предыдущим сельхозгодом поставки увеличились на 10% и 19% соответственно. В том числе в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов были перевезены рекордные 12 млн т зерна — на 2,4 млн т, или на 25% больше, чем в сезоне-2022/23.

Основные объемы зерна — 7,6 млн т — были поставлены на терминалы Новороссийска. По сравнению с предыдущим сезоном перевозки в этом направлении выросли на 11%. В порты Балтийского моря «» поставил 1,6 млн т зерновых в сравнении с 0,6 млн т сезоном ранее. В том числе в «Порт Высоцкий» было поставлено 0,68 млн т грузов. Наибольшую динамику показали отгрузки в направлении порта Тамань, они увеличились на 17%, до 0,55 млн т, а также в Казахстан и Киргизию — 0,9 млн т (+21%).

В прошедшем сельскохозяйственном году «» совместно с РЖД продолжал работу над развитием маршрутных отправок. В составе маршрутов было организовано 78,5 тыс. груженых вагоноотправок общим объемом 5,7 млн т зерновых и прочих аграрных грузов против 64 тыс. вагоноотправок объемом 4,6 млн т в сезоне-2022/23. Показатели увеличились на 23% и 24% соответственно. Доля маршрутов в экспорте аграрных грузов в завершившемся сезоне выросла с 42% до 43%. Наибольшую динамику по маршрутизации показали элеваторы в периметре : суммарно с Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов было организовано более 16 тыс. груженых вагоноотправок общим объемом 1,15 млн т.

Внутренние перевозки зерна и прочих аграрных грузов в сезоне-2023/24 снизились до 4,7 млн т после 5,6 млн т в 2022/23-м. Более 50% внутренних перевозок зерна «» традиционно осуществляет в адрес потребителей Центра и Северо-Запада, 16% объемов перевозок пришлось на Поволжье, 10% − на Урал. Также в прошлом сельхозгоду увеличились перевозки зерна внутри Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Ранее «» писал, что в сезоне-2023/24 поставил исторические рекорды по перевалке, отгрузкам и перевозкам зерна. Так, общая перевалка на терминалах холдинга достигла 12,5 млн т, что на 22% выше показателя 2022/23 сельхозгода. Отгрузки с собственных элеваторов составили 1,2 млн т — это в два раза больше, чем в сезоне-2022/23 (546,5 тыс. т).

«» — крупнейший железнодорожный оператор по перевозке аграрных грузов в специализированных вагонах-хопперах. В номенклатуру перевозимых грузов входят зерновые, масличные, сахар-сырец, шрот, жом и прочие насыпные аграрные грузы.

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