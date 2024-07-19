«Русагротранс» поставил рекорд по перевозкам зерна в экспортных направлениях

Основные объемы зерна были поставлены на терминалы Новороссийска «Деметра-Холдинг»

«Русагротранс» (входит в «Деметра-Холдинг») в сезоне-2023/24 перевез по железной дороге 16,7 млн т аграрных грузов, в том числе 14,1 млн т зерна. По сравнению с предыдущим сельхозгодом поставки увеличились на 10% и 19% соответственно. В том числе в направлении экспортных сухопутных и глубоководных терминалов были перевезены рекордные 12 млн т зерна — на 2,4 млн т, или на 25% больше, чем в сезоне-2022/23.



Основные объемы зерна — 7,6 млн т — были поставлены на терминалы Новороссийска. По сравнению с предыдущим сезоном перевозки в этом направлении выросли на 11%. В порты Балтийского моря «Русагротранс» поставил 1,6 млн т зерновых в сравнении с 0,6 млн т сезоном ранее. В том числе в «Порт Высоцкий» было поставлено 0,68 млн т грузов. Наибольшую динамику показали отгрузки в направлении порта Тамань, они увеличились на 17%, до 0,55 млн т, а также в Казахстан и Киргизию — 0,9 млн т (+21%).



В прошедшем сельскохозяйственном году «Русагротранс» совместно с РЖД продолжал работу над развитием маршрутных отправок. В составе маршрутов было организовано 78,5 тыс. груженых вагоноотправок общим объемом 5,7 млн т зерновых и прочих аграрных грузов против 64 тыс. вагоноотправок объемом 4,6 млн т в сезоне-2022/23. Показатели увеличились на 23% и 24% соответственно. Доля маршрутов в экспорте аграрных грузов в завершившемся сезоне выросла с 42% до 43%. Наибольшую динамику по маршрутизации показали элеваторы в периметре «Деметра-Холдинг»: суммарно с Ипатовского комбината хлебопродуктов, Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов было организовано более 16 тыс. груженых вагоноотправок общим объемом 1,15 млн т.



Внутренние перевозки зерна и прочих аграрных грузов в сезоне-2023/24 снизились до 4,7 млн т после 5,6 млн т в 2022/23-м. Более 50% внутренних перевозок зерна «Русагротранс» традиционно осуществляет в адрес потребителей Центра и Северо-Запада, 16% объемов перевозок пришлось на Поволжье, 10% − на Урал. Также в прошлом сельхозгоду увеличились перевозки зерна внутри Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.



Ранее «Агроинвестор» писал, что «Деметра-Холдинг» в сезоне-2023/24 поставил исторические рекорды по перевалке, отгрузкам и перевозкам зерна. Так, общая перевалка на терминалах холдинга достигла 12,5 млн т, что на 22% выше показателя 2022/23 сельхозгода. Отгрузки с собственных элеваторов составили 1,2 млн т — это в два раза больше, чем в сезоне-2022/23 (546,5 тыс. т).



«Русагротранс» — крупнейший железнодорожный оператор по перевозке аграрных грузов в специализированных вагонах-хопперах. В номенклатуру перевозимых грузов входят зерновые, масличные, сахар-сырец, шрот, жом и прочие насыпные аграрные грузы.



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