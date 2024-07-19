Минсельхоз готовит изменения в стратегию развития АПК до 2030 года Ю. Эйвазова

Аграриям сохранят налоговые льготы на 2025 год, об этом первый заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова сказала на летней конференции «Где Маржа 2024», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. Замминистра обратила внимание, что кроме финансовой поддержки, которую государство предоставляет сельхозпроизводителям, Минсельхозу удалось сохранить для агросектора льготу по налогу на прибыль на 2025 год (ставка останется нулевой), а также льготные ставки по налогу на имущество и единый сельскохозяйственный налог, несмотря на то что по другим отраслям со следующего года налоговая нагрузка увеличится. 12 июля президент России подписал закон, который вносит корректировки в налоговый кодекс. Согласно этому закону, налог на прибыль для организаций увеличится с 1 января 2025-го с текущих 20% до 25%.



Фастова также поделилась итогами работы агросектора за 2023 год. По данным Минсельхоза, средняя рентабельность предприятий АПК в 2023-м составила 19,1%, средняя заработная плата в секторе выросла до 54,6 тыс. руб./мес. с 47,2 тыс. руб./мес. годом ранее. «По сути, 2023 год, несмотря на все наши страхи и беспокойства, был достаточно неплохим для сельского хозяйства. И мы считаем, что закончим год не хуже, чем прошлый», — оценила она.



На этот год в соответствии с Указом президента от 7 мая 2024 года о национальных целях развития у отрасли появилась новая цель — технологическое лидерство. «Цель, которую ставят перед нами — это повышение технологического независимости АПК, развитие селекции, генетики, биотехнологий, а также производство вакцин и ветеринарных препаратов», — напомнила Фастова. Сейчас Минсельхоз готовит изменения в стратегию развития АПК до 2030 года в соответствии с новой задачей и до конца года рассчитывает обновить действующую стратегию.



Основные вызовы, стоящие перед агросектором — увеличение к 2030 году объема производства продукции АПК не менее, чем на 25% и увеличение экспорта в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2021-го. «Основные наши заделы мы видим в наращивании объема производства зерновых с дальнейшей возможностью увеличения экспорта и глубокой переработки, увеличение производства масличных, также с дальнейшим возможностью наращивания глубокой переработки с целью экспорта», — перечислила Фастова. Кроме того, напомнила она, мы не достигли показателей продовольственной безопасности по овощам и фруктам, и задача агросектора — увеличить объем производства многолетних плодово-ягодных культур. В животноводстве основные точки роста АПК — это наращивание объема производства молока, птицеводческой продукции. «Мы также видим возможность увеличения выпуска продукции свиноводства, поскольку сейчас эта продукция вышла на экспорт», — добавила чиновник.



Сейчас объем господдержки АПК на этот год утвержден на уровне 529,3 млрд руб., с учетом бюджетных ассигнований на проведение товарных интервенций и CAPEX — 539 млрд руб. Этот показатель практически на уровне 2023 года. «Но мы понимаем, что цифра будет расти в связи с тем, что растет и ставка ЦБ», — отметила Фастова.



Основными направлениями господдержки являются льготное кредитование, лизинг, экспорт, техническая модернизация. По оценкам Минсельхоза, на текущий момент в общем объеме финансовой поддержки льготное кредитование занимает 50%. Активно субсидируются малые формы хозяйств, сельский туризм. «Для нас приоритет, чтобы деньги для сельхозпроизводителей доводились своевременно», — подчеркнула замглавы Минсельхоза.



Этот год с точки зрения погодных условий не очень оптимальный, и те, кто застраховался, видят, что сделали это не зря, обратила внимание Фастова. Она напомнила, что страховка от ЧС выплачивается в течение 10 дней, и все, кто ее оформлял, уже получили компенсацию. Что касается выплат по мультирисковому страхованию, то ее аграрии получат после сбора урожая.



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