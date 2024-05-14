Дмитрий Патрушев: дифференциация господдержки АПК будет сохранена

Финансирование АПК в 2024 году составит 600 млрд рублей Freepik.com

Дифференциация господдержки сельского хозяйства в зависимости от климатических условий в разных регионах России будет сохранена, сказал кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в Госдуме, по итогам которого депутаты утвердили всех предложенных кандидатов. Бывший глава Минсельхоза отметил, что такая дифференциация уже есть, предусмотрены преференции для различных регионов, включая Дальний Восток, Северный Кавказ, арктическую зону, Крым, Севастополь и новые территории. Патрушев также подчеркнул важность повышающих коэффициентов для определенных регионов и заверил, что они будут сохранены.



Он отметил, что существующая дифференциация позволяет регионам выбирать приоритетные направления для поддержки в рамках объединенной субсидии. Патрушев заверил, что намерен продолжить работу над дифференциацией господдержки, сотрудничая с Минфином и финансово-экономическим блоком правительства для увеличения финансирования государственных программ. Он подчеркнул, что все существующие механизмы господдержки сельского хозяйства показали свою эффективность, что привело к значительному росту производства сельхозпродукции с начала 2000-х годов. Патрушев также подтвердил намерение сохранить все направления господдержки, перенастраивая их при необходимости. Отвечая на вопрос депутатов о молочном животноводстве, он отметил важность финансирования инвестиционных проектов через льготное кредитование.



В конце прошлого года Патрушев говорил, что в 2024 году господдержка сельского хозяйства составит примерно 500 млрд руб., что соответствует уровню предыдущих лет. При этом председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выражал озабоченность по поводу этой цифры. «Если расходы будут такими же, как в текущем году, это означает, что не будет развития в соответствующей области. Поэтому необходимо обсудить вопрос об увеличении расходов на сельское хозяйство, включая субсидирование краткосрочных кредитов и льготные инвестиционные кредиты», — приводил «Финмаркет» его слова.



В феврале текущего года Патрушев уточнял, что в 2024 году государственная поддержка агропромышленного комплекса составит 558 млрд руб. В прошлом году объем финансирования сельского хозяйства составил 540 млрд руб. Патрушев также приводил данные, что с начала реализации основной госпрограммы развития сельского хозяйства в 2013 году на нее было направлено более 3,5 трлн руб. Аграрии и переработчики имеют доступ к широкому спектру мер поддержки, доступных как крупным компаниям, так и предприятиям малого бизнеса, что положительно сказывается на объемах производства, отмечал он.



Финансирование АПК в 2024 году составит 600 млрд руб., правительство продолжит поддерживать все программы отрасли, ранее заявил Михаил Мишустин на заседании Госдумы при представлении его на должность премьер-министра, отметив, что «это серьезный ресурс». В том числе на комплексную программу развития сельских территорий предусмотрено 68 млрд руб., на программу мелиорации — 40,7 млрд руб. «Это заложенные средства, которые на сегодняшний день уже будут достаточно эффективно использованы», — сказал он.



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