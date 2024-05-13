Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера

В ходе выступления на пленарном заседании Патрушев обозначил основные результаты в АПК и ключевые направления дальнейшей работы М. Стулов

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания утвердили кандидатуру бывшего главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность вице-премьера. Он сменит на этом посту Викторию Абрамченко и будет курировать АПК и экологию. В ходе выступления на пленарном заседании Патрушев обозначил основные результаты в АПК и ключевые направления дальнейшей работы. Так, он напомнил, что с 2018 года объем сельхозпроизводства вырос почти на 16,5%, стабильно увеличивается финансирование всех госпрограмм Минсельхоза, достигнуто большинство индикаторов Доктрины продовольственной безопасности. В этом году, несмотря на сложные погодные условия, будут получены урожаи, необходимые для выполнения параметров продовольственной безопасности. То же самое касается продукции животноводства, переработки, а также рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул Патрушев.



Глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил успехи отрасли под руководством Патрушева. Тем не менее, по словам депутата, есть куда стремиться, в частности следует обратить внимание на программы комплексного развития сельских территорий и освоения целины. Патрушев заверил депутатов, что совместная работа по вопросу развития АПК будет продолжена. Говоря об экологии, кандидат на должность заместителя председателя правительства отметил основные направления деятельности — это ликвидация накопленного вреда и оздоровление водных объектов и лесных массивов.



Кандидатуру Патрушева 11 мая предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Пресс-секретарь последнего Борис Беляков говорил, что Патрушев обладает необходимыми знаниями и опытом. «До госслужбы восемь лет возглавлял Россельхозбанк, был в правлении ВТБ и хорошо знает финансовую сферу», — отмечал он. На должность министра сельского хозяйства Мишустин выдвинул первого замминистра Оксану Лут.



Накануне в Госдуме прошли расширенные заседания комитетов, в ходе которых депутаты рассмотрели кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров. Все кандидатуры были поддержаны. По словам первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, которого цитирует ТАСС, кандидаты «проявили абсолютную компетентность, ясное и четкое понимание того, что они будут делать на своих должностях в правительстве». Комитет Госдумы по аграрным вопросам рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Дмитрия Патрушева на пост вице-премьера и Оксаны Лут — на пост главы Минсельхоза.



Правительство 7 мая, в день инаугурации Владимира Путина, согласно Конституции, сложило свои полномочия перед избранным президентом. По закону заместители председателя правительства и федеральные министры назначаются президентом после утверждения их кандидатур Госдумой. Исключение составляют руководители МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста, которых глава государства будет назначать после консультаций с Советом федерации.



10 мая Госдума рассмотрела вопрос об утверждении кандидатуры председателя правительства, на должность которого президент предложил назначить Михаила Мишустина. Депутаты его поддержали. При этом в ходе обсуждения кандидатуры спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил Мишустина сохранить сельское хозяйство в числе приоритетных направлений деятельности будущего правительства.



«По мнению депутатов, Михаил Владимирович, приоритетное внимание вопросам развития сельского хозяйства дало свои результаты. Для нас сегодня это отрасль, которая не только обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, но и, кроме этого, имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали, — отметил Володин (цитата по сайту Госдумы). — Поэтому просьба большая, чтобы вы для себя это направление и дальше оставляли как ключевое, которое очень важным является. И те успехи, которые демонстрирует страна в этой сфере, во многом в том числе, мы считаем, заслуга и профильного министерства, и правительства».



«Основой работы правительства в ближайшие шесть лет считаю послание президента Федеральному Собранию. Это ключевые приоритеты и масштабная программа, которую нам предстоит реализовать», — в свою очередь отметил Мишустин. Владимир Путин после инаугурации подписал указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В том числе среди целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика», глава государства постановил увеличить к 2030 году объем производства продукции агропромышленного комплекса не менее чем на 25% по сравнению с уровнем 2021-го, а также нарастить экспорт продукции АПК не менее чем в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года. 29 февраля эти цели были озвучены в послании Федеральному собранию. Необходимый фундамент для увеличения экспорта и производства продукции АПК создан, также будет набирать обороты система работы по повышению импортонезависимости России, говорил Патрушев в ходе заседания комитета Госдумы по аграрным вопросам.



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