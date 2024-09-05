Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн тонн

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, уже собрано более 93 млн т, включая 70,5 млн т пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, который провел совещание о ситуации в АПК, пишет ТАСС. К сбору урожая приступили все зернопроизводящие регионы. Также идет уборка масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. «Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн т», — отметил Патрушев.
В этом году уборочная кампания стартовала раньше привычных для юга России сроков — в середине июня, рассказывал «Агроинвестору» на прошлой неделе гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. «В наших хозяйствах практически завершена уборка зерновых культур, убрана значительная часть нишевых, — уточнял он. — Сейчас специалисты агрохолдинга занимаются мониторингом и изучением соотношения запланированной и реальной урожайности сельхозкультур. Согласно предварительным данным, ожидается, что урожайность по сравнению с прошлым годом сократится на 10%».
В Краснодарском крае предприятия, управляемые группой хозяйств «АгроГард», получили достойные урожаи зерновых колосовых, план существенно перевыполнен. «Уборка была завершена уже к 5 июля, что существенно раньше, чем в предыдущие годы, — говорит гендиректор группы хозяйств Павел Царев. — Достигнуты рекордные показатели для филиала: ячмень в среднем показал урожайность 88 ц/га, пшеница — 77 ц/га». В то же время получена низкая урожайность яровых культур — существенно меньше средних показателей прошлых лет.
Сою, подсолнечник и кукурузу в регионе к концу прошлой недели «АгроГард» убрал примерно на 80% площади, плановые показатели по данным агрокультурам не выполнены. Основная причина — аномальная жара и отсутствие осадков, прокомментировал «Агроинвестору» Царев. «Также мы продолжаем уборку сахарной свеклы, урожайность которой тоже ниже плановых показателей, зато средняя дигестия — более 18%», — добавляет руководитель.
Предприятия «АгроГарда» в Центре немного не добрали до плана по урожайности озимой пшеницы. «По ячменю картина сложилась похуже, — делится Царев. — Климатической фактор — неустойчивая погода зимой и весенние заморозки — оказал воздействие на урожайность по зерновым колосовым». Уборку урожая пропашных культур в хозяйствах Центра «АгроГард» только начал, продолжает руководитель. При этом, уточняет он, в Липецком, Курском и Орловском филиалах уборка сои стартовала на две недели раньше, чем в прошлом году: на 28 августа было убрано около 2% посевов агрокультуры.
В агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края уборка зерновых уже закончена, кукурузы и сахарной свеклы пока не началась — ее старт планируется на середину сентября, сейчас ведутся подготовительные работы.
Также в России продолжается озимый сев, под урожай 2025 года уже посеяно 3,3 млн га, темпы соответствуют прогнозным ожиданиям, оценил в ходе совещания о ситуации в АПК Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что необходимо продолжить переход на семена отечественного производства, а также обратил внимание, что для обеспечения аграриев необходимыми ресурсами, правительство приняло комплекс мер. Так, на поддержку сельхозпроизводства и, в частности, на сезонные полевые работы в 2024 году в регионы направлено более 94 млрд руб. Свыше 70% средств уже доведено до получателей. Кроме того, системные механизмы поддержки предусмотрены на рынке топлива и минеральных удобрений.
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