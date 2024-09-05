Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн тонн

Сейчас собрано 93 млн тонн зерна, включая 70,5 млн тонн пшеницы Д. Абрамов

Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерновых на уровне 132 млн т, уже собрано более 93 млн т, включая 70,5 млн т пшеницы, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев, который провел совещание о ситуации в АПК, пишет ТАСС. К сбору урожая приступили все зернопроизводящие регионы. Также идет уборка масличных, овощей, картофеля, фруктов и ягод. «Очевидно, что на итоговых объемах скажутся неблагоприятные погодные условия, которые почти весь сезон сопровождают работы в отдельных субъектах Юга, Центральной России и Поволжья. Тем не менее Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерновых на уровне 132 млн т», — отметил Патрушев.



В этом году уборочная кампания стартовала раньше привычных для юга России сроков — в середине июня, рассказывал «Агроинвестору» на прошлой неделе гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. «В наших хозяйствах практически завершена уборка зерновых культур, убрана значительная часть нишевых, — уточнял он. — Сейчас специалисты агрохолдинга занимаются мониторингом и изучением соотношения запланированной и реальной урожайности сельхозкультур. Согласно предварительным данным, ожидается, что урожайность по сравнению с прошлым годом сократится на 10%».



В Краснодарском крае предприятия, управляемые группой хозяйств «АгроГард», получили достойные урожаи зерновых колосовых, план существенно перевыполнен. «Уборка была завершена уже к 5 июля, что существенно раньше, чем в предыдущие годы, — говорит гендиректор группы хозяйств Павел Царев. — Достигнуты рекордные показатели для филиала: ячмень в среднем показал урожайность 88 ц/га, пшеница — 77 ц/га». В то же время получена низкая урожайность яровых культур — существенно меньше средних показателей прошлых лет.



Сою, подсолнечник и кукурузу в регионе к концу прошлой недели «АгроГард» убрал примерно на 80% площади, плановые показатели по данным агрокультурам не выполнены. Основная причина — аномальная жара и отсутствие осадков, прокомментировал «Агроинвестору» Царев. «Также мы продолжаем уборку сахарной свеклы, урожайность которой тоже ниже плановых показателей, зато средняя дигестия — более 18%», — добавляет руководитель.



Предприятия «АгроГарда» в Центре немного не добрали до плана по урожайности озимой пшеницы. «По ячменю картина сложилась похуже, — делится Царев. — Климатической фактор — неустойчивая погода зимой и весенние заморозки — оказал воздействие на урожайность по зерновым колосовым». Уборку урожая пропашных культур в хозяйствах Центра «АгроГард» только начал, продолжает руководитель. При этом, уточняет он, в Липецком, Курском и Орловском филиалах уборка сои стартовала на две недели раньше, чем в прошлом году: на 28 августа было убрано около 2% посевов агрокультуры.



В агрофирме «Прогресс» из Краснодарского края уборка зерновых уже закончена, кукурузы и сахарной свеклы пока не началась — ее старт планируется на середину сентября, сейчас ведутся подготовительные работы.



Также в России продолжается озимый сев, под урожай 2025 года уже посеяно 3,3 млн га, темпы соответствуют прогнозным ожиданиям, оценил в ходе совещания о ситуации в АПК Дмитрий Патрушев. Он напомнил, что необходимо продолжить переход на семена отечественного производства, а также обратил внимание, что для обеспечения аграриев необходимыми ресурсами, правительство приняло комплекс мер. Так, на поддержку сельхозпроизводства и, в частности, на сезонные полевые работы в 2024 году в регионы направлено более 94 млрд руб. Свыше 70% средств уже доведено до получателей. Кроме того, системные механизмы поддержки предусмотрены на рынке топлива и минеральных удобрений.



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