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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспортные цены на пшеницу снижаются

По итогам июля-августа Россия займет треть мирового рынка пшеницы

| Агроинвестор |

Объем вывоза в августе может достигнуть 5 млн тонн
Объем вывоза в августе может достигнуть 5 млн тонн

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в сентябре опустились $3,5/т к предыдущей неделе, до $216/т FOB, сообщили «» в аналитическом центре «». Цена на французскую пшеницу упала на $6/т, до $224/т, германская подешевела на $10/т, до $233/т, американская — на $6/т, до $213/т. Снижение экспортных и фьючерсных цен на пшеницу происходило на фоне временного уменьшения спроса со стороны основных стран-импортеров, слухов о возможном продлении до конца года запрета на импорт со стороны Турции, а также улучшения перспектив урожая в Австралии, поясняют аналитики.

От более сильного падения рынок удерживали негативные новости. Так, Ассоциация кооперативов DRV понизила прогноз урожая пшеницы в Германии сразу на 1,4 млн т, до 18,8 млн т (в 2023 году было собрано 21,5 млн т), а в США экспортные продажи были выше ожиданий, отмечают аналитики «».

В конце прошлой недели на форуме «Зерно Сибири» гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко говорил, что к падению мировых цен на зерно приводят рост производства и экспорта пшеницы в США из-за «американоцентричности» биржевых площадок, писал ТАСС. «В Соединенных Штатах производство пшеницы выросло на 5 млн т, до 54 млн т, и экспорт на 3 млн т, до 22,5 млн т по сравнению с прошлым сезоном. Для трейдеров это просто катастрофа, это "перепроизводство", цены падают», — отметил Петриченко, добавив, что рынок так не реагирует на более крупные снижения производства зерна в России, на Украине и в странах ЕС. Фактор американского рынка снизит влияние на мировые цены к ноябрю-декабрю, «когда эта эйфория от "ужасного перепроизводства" в США спадет», считает эксперт.

Между тем, по расчетам аналитического центра «», основанным на данных об экспорте пшеницы из основных стран-конкурентов, доля России на мировом рынке пшеницы в июле-августе 2024 года составит около 34%. Аналитики повысили оценку вывоза пшеницы из России в августе с 4,5 млн т до 4,9-5 млн т, что соответствует среднему уровню поставок в этом месяце за пять лет, но несколько ниже показателя августа прошлого года, когда было экспортировано 5,4 млн т. В целом по итогам двух месяцев текущего сезона из России может быть отгружено около 8,8 млн т пшеницы в сравнении с рекордными 9,6 млн т за аналогичный период 2023 года.

Аналитический центр «» по прошлой неделе сообщал, что за первые два месяца сезона-2024/25 Россия поставит на экспорт 8,2 млн т пшеницы против 9,8 млн т годом ранее, в том числе отгрузки в августе оцениваются в 4,6 млн т. Вывоз второй месяц подряд ожидается ниже прошлогоднего на фоне падения маржи экспортеров и относительно низкого спроса на пшеницу, уточняли аналитики центра. оценивал экспортный потенциал по основным зерновым в августе на уровне 6,5 млн т, тогда как в августе прошлого года на внешние рынки было поставлено 7,7 млн т. В том числе вывоз пшеницы составит примерно 5,6 млн т (6,5 млн т годом ранее).

Вслед за экспортными ценами снижались и цены в портах. В глубоководных пшеница с протеином 12,5% подешевела на 400 руб. к предыдущей неделе, до 16,2-16,3 тыс. руб./т без НДС, на малой воде цены упали на 1 тыс. руб., до 14,8 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 16,55 тыс. руб./т на глубокой воде и 14,45 тыс. руб./т — на малой, сравнил аналитический центр «».

Внутренний рынок пшеницы под влиянием роста предложения и снижения цен в портах ослабевал на Юге, однако продолжил укрепляться в Центре при поддержке спроса со стороны переработчиков. Так, на Юге пшеница 4-го класса подешевела на 600 руб., до 14-14,2 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — в среднем прибавила 300 руб., хотя диапазон остался прежним — 13-14 тыс. руб./т. В Поволжье цена увеличилась на 250 руб., до 13,2-14 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса вновь начали падать на фоне официального запрета поставок в Казахстан и высокой начальной урожайности яровой пшеницы и достигли 10-10,5 тыс. руб./т (минус 650 руб./т). Из-за жаркой погоды в период вегетации и избыточных дождей в последние недели участники рынка отмечают вероятные проблемы с качеством нового урожая в части мукомольных свойств пшеницы и поражения болезнями, обращает внимание аналитический центр «».

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