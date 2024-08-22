Структура агроэкспорта к 2030 году может измениться за счет мясной и молочной продукции

В 2030 году агроэкспорт должен составить $55,2 млрд Е. Егоров

Товарная структура аграрного экспорта к 2030 году может измениться за счет увеличения поставок мясной и молочной продукции, продукции пищевой промышленности и других товаров АПК. Но основа агроэкспорта сохранится за зерновыми: объем их отгрузки в 2030 году прогнозируется на уровне 75,2 млн т на $17,5 млрд (42,9 млн т на $11,4 млрд в 2021 году), пишет «Финмаркет» со ссылкой на презентацию центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, представленную на пленарном заседании в ходе универсальной агропромышленной выставки-ярмарки «АГРО-2024» в Челябинске.



Президент Владимир Путин ранее поставил перед АПК задачу к 2030 году нарастить экспорт в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, по расчетам, агроэкспорт должен увеличиться до $55,2 млрд. По словам начальника отдела региональной аналитики управления отраслевого развития «Агроэкспорта» Алексея Зверева, структура отгрузок на внешние рынки может измениться за счет роста поставок «по мясной группе и по продукции пищевой перерабатывающей промышленности», а также прочей продукции АПК. «Это ключевое направление, которое позволяет в регионах оставлять добавленную стоимость и “выходить уже на полки” не с сельскохозяйственным сырьем, а с готовой продукцией», — сказал он (цитата по «Финмаркету»).



Согласно презентации Зверева, экспорт мяса и мясопродуктов к 2030 году может вырасти до 1,5 млн т (на $3,7 млрд) против 0,6 млн т (на $1,4 млрд) в 2021 году, растительного масла — до 8,4 млн т ($7,5 млрд) против 4,5 млн т ($5,6 млрд), кондитерской продукции — до 0,9 млн т ($2,8 млрд) против 0,8 млн т ($1,6 млрд), муки — до 1,7 млн т ($0,5 млрд) против 0,3 млн т ($0,1 млрд), сахара — до 1,2 млн т ($0,8 млрд) против 0,5 млн т ($0,3 млрд), молочной продукции — до 0,3 млн т ($0,7 млрд) против 0,2 млн т ($0,4 млрд) соответственно.



По данным Минсельхоза, в сезоне-2023/24 Россия экспортировала 72 млн т зерна. В этом сельхозгоду ведомство прогнозирует вывоз на уровне 60 млн т.

Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что целевые показатели по экспорту к 2030 году стоит воспринимать как ориентир: они достижимы с точки зрения ресурсов производства, но реальные объемы отгрузок зависят от геополитических ограничений. «На сегодняшний момент можно смело говорить о том, что подавляющее количество подотраслей сельского хозяйства уже являются экспортоориентированными, и для большинства крупных компаний отгрузки на внешние рынки — это уже не “побочное” направление продаж, а регулярный и стабильный канал реализации», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



По его словам, способствовать экспорту мясной и молочной продукции будет, во-первых, госпрограмма развития сельского хозяйства, отвечающая за рост производства продукции АПК. Во-вторых, накопленный опыт компаний на зарубежных рынках. «Россия не новичок в поставках мясной и молочной продукции: мясо всех типов узнаваемо за рубежом, и на него уже сложилась своя группа покупателей, и это значит, что хорошая репутация уже работает на нас <...>. Основной объем экспорта российской молочной продукции приходится на страны бывшего СССР, но при этом есть потенциал в поставках сухого молока, продуктов переработки (протеин, казеин), сыворотки. Отгрузка уже брендированной продукции может развиваться в том числе за счет экспорта в Китай», — считает Корнеев. В-третьих, продолжает он, в случае дальнейшей девальвации рубля российская продукция будет еще более доступной для импортеров. Сдерживать рост поставок на экспорт могут сложности в логистике и при проведении платежей. Так, российским производителям ограничен доступ к услугам международных транспортных компаний, а многоуровневая система платежей приводит к дополнительным издержкам.



«Союзмолоко» рассчитывает, что рост поставок на внешние рынки, главным образом за счет вывоза в страны дальнего зарубежья, в 2024 году составит около 20%. При этом достижение целей по экспорту к 2030 году будет зависеть и от конъюнктуры рынка, и от мер господдержки, говорит гендиректор союза Артем Белов. Он уверен, что в отрасли необходимо поддерживать инвестиционный процесс, несмотря на рост ключевой ставки, прежде всего за счет увеличения объемов субсидирования. «Здесь крайне важны субсидирование логистики, льготные кредиты, возмещение части инвестиционных затрат при строительстве и модернизации экспортоориентированных производств сухих молочных продуктов для создания дополнительной товарной массы», — прокомментировал он «Агроинвестору». Не менее важна для наращивания поставок и совместная работа бизнеса и государства по открытию новых рынков и упрощению доступа российской продукции. Кроме того, для обеспечения сырьем растущего внутреннего спроса и внешних поставок необходимо увеличить субсидирование и дополнительное стимулирование инвестиционной активности в секторе.



Масложировая отрасль в последние годы является лидером в АПК по экспорту продукции с добавленной стоимостью, отмечает руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев. «Если государственная политика по увеличению производства масличных культур и защите внутреннего рынка их переработки, которую проводит Минсельхоз, продолжится, то отрасль сохранит свое лидерство в экспорте переработанной продукции АПК и сможет превысить поставленные президентом России цели по увеличению производства продукции АПК на 25% и росту экспорта в 1,5 раза к 2030 году, превзойдя базовые показатели», — сказал «Агроинвестору» Мальцев.



Однако зерновые были, есть, и останутся доминирующим элементом в структуре аграрного экспорта, и это предопределено, считает независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Однако, обращает внимание он, поставленный ориентир на 2030 год в объеме соответствует нынешним результатам. «Де-факто роста нет. И, как ни странно, я думаю, что это реальный прогноз: аграрная политика, которая сейчас ведется <...>, определяет результаты, которые мы получим», — прокомментировал «Агроинвестору» Корбут.



Говоря об экспорте муки, он отметил, что в теории реально отгрузить 1,7 млн т — целевой показатель к 2030 году. Однако этот рынок весьма ограничен и составляет 8-9% от объема рынка пшеницы. Поэтому, чтобы получить такие поставки, нужны определенные действия. Например, как поддержка экспорта муки в Турции: в стране действуют импортные пошлины на зерно, но если оно было ввезено для переработки и дальнейшей отгрузки на экспорт, то часть пошлины возвращается мукомолам. По словам Корбута, нынешние рекорды в экспорте муки основаны на искусственно заниженной из-за пошлины внутренней цене на зерно. «Искусственные конкурентные преимущества не долгосрочны», — добавляет эксперт. По его мнению, 1,2-1,4 млн т — это реальный и хороший «потолок» экспорта муки.



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