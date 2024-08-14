Нацпроект по поддержке экспорта продукции промышленности и АПК почти готов

Главной целью нацпроекта остается наращивание несырьевого неэнергетического экспорта и поставок сельхозпродукции Pixabay

Правительство на стратегической сессии обсудило подготовку нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», который будет реализовываться в 2025—2030 годах. Действие его нынешней версии завершается в этом году. После пролонгации нацпроект будет состоять из четырех блоков, включая поддержку экспорта промышленных товаров и продукции АПК. Новшеством станет федеральный проект по созданию международной экспортной инфраструктуры.



При обновлении в нацпроект войдут четыре федеральных проекта: первый посвящен выпуску промышленных товаров, второй — производству продукции АПК, третий — развитию внешнеэкономической деятельности, четвертый — созданию зарубежной инфраструктуры для экспорта. Как уточнил премьер-министр Михаил Мишустин, изменения нужно подкрепить формированием сети устойчивых партнерств с другими, прежде всего опорными для России странами, созданием необходимой инфраструктуры для внешнеэкономической деятельности, технологической кооперации и освоения новых рынков.



Обновленный нацпроект нацелен на наращивание не всего, а именно несырьевого неэнергетического экспорта до 21,1 трлн руб. — на две трети относительно 2023 года. Вторая цель нацпроекта — рост поставок сельхозпродукции в полтора раза по сравнению с показателем 2021 года — до 4,7 трлн руб. По данным Минсельхоза, за время реализации действующего нацпроекта объем поставок продовольствия за рубеж вырос более чем вдвое — до $43,5 млрд по итогам 2023-го, сейчас продукция экспортируется более чем в 160 стран (на дружественные приходится 90% вывоза).

В части поддержки, как отметил первый вице-премьер Денис Мантуров, сформирован комплекс более чем из 20 мер, которые «донастраиваются и протягиваются на следующую шестилетку». Речь идет, в частности, о льготном кредитовании, о программах страхования, мерах поддержки транспортировки товаров, сертификации и выставочной деятельности, а также о корпоративной программе повышения конкурентоспособности, пишет «Коммерсантъ». Эта программа предусматривает субсидирование кредитов на создание ориентированных на экспорт производств, российских предприятий и инвестиционно-строительных проектов за рубежом, а также на поддержку текущего экспорта. При этом акцент будет сделан «на таргетировании мер поддержки в целях продвижения экспортеров на конкретные рынки дружественных стран» — в расчет будут взяты и приоритетные продуктовые линейки, добавил Мантуров.



Глава Минпромторга Антон Алиханов отметил, что новшеством нацпроекта станет федеральный проект «Развитие международной экспортной инфраструктуры», подразумевающий создание и поддержку промышленных зон развития и портовых проектов, а также логистических хабов за рубежом. Такие проекты уже реализуются, в частности, в Узбекистане и Казахстане — перестройка логистики и географии поставок, по его словам, требует новых инфраструктурных проектов. Как ранее сообщал Мантуров, к 2030 году ожидается строительство 13 объектов зарубежной инфраструктуры, также планируется стимулировать использование приоритетных международных транспортно-логистических коридоров, например, Север—Юг, в направлении Южной Америки, Африки — в том числе для того, чтобы разгрузить наиболее популярные действующие маршруты.



Предложенные в обновленном нацпроекте меры поддержки с большой вероятностью окажут положительный эффект на развитие экспорта российской сельхозпродукции, считает гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко. «Среди важнейших мер господдержки, необходимых агроэкспортерам, можно отметить субсидирование производства, перевозок и оформления сельхозпродукции. Также развитие экспорта подразумевает участие государства в развитии инфраструктуры: наращивание мощностей портовых терминалов и их модернизацию, увеличение пропускной способности железнодорожных путей и автомобильных дорог», — прокомментировал он «Агроинвестору». Другой важный аспект господдержки экспорта — это создание и совершенствование платежных систем и механизмов, которые позволят нивелировать трудности с обеспечением международных сделок через прямые платежи, говорит Недужко. Он уверен, что продвижение сельхозпродукции на рынки дружественных стран и поддержка отечественных экспортеров на уровне государства также станут серьезными стимулами для заключения новых договоров поставок и расширения пула зарубежных партнеров.



Исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев считает, что одна из наиболее перспективных мер поддержки связана с зарубежной инфраструктурой, поскольку она обеспечивает стабильность присутствия российской продукции на целевых рынках. «Стабильность присутствия всегда выражается как в возможности нарастить объемы поставок, так и в увеличения цены: за продукцию, сопровождаемую лучшим сервисом, покупатели готовы платить больше», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут уверен, что все меры поддержки важны, так как направлены на решение проблем всех экспортеров, но особенно он выделяет развитие инфраструктуры за рубежом. «Для продвижения товаров нужны базовые условия, чтобы закрепиться на соответствующей территории», — отметил Корбут.



По мнению директора по связям с общественностью Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Марии Жебит, важную роль в развитии экспорта должны сыграть меры государственной поддержки, в первую очередь 100% субсидирование логистики, льготные кредиты, возмещение части инвестиционных затрат при строительстве и модернизации экспортноориентированных производств сухих молочных продуктов для создания дополнительной товарной массы. «Среди предлагаемых мер из обновленного нацпроекта крайне важными кажутся инструменты субсидирования страхования, сертификации и выставочной деятельности, а также создание и поддержка промышленных зон развития и портовых проектов, а также логистических хабов за рубежом. Логистические расходы сегодня серьезно увеличивают себестоимость российской продукции и снижают ее конкурентоспособность на рынках третьих стран, компенсация этих затрат и создание специализированных хабов будет способствовать наращиванию экспортных поставок», — прокомментировала «Агроинвестору» Жебит. Не менее важную роль, по ее словам, играют немонетарные меры поддержки: страновые гиды, работа сельхоз-атташе, организация бизнес-миссий.



Однако, обращает внимание Корбут, пока нет ясности, как будет финансироваться агроэкспорт: выделятся ли дополнительные целевые деньги или же эта проблема будет решаться за счет бюджета Минсельхоза. Экспорт, по его словам, это не только производство продукции, но и инфраструктура, логистика. Кроме того, в перечисленных мерах поддержки есть и субсидирование кредитов, но вопрос опять же в том, за счет каких денег будет работать механизм. «Это будут дополнительно выделенные деньги или субсидирование будет за счет экспортных пошлин (на зерновые)? А учитывая то, что поступления от пошлин сокращаются, я сомневаюсь, что это будет эффективная мера с точки зрения именно доступности бюджетных средств», — говорит Корбут. Он считает, что каждое министерство будет продвигать свои курируемые направления, и есть риски, что аграрные приоритеты могут потеряться на фоне других отраслей.



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