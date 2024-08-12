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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Цены на пшеницу растут

Это связано с активностью экспортеров и переработчиков

| Агроинвестор |

О дальнейших перспективах цен можно будет судить по результатам тендера GASC и следующего отчета FAS USDA
О дальнейших перспективах цен можно будет судить по результатам тендера GASC и следующего отчета FAS USDA

За неделю средние цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портал выросли на 1,9-3,2%, до 16-16,3 тыс. руб./т, пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор аналитического центра «». По данным аналитического центра «», увеличение составило 1,9%, до 16,1-16,2 тыс. руб./т в глубоководных портах, на малой воде — 3,3%, до 15,5 тыс. руб. за тонну. Индекс пшеницы Национальной товарной биржи (НТБ) за неделю вырос на 1,1%, месяц к месяцу — на 4,1%, до 16,5 тыс. руб./т.

На внутреннем рынке, согласно подсчетам «», пшеница 3-го класса при отгрузке на элеваторе за неделю подорожала на 2,5%, до 14,4 тыс. руб./т, 4-го — на 2,4%, до 13,7 тыс. руб./т, 5-го — на 4,3%, до 11,1 тыс. руб./т. В «Русагротрансе» отмечают, что пшеница 4-го класса на Юге и в Центре за неделю выросла в цене на 4%, до 14,3-14,8 тыс. руб. и 13 тыс. руб./т соответственно. В Поволжье зафиксирован рост на 7%, до 12,9-13,6 тыс. руб./т.

Экспортные цены на российскую пшеницу, по данным «», составляют $220-223/т. В «Русагротрансе» отметили снижение за неделю на $2 до $220/т. Конъюнктура приводит к сокращению маржинальности экспортных поставок, считает директор «» Андрей Сизов. По его словам, росту цен препятствует высокая конкуренция с Болгарией и Румынией. При этом экспортные цены на пшеницу, по мнению Сизова, уже преодолели дно.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько связывает текущий рост цен в части регионов России с активностью экспортеров и спросом производителей комбикормов — они стараются увеличить запасы. У последних, по словам эксперта, есть опасения относительно урожая фуражной пшеницы, сказал он «Коммерсанту». Третьим фактором он называет позицию производителей: для многих продажа по текущим ценам означает крайне низкую рентабельность. Но долго сдерживать продажи фермеры не могут из-за отсутствия финансовых резервов, считает Сизов.

В «СовЭконе» не исключают, что на рынок повлиял прошедший 8 августа тендер на 600-700 тыс. т пшеницы государственного агентства Алжира. Значительную часть, вероятно, поставят из России, отмечают аналитики. Кроме того, по словам Сизова, ожидания относительно дальнейшего увеличения цен формирует и объявленный GASC Египта тендер на отгрузку в октябре-апреле 3,8 млн т зерна. Речь о единовременной покупке рекордного объема: обычно агентство приобретает 0,5 млн т в месяц. 

Директор аналитического департамента () Елена Тюрина говорит, что повышенный спрос на пшеницу отмечается со стороны и переработчиков, и экспортеров. Это привело к росту цен: в среднем по стране плюс 2,4%, до 13 тыс. руб. за тонну пшеницы 4-го класса (без НДС, на 9 августа). В долларовом эквиваленте цены производителей сейчас составляют около $162,5/т, что соответствует ценам конца июля-начала августа из-за изменения курса валют. Мировые цены, по словам Тюриной, стабильны, но ожидаемое сокращение экспортного потенциала ЕС и Украины на 2,5 млн т и 5 млн т соответственно (до 34,5 млн т и 13 млн т) дают сигнал к дальнейшему повышению цен на мировом и внутреннем рынках. 

«Позитивный момент для нашего рынка — это значительное снижение экспортной пошлины на пшеницу. За последнюю неделю она уменьшилась почти вдвое — с 444 руб. до 257,3 руб. за тонну. В долларовом эквиваленте пошлина сегодня составляет $2,9/т. В начале сезона — $21/т. Это сигнал для повышения рентабельности экспорта прежде всего», — прокомментировала «» Тюрина. 

Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут говорит, что на цены будет оказывать влияние уборочная кампания. При этом ожидания глубоких провалов в целом по стране нет, поэтому поступающие ресурсы будут давить на цены. Однако, по его мнению, сейчас фермеры могут придерживать продажи зерна из-за его низкой цены — она почти соответствует себестоимости или даже ниже. 

«Я не думаю, что у нас все сельхозпроизводители знают и надеются на тендер GASC <...>. Посмотрим, какие будут заявки и цены», — сказал «» эксперт. По его словам, прошедший ранее тендер Алжира не показал высоких цен: при пересчете они соответствуют ценам FOB Новороссийск. В то же время экспортная активность действительно выросла и дает поддержку ценам. Корбут считает, что о дальнейших перспективах можно будет судить по результатам тендера GASC и следующего отчета

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