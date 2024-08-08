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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспортные цены на пшеницу могут вырасти

Внутренний рынок существенно укрепился на Европейской части страны

| Агроинвестор |

Экспорт пшеницы в августе прогнозируется на уровне около 4,5 млн тонн
Экспорт пшеницы в августе прогнозируется на уровне около 4,5 млн тонн

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% опустились на $2/т к прошлой неделе и остаются на уровне $220/т FOB с поставкой в августе-сентябре, сообщили «» в аналитическом центре «». При этом цены на физическом рынке в странах-конкурентах росли. Так, французская пшеница подорожала на $4/т, до $244/т, германская — на $3/т, до $246/т, американская — на $9/т, до $220/т.  

Цены повышаются под влиянием новостей о крайне низкой урожайности пшеницы и проблемах с ее качеством во Франции из-за дождей и недосева, что приведет к рекордно низкому валового сбору за последние четыре десятилетия и резкому снижению экспортного потенциала. Так, по прогнозу агентства Argus, производство может упасть до 25,2 млн т, что на 27% меньше среднего показателя за пять лет. Непрекращающиеся дожди, нехватка солнечного света и низкие температуры, способствующие развитию болезней, повлияли на урожайность и качество урожая в большинстве регионов страны.

Кроме того, на этой и следующей неделе Египет и Алжир проведут гостендеры, причем Египет 12 августа попытается закупить сразу 3,8 млн т пшеницы с поставкой в течение семи месяцев, начиная с октября 2024 года. Алжирская государственная компания OAIC хочет закупить не менее 50 тыс. т мягкой пшеницы с поставкой в октябре. Есть вероятность, что эти тендеры могут поспособствовать дальнейшему росту экспортных цен, считают аналитики «».

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 300 руб. к предыдущей неделе, до 16,1-16,2 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 500 руб., до 15,5 тыс. руб./т. В прошлом году в этом время цены составляли 16,7 тыс. руб./т и 14,6 тыс. руб./т соответственно, сравнили аналитики.

Внутренний рынок пшеницы существенно укрепился на Европейской части России и упал в Сибири. Так, на Юге цены на пшеницу 4-го класса увеличились на 550 руб., до 14,3-14,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — на 500 руб., до 13 тыс. руб./т, в Поволжье — на 850 руб., до 12,9-13,6 тыс. руб./т. В Сибири пшеница подешевела с 11,8-12,7 тыс. руб./т до 10-11,5 тыс. руб./т под влиянием приближения уборки нового высокого урожая и ожидаемого закрытия рынка Казахстана. Ранее Казахстан продлил до конца года запрет на ввоз пшеницы всеми видами транспорта для борьбы с «серыми схемами» и реэкспортом.

«Экспорт пшеницы в августе, вероятно, будет ближе к верхней границе предыдущего прогноза − около 4,5 млн т против 5,4 млн т в августе 2024 года и 4,9 млн т в среднем для этого месяца за последние пять лет», — оценили аналитики «». За первый месяц сезона-2024/25 за рубеж было поставлено около 3,6 млн т пшеницы (включая отгрузки в страны ЕАЭС), что выше среднего показателя за пять лет в 3,1 млн т, но меньше объемы июля 2023-го (4,17 млн т).

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