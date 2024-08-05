Экспорт пшеницы в первый месяц сезона составил 3,6 млн тонн

Аналитики отмечают существенную конкуренцию на мировом рынке пшеницы со стороны государств Восточной Европы и Украины НПК ОВК

По уточненным данным, экспорт пшеницы за первый месяц сезона-2024/25 составил около 3,6 млн т (включая поставки в страны ЕАЭС), что выше среднего показателя за пять лет в 3,1 млн т, несмотря на существенную конкуренцию на мировом рынке со стороны государств Восточной Европы и Украины, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Ранее аналитики повышали оценку вывоза в июле с 2,5 млн т до 3,3 млн т за счет более активной отгрузки во второй половине месяца. В июле прошлого года на внешние рынки было поставлено 4,17 млн т пшеницы.



Лидером по закупкам, как и по итогам прошлого сезона, остался Египет: экспорт туда в прошедшем месяце составил 0,5 млн т, что соответствует уровню июля 2023-го. На втором месте впервые находится Марокко с 0,34 млн т. Для сравнения, за весь прошлый сезон страна ввезла почти 0,5 млн т российской пшеницы. На третьей строчке Бангладеш с показателем 0,25 млн т, на четвертой — Саудовская Аравия, импортировавшая 0,19 млн т российской пшеницы, топ-5 покупателей замыкает Кения, куда было отгружено 0,18 млн т. Несмотря на запрет импорта пшеницы со стороны Турции, который действует с 21 июня, туда на склады в портах было поставлено более 100 тыс. т пшеницы для дальнейшего реэкспорта.



Также в июле из России был вывезен второй для этого месяца объем ячменя — 1 млн т, что уступает лишь прошлогодней поставке в 1,25 млн т, сравнили аналитики «Русагротранса». Экспорт ячменя стимулирует высокий урожай в Краснодарском и Ставропольском краях и спрос со стороны Саудовской Аравии, Ливии и Иордании. По итогам прошлого сезона поставки ячменя превысили 8 млн т, что позволило России впервые стать крупнейшим в мире экспортером этой агрокультуры.



Вывоз кукурузы в июле составил почти 0,3 млн т, что соответствует среднему уровню для этого месяца. Новый урожай кукурузы начнет поступать только к концу августа, отметили аналитики «Русагротранса». По итогам 2023/24 сельхозгода экспорт кукурузы из России был рекордным и составил около 7 млн т.



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