Минсельхоз: экспорт зерна в прошлом сезоне превысил 70 млн тонн

В этом сельхозгоду экспорт сократится из-за ожидаемого снижения урожая Pixabay

В прошлом сезоне экспорт зерна из России превысил 70 млн т, что стало рекордным показателем, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минсельхоз. При этом потребности отечественных потребителей зерна были полностью обеспечены благодаря механизму квотирования вывоза, отметили в ведомстве. Квота на экспорт зерна в этом году с 15 февраля по 30 июня изначально составляла 24 млн т, затем была увеличена до 29 млн т.



В 2022/23 сельхозгоду было вывезено 60 млн т зерна, включая 47 млн т пшеницы. Таким образом поставки зерна за рубеж выросли почти на 17%. В этом сезоне Минсельхоз оценивает потенциал экспорта зерна до 60 млн т: объемы снизятся на фоне ожидаемого сокращения урожая из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу министерства, который накануне подтвердил курирующий АПК вице-премьер Дмитрий Патрушев, в этом году валовой сбор зерна составит 132 млн т против 144,9 млн т в 2023-м.



По предварительным данным аналитического центра «Русагротранса», в прошедшем сезоне Россия экспортировала более 70 млн т зерна, включая 55,4 млн т пшеницы. Доля нашей страны на мировом рынке пшеницы выросла с 25% в сезоне-2022/23 до 28%. Поставки ячменя превысили 8 млн т, что позволило России впервые стать крупнейшим в мире экспортером этой агрокультуры. Экспорт кукурузы также был рекордным и составил около 7 т. Крупнейшими покупателями российского зерна в прошедшем сезоне стали Турция (8,9 млн т), Египет (8,7 млн т), Иран (7 млн т), Саудовская Аравия (4,5 млн т) и Бангладеш (3,8 млн т).



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает экспорт зерна по итогам прошедшего сезона на уровне 74 млн т, в том числе 54 млн т пшеницы, более 8 млн т ячменя и свыше 7 млн т кукурузы. В текущем сезоне экспорт ячменя может снизиться более чем в два раза, до 3,5 млн т, следует из презентации гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, представленной в июле на конференции «Где маржа 2024». Валовый сбор ячменя в прошлом году составил 21,1 млн т, тогда как в этом, по прогнозу ИКАР, он может снизиться до 16,9 млн т.



Российский зерновой союз предварительно оценивал экспорт зерна в сезоне-2023/24 на уровне 68,4 млн т, включая 55,9 млн т пшеницы, 6,9 млн т ячменя и 5,3 млн т кукурузы, писал «Интерфакс». Россельхознадзор сообщал, что, по данным ФГИС «Аргус-Фито», за 2023/24 сельхозгод были оформлены фитосанитарные сертификаты на вывоз 89,3 млн т зерна и продуктов его переработки, что на 21% превышает показатель 2022/23 года (73,9 млн т). В том числе отгрузки ячменя составили 9,46 млн т (рост на 67%), кукурузы — 7,7 млн т (плюс 31%). Минсельхоз США в июльском обзоре оценивал экспорт пшеницы из России по итогам завершившегося сезона на уровне 55,5 млн т, кукурузы — 6 млн т, ячменя — 5,8 млн т.



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