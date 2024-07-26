Россия должна увеличивать экспорт конечной продукции АПК

Россия делает серьезный вклад в решение проблемы продовольственной безопасности flickr.com

Учитывая задачи по увеличению экспорта продукции АПК, которые в «майском» указе поставил президент Владимир Путин — рост в полтора раза к 2030 году относительно уровня 2021-го — нам не обойтись без увеличения поставок на мировой рынок конечной продукции, а не только сырья. Об этом первый зампред правления Россельхозбанка Ирина Жачкина сказала в ходе презентации второго ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК», подготовленного МГИМО, Минсельхозом и федеральным центром «Агроэкспорт».



«Очень важно, что наш экспорт [продукции АПК] развивается. Это не только важная часть экономики, доходов бюджета, это еще и имидж, лицо нашей страны на международной арене, наша продовольственная дипломатия», — отметила Жачкина. Имидж России как одного из ведущих мировых поставщиков сырья, в частности зерна и масложировой продукции, уже сформирован, однако важно развивать и экспорт продукции с добавленной стоимостью. В этом направлении у нашей страны также есть успехи, обратила внимание она, приведя в пример вывоз муки на уровне 1,5 млн т в прошедшем сезоне, трехкратное увеличение отгрузок мороженого в Китай, экспорт шоколада, по объемам которого Россия уже обгоняет многие западные страны.



У нас обширная товарная номенклатура, которую можно развивать, и становиться из b2b-экспортера b2c-поставщиком, считает Жачкина, «чтобы лейбл “Сделано в России” встречался на товарах в зарубежных магазинах так же часто, как Made in China». «Я уверена, что мы к этому придем. Главное — не бояться», — добавила она.



Руководитель «Агроэкспорта» Дмитрий Краснов в ходе мероприятия отметил, что российская продукция все чаще появляется на полках магазинов за рубежом и даже в бортовом меню иностранных авиакомпаний. Но пока в аграрном экспорте преобладает сырье. «Россия делает серьезный вклад в решение проблемы продовольственной безопасности, мы являемся поставщиками базового продовольствия. Так, уже почти каждая третья партия пшеницы на мировом рынке — российского происхождения», — сказал он, также обратив внимание на поставки Россией гуманитарных грузов. В феврале бывший на тот момент министром сельского хозяйства, ныне вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщал, что Минсельхоз совместно с «Объединенной зерновой компаний» (ОЗК) завершил безвозмездную поставку 200 тыс. т пшеницы в шесть беднейших стран Африки.



Заместитель гендиректора ОЗК Ксения Боломатова в ходе презентации напомнила, что, согласно прогнозу ФАО ООН, в ближайшие десять лет потребление продовольствия в мире будет расти со средним темпом на 1,3% в год, и в основном это будет связано с увеличением численности населения Земли. Производство пшеницы — одного из основных продуктов — как ожидается, в ближайшие десять лет может прибавить 12%, тогда как ее потребление станет на 13% больше. Рост мировой торговли прогнозируется на уровне 22%, поскольку потребление увеличивается в основном в тех странах, продовольственная безопасность которые в силу географического положения и климата зависит от международных партнеров-поставщиков.



«Продовольственная безопасность — это не только физическая доступность качественных продуктов питания, но и их экономическая доступность, возможность их оплатить, — отметила Боломатова. — Проблема не в том, что в мире производится недостаточно продовольствия, а в том, что люди не могут его себе позволить». В связи с этим, по ее словам, на Россию, как одного из крупнейших мировых экспортеров зерна и лидера по поставкам пшеницы, ложится достаточно серьезная ответственность: необходимо максимально снимать барьеры и совершенствовать логистическую и финансовую инфраструктуру поставок, чтобы партнеры, которые от нас зависят, имели возможность покупать нужное им продовольствие.



«Не могу не сказать, что сейчас мы существуем в абсолютно иезуитских условиях, потому что те нефинансовые барьеры, с которыми мы сталкиваемся (дискриминационные меры по отношению к российским поставщикам сельхозпродукции, несмотря на то что официально она не находится под санкциями — «Агроинвестор»), — это абсолютное преступление против сообщества стран, которые в силу географического положения не могут себя обеспечить», — подчеркнула Боломатова. Тем не менее, несмотря на все препятствия, Россия завершила прошедший сезон с рекордными показателям экспорта зерна, добавила она.



Ежегодник «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК» — первый российский экспертно-аналитический продукт о текущей ситуации на мировых аграрных рынках и ключевых трендах. В издании проанализировано девять глобальных трендов в разрезе 13 стран и семи ключевых отраслей АПК, авторы рассмотрели более 500 кейсов и собрали около 250 комментариев и оценок экспертов.



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