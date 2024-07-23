Экспортные цены на российскую пшеницу продолжают падать

Позитив для цен принесли тендеры со стороны Египта и Алжира samson-mh.com

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе падают на протяжении уже семи недель. На прошлой неделе цена снизилась до $217/т FOB (-$2/т к прошлой неделе), сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую и румынскую пшеницу уменьшилась на $4, до $233/т и $220/т соответственно, американская подешевела на $15, до $213/т.



Давление на рынок оказывали отчет Минсельхоза США, в котором мировые конечные запасы были увеличены выше ожиданий рынка, а также продолжающееся улучшение перспектив урожая в США. Мировое производство пшеницы в новом сезоне американские аналитики прогнозируют на уровне 796,2 млн т, тогда как в июне оценка была ниже — 790,7 млн т. В частности, прогноз валового сбора в США был повышен примерно на 3,6 млн т, до 54,7 млн т. Конечные запасы в мире, как ожидается, уменьшатся с примерно 261 млн т в прошедшем сезоне до 257,2 млн т, однако это на 5 млн т больше, чем в июньском прогнозе.



В то же время состояние посевов мягкой пшеницы во Франции продолжало ухудшаться, отмечает аналитический центр «Русагротранса». Доля посевов в хорошем и отличном состоянии к 15 июля сократилась с 57% до 52%. Это худший показатель с аномально плохого 2019 года, когда доля посевов в хорошем и отличном состоянии составляла около 42%. Убрано всего 14% площадей в сравнении со среднегодовым показателем на уровне в 43%. Strategie Grains прогнозирует, что урожай мягкой пшеницы во Франции составит 28,7 млн т против 35,1 млн т в прошлом году.



Позитив для цен принесли тендеры со стороны Египта и Алжира, на которых было закуплено около 1,5 млн т пшеницы, и значительную долю на этих тендерах заняла российская пшеница. Так, 16 июня Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта (GASC) закупило на тендере 770 тыс. т мукомольной пшеницы российского (720 тыс. т) и болгарского (50 тыс. т) происхождения c немедленной оплатой. Цена российской пшеницы составила $221 FOB плюс фрахт ($19,97-21,9) с поставкой в сентябре. 18 июля, по информации операторов рынка, алжирское агентство OAIC купило 600-780 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения (предполагается, что она будет поставлена из стран Черного моря). Цены закупки — в диапазоне $241-244/т C&F, ориентир ставки фрахта из России в Алжир — $28/т, сообщала в своем Телеграм-канале аналитическая компания «ПроЗерно».



Между тем, по данным аналитиков «Русагротранса», цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах за неделю снизились на 50 руб., до 15,3-15,5 тыс. руб./т без НДС. Цена на малой воде выросла на 700 руб., до 14,5 тыс. руб./т. В прошлом году в это время цены были на уровне 16,5 тыс. руб./т и 14,5 тыс. руб./т соответственно.



Цены на пшеницу 4-го класса (EXW элеватор) на Юге оставались около 13,2-13,5 тыс. руб./т без НДС, в Поволжье — 12,9-13 тыс. руб./т. В Центральной России на фоне активного поступления зерна нового урожая цены спроса со стороны переработчиков снизились на 1,7 тыс. руб., до 12,5-13,3 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались на уровне 11,8-12,7 тыс. руб./т EXW элеватор.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

