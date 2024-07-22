Продажи сельхозтехники в России продолжают снижаться

Продажи техники снижаются из-за низкой доходности аграриев и высоких процентных ставок Е. Разумный

За первые шесть месяцев этого года продажи сельхозтехники снизились на 15-18%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александра Алтынова. По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российской техники упали на 10% до 107 млрд руб. Заместитель главы ассоциации Денис Максимкин сказал изданию, что все сегменты рынка в объемном выражении впервые за последние годы показывают отрицательную динамику. До этого, например, комбайны еще восстанавливались за счет низкой базы 2022-2023 годов, но сейчас и этот эффект исчерпан. По информации ассоциации, продажи зерноуборочных комбайнов в январе—июне упали на 22%, до 1,9 тыс. единиц. Меньше всего сократились отгрузки сельскохозяйственных тракторов — на 1%, до 2,1 тыс. машин.



«Колоссальное влияние» на рынок оказывает высокий уровень ставки ЦБ, считает Максимкин. По льготной программе Минсельхоза, например, ставка в этом году выросла с 5% до 10%, а у дилеров с коммерческими кредитами ситуация еще хуже, рассказывает он. Программа 1432 (скидки для аграриев на технику), также не сгладила негативные эффекты, и ее лимиты уже исчерпаны заводами: при выделенных на этот год 8 млрд руб. по уже заключенным договорам заводы должны получить 11,5 млрд руб. субсидий. Предложения парламентариев увеличить финансирование до 20 млрд руб. в этом году пока не одобрены.



Активизировать спрос не позволяют и низкие доходы аграриев. Минсельхоз увеличил базовую цену на пшеницу для расчета экспортной пошлины с 17 тыс. до 18 тыс. руб. в конце июня, но чтобы доходность аграриев начала расти, базовая цена должна быть 24 тыс. руб. за тонну, говорит Максимкин. По итогам года он ожидает сокращения отгрузок техники, добавляя, что темпы снижения могут ускориться при дальнейшем повышении ставки ЦБ.



Падение продаж за первые шесть месяцев 2024 года на 10-15% и более — это уже довольно много, но факторов, способствующих заметному улучшению ситуации на рынке, пока нет, оценивает Алтынов. Дилеры также в условиях загруженных складов и падающего спроса не спешат наращивать закупки у заводов, продолжает он. «Драйверы для дальнейшего снижения есть, но я не думаю, что они будут оказывать драматическое влияние», — прокомментировал «Агроинвестору» Алтынов. Так, склады дилеров заполнены техникой и при действующей ключевой ставке, а цены на сельхозпродукцию подвержены колебаниям, но их вряд ли ожидает сильное снижение. По мнению Алтынова, в основе нынешней проблемы лежат слабая платежеспособность аграриев и высокие процентные ставки — дополнительные субсидии от государства не уберут эти системные факторы. Так, 10-процентная субсидия вряд ли решит проблему падения спроса на 15-20%, считает он.



В то же время Минсельхоз направил в Минпромторг предложения по увеличению поставок аграриям сельхозтехники со скидкой до 15%. В 2024 году, помимо тракторов, список был дополнен комбайнами и прочей самоходной техникой. «В начале года мы договаривались с Минпромторгом, что в случае выборки на 100% мы рассмотрим вопрос об увеличении объемов поставки в рамках плана. Такое предложение Минпромторгу мы направили, сейчас коллеги рассматривают, думаю, в ближайшее время мы должны по этому направлению договориться», — сообщил замдиректора Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Павел Бурак (цитата по «Агроэксперту»). По его словам, на сегодняшний день этот план выполнен на 93%

Сокращение продаж сельхозтехники связано со снижением доходности аграриев, соглашается президент ГК «Агротех-Гарант» Сергей Оробинский. В последнее время все чаще появляется информация о банкротствах растениеводов, в том числе в основных зернопроизводящих регионах, обращает внимание он. Это связано с действием экспортной пошлины, считает Оробинский. «Агротех-Гарант», по его словам, зерноуборочную технику сейчас почти не покупает, частично обновлялся только парк свеклоуборочных машин. По словам руководителя, снижение ключевой ставки ЦБ могло бы оживить весь бизнес, но сейчас деньги на депозите дают больше доходности, чем производство. Так, в прошлом году зерновые дали компании 8-10% рентабельности, депозит — порядка 15% доходности.



Агрофирма «Прогресс» не приобретала сельскохозяйственные машины ни в этом, ни в прошлом году. «В прошлые годы мы купили достаточно техники, поэтому пока ждем нормализации рынка. В нынешней ситуации возможности обновить технику мы не видим», — прокомментировал «Агроинвестору председатель наблюдательного совета компании Александр Неженец. По его словам, способствовать спросу на технику со стороны аграриев могли бы более высокие цены на сельскохозяйственную продукцию.



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