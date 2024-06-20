Россельхозбанк: парк газомоторной техники в АПК вырастет в пять раз

Сейчас на газомоторном топливе в сельском хозяйстве работает чуть более 15 тысячи единиц техники «Росагролизинг»

По прогнозу Департамента стратегического развития Россельхозбанка, в 2030 году количество техники в АПК, работающей на газомоторном топливе, может достичь 80 тыс. единиц, а объем потребления природного газа в качестве топлива — 500 млн м3 в год. Для перевода техники на этот вид топлива и развитие необходимой инфраструктуры потребуется более 50 млрд руб., оценили аналитики банка.



По словам управляющего директора департамента Натальи Худяковой, сейчас на газомоторном топливе в сельском хозяйстве работает чуть более 15,2 тыс. единиц техники — не более 2,3% автопарка в отрасли. Говоря о потенциальном росте потребления газомоторного топлива, которое сейчас оценивается на уровне 150 млн м3 в год, важно понимать, что речь идет об автомобильной и магистральной технике, уточнила эксперт. При этом аналитики Россельхозбанка не исключают, что по мере развития рынка и обеспечивающей инфраструктуры вероятен переход на это топливо и определенного количества тракторов, комбайнов и т. д.



Рост использования газомоторного топлива в сельском хозяйстве Худякова объясняет внедрением ресурсосберегающих технологий в АПК, производством специализированной сельхозтехники, развитием рынка этого вида топлива и обеспечивающей инфраструктуры. Также она обращает внимание на концепцию развития рынка газомоторного топлива в России до 2035 года, и напоминает о мерах поддержки аграриев на приобретение газомоторного топлива и переоборудование транспортных средств для работы на нем.



Доля газомоторного топлива в структуре потребления энергоресурсов АПК к 2030 году может вырасти до 10% в регионах, которые активно используют транспорт на газомоторном топливе: Московской, Ленинградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тверской и Калининградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, Татарстане и Башкортостане, перечисляет Худякова.



По данным Минсельхоза, в 2023 году на предприятиях АПК использовалось более 15 тыс. автомобилей, работающих на газомоторном топливе. Из них 3,8 тыс. работали на компримированном и сжиженном природном газе. Кроме того, в сельхозорганизациях эксплуатируется около 2 тыс. зерносушильных комплексов, также применяющих в качестве топлива природный газ.



О том, что нужно повышать долю сельхозтехники, работающей на газомоторном топливе, агроведомство активно заговорило в прошлом году. Так, бывший тогда министром сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отмечал, что газ имеет высокий потенциал в различных направлениях за счет своей экологичности и экономичности. Согласно оценке министерства, стоимость часа работы на тракторе МТЗ-82 при использовании дизельного топлива на начало 2023-го составляла 316 руб., а при использовании газодизеля — 237 руб. Еще ниже она становится, если применять сжиженный или компримированный газ — 172 руб. и 151 руб. за час соответственно. По информации «Газпром газомоторное топливо», самыми крупными потребителями природного газа как моторного топлива в сельхозтрасли сейчас являются агрохолдинг «Мираторг» и транспортная компания ITECO.



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