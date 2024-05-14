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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Таможенные пошлины на импорт некоторой сельхозтехники могут увеличиться

Мера может коснуться плугов, рыхлителей, культиваторов и сеялок точного высева

| Агроинвестор |

Сейчас на эти виды техники действуют нулевые ставки пошлины
Сейчас на эти виды техники действуют нулевые ставки пошлины

Министерства обсуждают повышение таможенных пошлин на некоторые виды сельскохозяйственной техники, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к сельскохозяйственной отрасли. По их данным, встреча по этому вопросу состоялась 7 мая в Минсельхозе. По информации источников издания, обсуждалось повышение пошлин на ввоз плугов, рыхлителей и культиваторов до 5%, а также на импорт сеялок точного высева — до 2%. Сейчас на эти виды техники действуют нулевые ставки пошлины.

Один из источников утверждает, что инициатива исходит от Минэкономразвития. Другие собеседники называют инициатором Минпромторг. Один из источников издания также напоминает, что Минпромторг ранее предлагал увеличить утильсбор на определенные виды сельскохозяйственной техники и выступал за запрет параллельного импорта брендов, аналоги которых производятся в России.

В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что предложение о введении ввозных пошлин не поступало, однако будет рассмотрено при поступлении. В ведомстве подчеркнули, что поддерживают «последовательную защиту» отечественных производителей и увеличение таможенных пошлин в случаях, когда есть местное производство, способное удовлетворить потребности внутреннего рынка как количественно, так и качественно.

В ассоциации «» не располагают информацией о проведении в Минсельхозе совещания на тему введения таможенных пошлин на некоторые виды сельхозтехники, сообщили «» в пресс-службе ассоциации. Там отметили, что на сегодня российский рынок фактически открыт для агрессивного импорта по многим ключевым сегментам сельхозмашин. В России пошлины ограничены уровнем связывания ВТО. По ряду видов сельхозтехники эти пошлины находятся ниже этого уровня или и вовсе составляют 0%. «» поддерживает инициативы по выравниванию условий конкуренции между отечественными и иностранными производителями. 

Введение таможенных пошлин на сегменты, по которым отечественные заводы способны удовлетворить спрос аграриев, положительно скажется на развитии внутреннего производства такой техники, считает «». «Ведь мощности российских предприятий на сегодня недозагружены и позволяют значительно нарастить объемы выпуска сельхозмашин при наличии соответствующего платежеспособного спроса», — пояснили там. 

Председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов высказывает опасения относительно создания барьеров для импорта и указывает на широкий спектр сельскохозяйственной техники, часть которой не производится в России. Он предлагает, чтобы машиностроители представили план разработки и поставки этой техники, чтобы удовлетворить потребности рынка, пишет «Коммерсантъ».

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