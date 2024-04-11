Руководители «Агро-Белогорья» получили завод «ЗМС-Технолоджи»

Ключевое направление работы завода — выпуск прицепной почвообрабатывающей техники «ЗМС-Технолоджи»

Собственником 100% завода «ЗМС-Технолоджи» в Белгородской области в начале апреля стало ООО «Сады Белогорья», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Последнее в равных долях принадлежит председателю совета директоров ГК «Агро-Белогорье» Владимиру Зотову и гендиректору агрохолдинга Ларисе Ковалевой. Ранее 51% ООО «ЗМС-Технолоджи» контролировали группа «Агро-Белогорье», 25% и 24% — немецкие «МСВ ГМБХ» и «АБ Аграртехнише Хандельсгезельшафт МБХ», которые представляли компании Big Dutchman и Schickling.



Завод «ЗМС-Технолоджи» был открыт в 2017 году ГК «Агро-Белогорье» в партнерстве с немецкими компаниями. «Я всегда мечтал построить завод по немецкой технологии <…>, но до 2014 года немцы всегда отказывались со мной строить. А когда начались санкции, сами предложили — давай создадим завод», — рассказывал Зотов в интервью «Агроинвестору». Изначально предприятие создавалось для импортозамещения иностранного оборудования для животноводческих комплексов. Сейчас кроме оборудования для животноводства оно занимается производством комплектующих для энергетической отрасли, оказывает услуги по порошковой покраске, а ключевым направлением становится выпуск прицепной почвообрабатывающей техники.



В январе Зотов говорил, чтозавершается процесс выкупа долей зарубежных партнеров. «Это наша инициатива: немецкие коллеги были готовы продолжить сотрудничество, но мы приняли для себя решение стать полностью самостоятельными, — уточнял он. — Завод не входит в структуру группы компаний “Агро-Белогорье”, а представляет дивизион перспективного развития, который наш холдинг курирует. На предприятии установлено уникальное оборудование, уже сформировалась хорошая команда и, думаю, есть все для того, чтобы занять твердые позиции на рынке».



Сейчас завод производит кольчато-зубчатые прикатывающие катки различных модификаций, дисковые универсальные бороны, которые подходят как для классической, так и минимальной обработки почвы, и измельчители пожнивных остатков. «Мы не изобретаем велосипед, но стараемся сделать технику по качеству сопоставимую с импортной, однако по более привлекательной цене», — говорил «Агроинвестору» гендиректор предприятия Евгений Денисенко.



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