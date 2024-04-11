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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Руководители «Агро-Белогорья» получили завод «ЗМС-Технолоджи»

Предприятие было создано в 2017 году в партнерстве с немецкими компаниями

| Агроинвестор |

Ключевое направление работы завода — выпуск прицепной почвообрабатывающей техники
Ключевое направление работы завода — выпуск прицепной почвообрабатывающей техники

Собственником 100% завода «ЗМС-Технолоджи» в Белгородской области в начале апреля стало ООО «Сады Белогорья», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Последнее в равных долях принадлежит председателю совета директоров ГК «» Владимиру Зотову и гендиректору агрохолдинга Ларисе Ковалевой. Ранее 51% ООО «ЗМС-Технолоджи» контролировали группа «», 25% и 24% — немецкие «МСВ ГМБХ» и «АБ Аграртехнише Хандельсгезельшафт МБХ», которые представляли компании и Schickling.

Завод «ЗМС-Технолоджи» был открыт в 2017 году ГК «» в партнерстве с немецкими компаниями. «Я всегда мечтал построить завод по немецкой технологии <…>, но до 2014 года немцы всегда отказывались со мной строить. А когда начались санкции, сами предложили — давай создадим завод», — рассказывал Зотов в интервью «». Изначально предприятие создавалось для импортозамещения иностранного оборудования для животноводческих комплексов. Сейчас кроме оборудования для животноводства оно занимается производством комплектующих для энергетической отрасли, оказывает услуги по порошковой покраске, а ключевым направлением становится выпуск прицепной почвообрабатывающей техники.

В январе Зотов говорил, чтозавершается процесс выкупа долей зарубежных партнеров. «Это наша инициатива: немецкие коллеги были готовы продолжить сотрудничество, но мы приняли для себя решение стать полностью самостоятельными, — уточнял он. — Завод не входит в структуру группы компаний “”, а представляет дивизион перспективного развития, который наш холдинг курирует. На предприятии установлено уникальное оборудование, уже сформировалась хорошая команда и, думаю, есть все для того, чтобы занять твердые позиции на рынке».

Сейчас завод производит кольчато-зубчатые прикатывающие катки различных модификаций, дисковые универсальные бороны, которые подходят как для классической, так и минимальной обработки почвы, и измельчители пожнивных остатков. «Мы не изобретаем велосипед, но стараемся сделать технику по качеству сопоставимую с импортной, однако по более привлекательной цене», — говорил «» гендиректор предприятия Евгений Денисенко.

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