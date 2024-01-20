«Агро-Белогорье» будет расширять производство сельхозтехники

Интерес к почвообрабатывающей технике «ЗМС-Технолоджи» проявляют как крупные агрохолдинги, так и фермерские хозяйства «ЗМС-Технолоджи»

Завод «ЗМС-Технолоджи», открытый в 2017 году ГК «Агро-Белогорье» в партнерстве с немецкими компаниями, будет развивать производство прицепной почвообрабатывающей техники. «Сейчас нужно заниматься индустриализацией страны, поэтому развитие “ЗМС-Технолоджи”, — одна из первостепенных задач, — рассказал «Агроинвестору» председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов. — Мы открывали предприятие с двумя немецкими компаниями. Сейчас завершаем процесс по выкупу долей зарубежных партнеров. И это именно наша инициатива: немецкие коллеги были готовы продолжить сотрудничество, но мы приняли для себя решение стать полностью самостоятельными. Завод не входит в структуру группы компаний “Агро-Белогорье”, а представляет дивизион перспективного развития, который наш холдинг курирует. На предприятии установлено уникальное оборудование, уже сформировалась хорошая команда и, думаю, есть все для того, чтобы занять твердые позиции на рынке».



Изначально завод создавался с целью импортозамещения иностранного оборудования для животноводческих комплексов. Сейчас предприятие кроме оборудования для животноводства занимается производством комплектующих для энергетической отрасли, оказывает услуги по порошковой покраске, а ключевым направлением становится выпуск прицепной почвообрабатывающей техники.



Сейчас завод производит кольчато-зубчатые прикатывающие катки «Белогор» различных модификаций, дисковые универсальные бороны «Любава», которые подходят как для классической, так и минимальной обработки почвы, и измельчители пожнивных остатков «Ратибор». Ширина захвата катков — 8,2 м, 10,4 м и 12 м, сейчас идет работа над агрегатом шириной 15 м, делится коммерческий директор «ЗМС-Технолоджи» Наталья Мерзликина. «Мы участвуем в основных выставках, проводили демопоказы в Казахстане — там прикатка пока не развита, но тем не менее три наших агрегата проданы местным хозяйствам и, по отзывам, хорошо проявили себя. К выставке “Агрос” мы готовим модель “Белогора”, которая будет оснащена системой высева многолетних трав», — рассказала она «Агроинвестору».



Также конструкторское бюро предприятия разрабатывает универсальный культиватор шириной захвата 9 м и 12 м, глубокорыхлитель и зубовую шлейфовую гибкую борону. К концу 2025 года предприятие планирует выпускать линейку из восьми единиц почвообрабатывающей техники. «Мы стараемся сделать машины полностью гидрофицированными, чтобы один механизатор мог сложить и разложить любой агрегат, поскольку специалистов сейчас критически не хватает, — говорит Мерзликина. — При этом мы ушли от применения строительных сталей, используем конструкционные, что делает технику дороже, но и позволяет создать хороший задел прочности рамы, что очень важно. Наши агрегаты тяжелее, чем у основных конкурентов, что обеспечивает большее давление на почву и лучшее сцепление семя с землей». По словам Мерзликиной, техника «ЗМС-Технолоджи» представлена в среднем ценовом сегменте: если импортные аналоги стоят 5-6 млн руб., то агрегаты белгородского производства — около 3 млн руб.



«Мы не изобретаем велосипед, но стараемся сделать технику по качеству сопоставимую с импортной, однако по более привлекательной цене, — отмечает гендиректор предприятия Евгений Денисенко. — Мы сотрудничаем с металлургическими заводами, рассматриваем новые марки стали, которые ранее поставлялись на экспорт, а теперь на фоне санкций стали доступны и на внутреннем рынке. Производители хорошо идут на контакт с нашими конструкторами, рассказывают про различные свойства сталей. Налаживаем кооперацию с заводами, которые раньше работали на европейский рынок: сейчас они делают нам литье. К примеру, именно таким образом мы наладили производство корпусов подшипников в сборе».



Планов начать производство самоходной техники у «ЗМС-Технолоджи» пока нет, завод намерен остаться в сегменте прицепных агрегатов, но будет повышать их функциональность. Кроме того, продолжает развиваться направление производства оборудования для свиноводства, здесь также ставка делается на повышение технологичности. «Кормушку или станок можно сделать в любом гараже, это низкая маржа, — говорит Денисенко. — Поскольку некоторые иностранные производители ушли с российского рынка, нужно их замещать. Например, мы уже освоили все комплектующие системы кормолиний — и привод, и цепи».



Интерес к почвообрабатывающей технике производства «ЗМС-Технолоджи» проявляют как крупные агрохолдинги, так и фермерские хозяйства, отмечает Евгений Денисенко. Сейчас идет перепрофилирование завода, планируется дальнейшее расширение парка станков. Также будут добавляться станки для выпуска оборудования для свиноводства и его комплектующих. «Например, цепи для кормовых линий, как оказалось, в России практически не производятся, хотя это совсем не инновация. Мы отладили производство одного типоразмера цепей, сейчас расширяем ассортиментный ряд, активно отправляем наши цепи на тестовые испытания как лидерам агропромышленного рынка России, так и небольшим предприятиям», — добавляет он.



Интервью с председателем совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимиром Зотовым читайте в январском номере «Агроинвестора».



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