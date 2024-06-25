«Росспецмаш» предлагает возвращать часть НДФЛ работникам обрабатывающих производств

Чистый бюджетный эффект от предлагаемой меры составит 378,3 млрд рублей М. Стулов

Ассоциация «Росспецмаш» направила председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по «донастройке» налоговой системы, пишет поле.рф. В частности, объединение предлагает возвращать 6% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для работников обрабатывающих производств с годовым доходом не более 600 тыс. руб., включая заводы сельхозмашиностроения.



Сейчас предприятия машиностроения испытывают острый кадровый голод, отмечает «Росспецмаш». Несмотря на то, что уплата НДФЛ является обязанностью сотрудников, фактически расходы по данному виду налога ложатся на работодателя, так как наблюдается высокая конкуренция на рынке трудовых ресурсов. «Поэтому есть смысл говорить об эффективной ставке налогов и взносов с заработной платы работника», — говорится в обращении ассоциации.



«Росспецмаш» также обращает внимание на диспропорцию в налогообложении между работниками обрабатывающих предприятий и самозанятыми. Они отмечают, что суммарные налоги и взносы с работника завода с доходом 2,4 млн руб. в год составляют 47%, в то время как самозанятый с аналогичным доходом уплачивает не более 144 тыс. руб. (6% от дохода).



Потери бюджета от возврата уплаченного НДФЛ в размере 6% работникам обрабатывающих производств составят около 142,6 млрд руб., однако за счет роста реальных располагаемых доходов увеличится потребление и доходы от НДС, налога на прибыль и транспортных налогов и сборов, подсчитала ассоциация. По ее оценке, чистый бюджетный эффект от этой меры составит 378,3 млрд руб.



Между тем, Ассоциация дилеров сельскохозяйственной техники «АСХОД» по итогам собственного исследования сообщила, что общая чистая прибыль 66 российских заводов сельхозмашиностроения (без учета Петербургского тракторного завода и локализованных производств западных брендов) в 2023 году выросла на 24% и достигла 28,7 млрд руб. Совокупная выручка составила 179,1 млрд рублей (+17%).



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

