Продажи сельхозтехники в 2024 году продолжат снижаться

Агрохолдинги все чаще заявляют о планах начать собственное производство сельскохозяйственных машин Е. Разумный

В 2024 году продажи сельхозтехники могут снизиться из-за падения доходов аграриев на фоне гибели части урожая в результате неблагоприятных погодных условий. Так, по оценкам Минсельхоза, посевы погибли на площади около 1 млн га, еще 700 тыс. га повреждены. В результате снижение покупательной способности аграриев и менее позитивные, чем в прошлом году, прогнозы по урожаю «не могут не отразиться на объемах продаж сельхозтехники», сказал «Коммерсанту» коммерческий директор технического холдинга «ЭкоНивы» Геннадий Непомнящий. Особенно с учетом того, что для покупок «зачастую берутся кредиты, которые выплачиваются из будущих доходов от продажи сельхозпродукции», добавил он.



Представитель ассоциации «Росспецмаш» сказал «Агроинвестору», что динамика отгрузок сельскохозяйственной техники в количественном выражении варьируется в зависимости от сегмента. Так, есть сегменты, где за пять месяцев текущего года фиксируется рост отгрузок: это самоходные опрыскиватели-разбрасыватели (+17%) и полноприводные тракторы (+23%). В то же время в части кормоуборочных комбайнов за январь-май наблюдается сокращение продаж на 19%, по зерноуборочным комбайнам — на 9%.



В то же время, по словам операционного директора Zoomlion AG в России Рушана Айнетдинова, в отдельных сегментах снижение спроса достигает 30-40%, что связано со слабой покупательной способностью аграриев, а также с низкой доступностью заемных средств. «Не лучшим образом сказывается коррекция цен, связанная с увеличением утильсбора и возросшими затратами на логистику», — добавляет Айнетдинов (цитата по «Коммерсанту»).



По словам директора департамента оценки бизнеса и активов консалтинговой компании НЭО Елены Варламовой, рынок формируют крупные агрохолдинги с большими парками сельхозмашин, поэтому отказ от контрактов отдельных компаний не окажет на него существенного влияния. Она отмечает, что снижение спроса на сельхозтехнику в этом году связано с трансформацией рынка, необходимостью переориентации на других производителей (в частности, китайских) и выстраиванием новых цепочек поставок. По прогнозам консалтинговой компании НЭО, снижение продаж не превысит 15-20%, а уже в ближайшие год-два они стабилизируются и перейдут к росту на фоне развития аграрной отрасли в целом.



Впрочем, несмотря на слабую покупательную способность сельхозпроизводителей, агрохолдинги сами все чаще идут в производство техники. Так, «Степь» готовится к запуску проекта по импорту и сборке сельскохозяйственных машин под собственным брендом Sterus на площадках в Китае и России. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Андрей Недужко. Источник издания, знакомый с планами агрохолдинга, оценил затраты на проект в 1 млрд руб. «Степь» планирует заняться дистрибуцией и производством тракторов мощностью от 80 л.с. до 440 л.с., комбайнов от 260 л.с. до 360 л.с., сеялок, самоходных опрыскивателей, телескопических погрузчиков и другой агротехники.



Кроме того, «ЭкоНива» запустила производство полностью отечественных культиваторов, в перспективе компания намерена выпустить также сеялки и начать их серийное производств уже со следующего года, пишет Milknews со ссылкой на президента группы Штефана Дюрра. В конце апреля «ЭкоНиваТехника-Холдинг» запустил производство запчастей и технических жидкостей для сельхозтехники под брендом «Агрознак».



Также завод «ЗМС-Технолоджи», открытый в 2017 году ГК «Агро-Белогорье» в партнерстве с немецкими компаниями, будет развивать производство прицепной почвообрабатывающей техники. «На предприятии установлено уникальное оборудование, уже сформировалась хорошая команда и, думаю, есть все для того, чтобы занять твердые позиции на рынке», — говорил «Агроинвестору» председатель совета директоров группы компаний «Агро-Белогорье» Владимир Зотов.



Председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов считает, что агрохолдинги идут в производство сельхозтехники в связи с тем, что ее отечественное предложение многих участников рынка не удовлетворяет. «Кого-то не устраивает качество, кого-то — производительность (ширина, глубина), кому-то не хватает нюансов: так, у плугов, например, есть защита от камней, и она может быть разная», — поясняет Алтынов.



Крупные компании свои неудовлетворенные потребности ранее могли закрывать за счет импортных машин, сейчас же с этим есть сложности, и перед ними стоит вопрос — на чем работать. В случае отсутствия готового ответа им проходится решать проблему самостоятельно, считает эксперт. «С одной стороны, отлично: люди готовы создавать что-то, инвестировать, что дает конкуренцию на рынке — это всегда стимул», — говорит Алтынов, добавляя, что, с другой стороны, такая позиция агрохолдингов говорит о реальном положении дел: вряд ли бы они рассматривали непрофильное для себя направление, если бы в существующей на рынке технике их все устраивало.



По мнению Алтынова, сложности при ведении нового бизнеса всегда зависят от управленческих решений и профессионализма команды. «Чаще всего у крупных игроков аграрный бизнес стоит несоизмеримо больших денег, чем требует не очень большое производство», — отмечает он. Поэтому, продолжает эксперт, у компаний есть ресурсы для инвестиций и развития непрофильного бизнеса без ущерба для основного вида деятельности.



Конъюнктурные падения спроса за последние 20 лет случались пять раз, и были моменты, когда месяцами «ничего не происходило», но проходит полгода-год и спрос начнет восстанавливаться, продолжает Алтынов. «Потому что в поле невозможно не работать и, соответственно, невозможно не покупать технику <...>. Может быть, конъюнктурно момент не самый подходящий (для начала работы в сельскохозяйственном машиностроении), но этот момент не навсегда», — прокомментировал «Агроинвестору» Алтынов. Кроме того, обращает внимание он, даже плуг невозможно вывести на рынок за один год - в лучшем случае на это потребуется два-три года, а для более сложной техники сроки увеличиваются. По мнению эксперта, работоспособную машину вполне реально создать за несколько лет.



Если у компании запланировано обновление парка техники в конкретные сроки в определенном объеме, то она будет искать способ это сделать, иначе работать будет нечем, говорит Варламова. Кроме того, обновление парка сельхозтехники — длительный процесс, который не подразумевает мгновенного получения товара сразу после оплаты. «Любые задержки отрицательно сказываются на бизнесе, поскольку есть риск, что встроить приобретение в следующий производственный цикл уже не получится. Крупные агрохолдинги вынуждены адаптироваться к новым условиям и имеют ресурсы для этого. Снижение зависимости от зарубежных поставщиков путем создания собственного производства — наиболее очевидный путь», — сказала «Агроинвестору» Варламова.



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