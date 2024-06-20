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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Агрохолдинг «Степь» начнет производство сельхозтехники с китайскими партнерами

Компания планирует заняться дистрибуцией и выпуском тракторов, комбайнов, сеялок и другой техники

| Агроинвестор |

Первая партия из нескольких десятков тракторов и комбайнов уже готова к продаже
Первая партия из нескольких десятков тракторов и комбайнов уже готова к продаже

Агрохолдинг «Степь», входящий в состав , готовится к запуску проекта по импорту и сборке сельскохозяйственной техники под собственным брендом Sterus на площадках в Китае и России. Об этом «Ведомостям» сообщил гендиректор компании Андрей Недужко. Он уточнил «», что цель проекта — расширить конкуренцию на рынке сельхозтехники, предложить рынку новые современные модели сельхозмашин и комплектующих.

Недужко отметил, что в течение последних лет уже выпустил в индустриальном партнерстве с российскими компаниями несколько образцов техники, которые пошли в серийное производство. «Поэтому проект Sterus — следующий этап органичного развития нашей работы в этом направлении», — добавил он.

Недужко также сообщил «Ведомостям», что работа будет вестись совместно с китайскими партнерами, однако не стал раскрывать, кто они. Источник издания, знакомый с планами агрохолдинга, оценил затраты на проект в 1 млрд руб. «Степь» планирует заняться дистрибуцией и производством тракторов мощностью от 80 л.с. до 440 л.с., комбайнов от 260 л.с. до 360 л.с., сеялок, самоходных опрыскивателей, телескопических погрузчиков и другой агротехники. Часть продукции, разработанная по требованиям агрохолдинга, будет производиться на заводах партнеров в Китае, другая — на производственной базе компании в России. 

Первая партия из нескольких десятков тракторов и комбайнов уже готова к продаже. Согласно инвестиционному плану компании, этот технический парк будет представлен как внутри агрохолдинга, так и на рынке. К концу 2025 года «Степь» рассчитывает ежегодно продавать от 150 до 200 единиц сельскохозяйственной техники, добавил топ-менеджер.

Продажи отечественной сельхозтехники в январе-марте увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом 2023 года, достигнув 55,7 млрд руб., следует из данных ассоциации «». Однако в количественном выражении продажи некоторых видов техники снизились: тракторов на 47%, до 900 штук, сеялок — на 15%, до 1 тыс. штук, борон — на 5%, до 1,1 тыс. штук, плугов — на 21%, до 638 штук.

В первом квартале заметно выросли продажи зерноуборочных комбайнов -в 1,8 раза, до 1,8 тыс. штук. Это объясняется низкой базой прошлого года, сказал «Ведомостям» представитель «Росспецмаша». Однако по предварительным данным за пять месяцев, продажи зерноуборочных комбайнов упадут на 9%. Главная причина — низкая доходность сельхозпредприятий, пояснил он. В общей сложности за январь-май в России было произведено сельхозтехники на сумму 115,7 млрд руб., что на 6% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщил представитель Минпромторга.

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