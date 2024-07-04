Михаил Мишустин поручил до 1 октября разработать федеральные проекты по АПК

В 2023 году Россия достигла всех целевых показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства «Росспецмаш»

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития до 1 октября разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в АПК и продовольственной безопасности страны, говорится в сообщении и на сайте правительства. Это поручение было дано по итогам стратегической сессии, которая прошла 18 июня. Премьер-министр отметил необходимость приоритетного развития производства отечественных ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок.



Соответствующие мероприятия войдут в новые федеральные проекты «Ветеринарные препараты» и «Биотехнологии в АПК». Также к 1 октября должен быть разработан проект, который предусматривает объединение двух действующих федеральных проектов: «Аграрная наука — шаг в будущее развития АПК» и «Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса». На обеспечение отрасли новыми специалистами будет направлен федеральный проект «Кадры». Разработать его поручено Минсельхозу, Минобрнауки, Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 30 августа. Новые федеральные проекты войдут в состав Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что эти меры направлены на поддержку развития российских технологий по создание ресурсов для АПК. «Часть мер связана с совершенствованием администрирования реализации проектов. Поддержка развития науки, образования и технологий — всегда хорошо. Особенно когда это не сопровождается искусственными барьерами для поступления привычных или новых ресурсов из-за рубежа для сельхозпроизводителей. Довольно трудно определить “доли на рынке”, чтобы не создавать преимущества тем или иным производителям техники», — обратила внимание эксперт. По ее мнению, это чревато снижением конкуренции и негативными для сельхозпроизводителей последствиями — ростом цен и ухудшением качества ресурсов.



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что инициатива направлена на повышение независимости и конкурентоспособности отечественного АПК. По данным Росстата, в 2023 году импорт ветеринарных препаратов составил 70% от общего объема потребления, а средств защиты растений — более 60%. Проект «Ветеринарные препараты» нацелен на создание отечественных производственных мощностей и инноваций, чтобы сократить эту зависимость, пояснил Кабаков. Проект «Кадры» направлен на решение дефицита квалифицированных специалистов. Например, программа «Агрошкола» в Белгородской области продемонстрировала, что целенаправленная подготовка кадров улучшает производительность и инновационность предприятий, отметил он.



Господдержка в предыдущие годы позволила увеличить производство отечественной сельхозтехники на 25% за последние пять лет, однако потенциал для роста все еще высокий. «Стимулирование производства отечественной техники и снижение зависимости от импортных поставок — важные цели инициативы правительства», — уверен Кабаков.



Он напомнил, что с 2020 года в России построено более 30 крупнотоннажных судов, что демонстрирует значительный потенциал развития отрасли. Включение проекта «Развитие крупнотоннажного судостроения» в государственную программу, по его мнению, позволит создать новые рабочие места и стимулировать экономический рост в приморских регионах. «Таким образом, инициатива направлена на системное решение ключевых проблем отрасли через развитие производства, науки, кадровой подготовки и модернизацию техники», — заключил Кабаков.



Между тем, министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании правительства, представляя Нацдоклад о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства в 2023, сообщила, что все целевые показатели были достигнуты, включая индекс сельхозпроизводства, индекс производства пищевых продуктов, уровень заработной платы в сельском хозяйстве, объем экспорта продукции АПК, а также индекс импортозамещения. Она отметила, что по оценке Минэкономразвития программа развития АПК заняла пятое место по эффективности реализации. Министр также обратила внимание, что уровень продовольственной безопасности продолжает повышаться, в 2023-м были достигнуты пороговые значения доктрины по зерну, растительному маслу, сахару, мясу и мясопродуктам, а также картофелю. По ее мнению, полученные результаты укрепили положение страны в области импортозамещения.



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