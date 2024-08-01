Урожай зерновых и зернобобовых достиг 64 млн тонн

Прогноз валового сбора зерновых сохраняется на уровне 132 млн тонн flickr.com

К сбору урожая приступили аграрии 55 регионов, темпы уборочной кампании почти вдвое опережают прошлогодние: обмолочено уже 40% посевов зерновых и зернобобовых, намолочено почти 64 млн т. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев сказал на выездном совещании о ситуации в агропромышленном комплексе в ходе своей рабочей поездки в Саратовскую область. «Таким образом, несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т», — приводятся слова Патрушева на сайте правительства.



В ходе совещания Патрушев подчеркнул, что важно не снижать темпы уборочной кампании, она должна быть завершена в оптимальные агротехнические сроки. При этом для сохранения качества собранного урожая регионы должны проконтролировать своевременную готовность сушильных комплексов, элеваторов и складских помещений.



Патрушев поручил Минсельхозу взять на особый контроль оперативное предоставление регионами отчетности о собранном урожае. Также в связи с предстоящим во второй половине августа началом озимого сева необходимо держать на контроле обеспеченность аграриев средствами производства, в первую очередь семенами. Приоритет должен быть отдан российской селекции, подчеркнул вице-премьер.



Для обеспечения качественного проведения сезонных полевых работ правительством приняты все необходимые решения, в частности, на поддержку сельхозпроизводства в регионы направлено 94 млрд руб. На новые льготные кредиты дополнительно выделено 25 млрд руб., 7 млрд предусмотрено на проведение зерновых интервенций, еще 1 млрд руб. — на поддержку льготного лизинга, рассказал вице-премьер. Кроме того, продолжается комплексная межведомственная работа по укреплению материально-технической базы аграриев: утвержден план поставок топлива сельхозпредприятиям до ноября, реализуются меры для обеспечения доступности минеральных удобрений.



Между тем, в августе дожди и переувлажнение почвы будут осложнять уборку урожая в азиатской части страны; на Дальнем Востоке сохранятся неблагоприятные условия для дозревания зерновых и их уборки, говорится в агрометеорологическом обзоре Гидрометцентра. При этом во второй половине месяца условия для уборки урожая, а в Уральском федеральном округе и Западной Сибири и для сева озимых зерновых под урожай 2025 года ожидаются хорошими.



В большинстве регионов европейской части России агрометеорологические условия для проведения уборочных работ, а в северной половине территории и для сева озимых, будут близкими к обычным, прогнозирует Гидрометцентр. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Поволжья условия для формирования урожая пропашных культур из-за сохраняющейся засухи в августе будут плохими.



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