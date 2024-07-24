К 19 июля в России собрали 46,8 млн тонн зерна Д. Абрамов

Аналитический центр «СовЭкон» повысил прогноз урожая зерна со 127,4 млн т (июньская оценка) до 130,5 млн т, пишет «Финмаркет». В том числе оценка сбора пшеницы увеличена на 0,1 млн т, до 84,2 млн т, ячменя — на 0,7 млн т, до 19,3 млн т. В то же время прогноз урожая кукурузы понижен с 14,6 млн т до 13,4 млн т. Корректировка по пшенице связана со снижением ее сбора в южных регионах, которое может быть компенсировано ростом производства в Сибири (+0,16 млн т) и на Урале (+0,13 млн т), где, как ожидается, высокие запасы влаги приведут к хорошей урожайности, пояснили аналитики.



В начале июля «СовЭкон» повысил прогноз сбора пшеницы с 80,7 млн т до 84,1 млн т, однако новая оценка по зерну в целом не уточнялась. Тогда пересмотр по пшенице был связан с относительно высокой урожайностью на Юге страны, хотя аналитики отмечали, что в будущем средний сбор с гектара там заметно снизится, особенно по мере перемещения уборочной кампании в центральные и северные районы Ростовской области, пострадавшие от заморозков. Также предыдущий прогноз по пшенице отражал значительное улучшение погодных условий: своевременные дожди в Центре и Поволжье помогли агрокультуре восстановиться после повреждений из-за засухи и заморозков.



Оценка валового сбора ячменя была повышена на фоне относительно высокой урожайности озимого ячменя на юге и увеличения посевной площади. Прогноз сбора кукурузы снижен из-за жаркой погоды, которая уже нанесла значительный ущерб поздним культурам, особенно на юге. При этом аналитики «СовЭкона» обратили внимание, что не исключают дальнейшего уменьшения оценки урожая кукурузы.



К 19 июля в России намолотили 46,8 млн т зерновых и зернобобовых культур, что на 25,9 млн т больше, чем на аналогичную дату прошлого года, когда было собрано 20,9 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы Минсельхоза. Зерновые убраны с 13,7 млн га (5,5 млн га годом ранее), однако средняя урожайность ниже прошлогодней — 34,2 ц/га против 38,4 ц/га. В том числе пшеницы собрано 40,7 млн т — на 26,2 млн т больше, чем год назад. Ее урожайность составила 35,7 ц/га против 39 ц/га годом ранее. Ячменя намолочено 4,3 млн т (3,2 млн т годом ранее), его урожайность снизилась с 37,8 ц/га до 33,2 ц/га.



Краснодарский край одним из первых в России завершил уборочную кампанию озимых зерновых. С площади более 1,9 млн га аграрии собрали почти 11,9 млн т зерна — на 602 тыс. т больше, чем в прошлом году. В том числе урожай пшеницы превысил 10,2 млн т. Средняя урожайность по краю тоже выше прошлогодней — 62,3 ц/га против 56,7 ц/га, сообщил в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев.



Аграрии Ставропольского края также завершили уборочную кампанию, намолот зерновых колосовых превысил 7,8 млн т — на 0,5 млн т меньше, чем в прошлом году, сказал на совещании в правительстве региона губернатор Владимир Владимиров. Он напомнил, что из-за непростых погодных условий весной и летом в крае прогнозировали падение урожая на 30%, однако в итоге снижение составило около 7-8%.



Урожай зерна в Крыму также сократился на 0,5 млн т, до 1,5 млн т, сообщил в своем Телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов. «Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона», — уточнил он, подчеркнув, что результаты сбора хорошие, несмотря на сложные погодные условия этого года.



Губернатор Ростовской области Василий Голубев 22 июля в своем Телеграм-канале написал, что в уборка ранних зерновых в регионе близится к завершению, тогда посевы были обмолочены на 91% площадей. «Средняя урожайность — 33,5 ц/га при 42 ц/га год назад. Собрано более 10 млн т», — сравнивал он.



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