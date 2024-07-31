Посевы сои в стране заняли свыше 4 млн гектаров Pixabay

В Краснодарском крае началась уборка сои, сообщило Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. В этом году агрокультура посеяна на более чем 197 тыс. га, преимущественно использовались семена российской селекции, уточняет ведомство. В прошлом году валовой сбор сои в крае составил 328 тыс. т. В целом по России в 2023-м, по данным Росстата, урожай агрокультуры достиг 6,8 млн т (плюс 13,7% к 2022 году).



По прогнозу аналитического центра Ruseed, урожай сои в этом году может составить 7,35 млн т, в том числе 3,9 млн т — в регионах Центрального федерального округа, 1,9 млн т — на Дальнем Востоке. «На фоне засухи может быть сокращение урожайности культуры на юге страны, однако самая большая доля площадей под соей — 47% — приходится на ЦФО, где урожайность в этом году ожидается высокой», — оценили они.



По предварительным данным, в целом по России соя посеяна на площади примерно 4,05 млн га (3,7 млн га в 2023-м), что составляет 100,8% от плана. При этом регионы Центрального федерального округа по сравнению с прошлым годом увеличили сев на 22%, до 1,9 млн га, сравнили аналитики Russed. В Приволжье посевы сои прибавили 42%, до 385,4 тыс. га, в Сибири выросли на 46%, до 286,4 тыс. га, на Юге площадь сева культуры расширили на 12%, до 243,4 тыс. га. В процентном выражении лидером по увеличению посевов стал Урал, где соя заняла 23,3 тыс. га — на 156% больше, чем в 2023 году. В Северо-Западном округе площадь под соей выросла на 15% и составила 26,9 тыс. га. На Северном Кавказе посевы агрокультуры сократились на 43%, до 18,2 тыс. га, следует из анализа Russed.



В Дальневосточном федеральном округе площади под соей уменьшились на 15% — с 1,37 млн га до 1,17 млн га. В том числе в Приморском крае она заняла только 123,2 тыс. га, это на 51,1% меньше, чем в прошлом году (309,5 тыс. га). В середине июля министр сельского хозяйства региона Андрей Бронц говорил, что из-за затяжных дождей план по севу сои удалось выполнить только на 51%. Досеивать ее не стали, поскольку культура уже не успеет созреть, пояснял он. Крупнейшим производителем сои на Дальнем Востоке и в целом по России является Амурская область: в 2023 году здесь собрали свыше 1,4 млн т — 20,9% от общего объема по стране. В этом году соей в регионе засеяли 895 тыс. га — на 1,3% меньше, чем в прошлом.



По прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), урожай сои в этом году «при нейтральном сценарии» может достигнуть 7,4 млн т. Об этом в ходе конференции «Где маржа» говорил гендиректора ИКАР Дмитрий Рылько. «Хотя пока не до конца понятно влияние на урожай сои неблагоприятных погодных условий, прежде всего на Юге», — отмечал он. Аналитическая компания «ПроЗерно» в середине июля оценивала потенциал сбора сои на уровне 7,5 млн т, прогноз информационно-аналитического агентства OleoScope — 7,3 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

