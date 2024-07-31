Экспортные цены на российскую пшеницу растут впервые за два месяца

Экспортная пошлина на пшеницу с 31 июля по 6 августа составит 906,4 рубля за тонну flickr.com

Экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% впервые за два месяца увеличились и достигли $222/т FOB (+$5/т к прошлой неделе) с поставкой в августе, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу выросла на $7/т, до $240/т, германская подорожала на $6/т, до $243/т, американская подешевела на $3/т, до $211/т.



Цены на пшеницу в Европе стали повышаться в том числе под влиянием ухудшения состояния посевов во Франции, а также существенного снижения урожайности пшеницы в России в ряде регионов Центра и Поволжья по ходу продвижения уборочной кампании. В прибалтийских странах в последние дни выпало аномальное количество осадков, что в условиях начавшейся уборки приведет к ухудшению качества пшеницы и ячменя. В США по итогам кроптура яровая пшеница показала высокий потенциал урожайности, что привело к снижению цен, однако ее состояние ухудшается на фоне засухи.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах по сравнению с предыдущей неделей выросли на 450 руб., до 15,8-15,9 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 500 руб., до 15 тыс. руб./т. Год назад в это время цены составляли 16,7 тыс. руб./т и 14,5 тыс. руб./т соответственно.



На внутреннем рынке цены на пшеницу 4-го класса на Юге увеличились на 650 руб., до 14 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье снизились на 550 руб., до 12-12,8 тыс. руб./т, в Центре — на 400 руб., до 12,5 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались на уровне 11,8-12,7 тыс. руб./т.



Также аналитики «Русагротранса» пересмотрели прогноз экспорта пшеницы в июле, повысив его с 2,5 млн т до 3,3 млн т за счет более активного вывоза во второй половине месяца. Это значительно меньше, чем в первый месяц сезона-2023/24, когда за рубеж было отгружено 4,17 млн т, однако выше среднего показателя за пять лет (3,1 млн т). В августе поставки могут составить 4-4,5 млн т против рекордных 5,4 млн т в этот месяц годом ранее и 4,9 млн т в среднем за пять лет, оценили аналитики.



Экспортная пошлина на пшеницу с 31 июля по 6 августа составит 906,4 руб./т — на 634 руб. меньше, чем неделей ранее. Индикативная цена для расчета ставки составила $220,5/т ($229,6/т неделей ранее), сообщал Минсельхоз.



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