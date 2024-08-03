Аграрии ждут более высоких цен на зерно

Текущие цены на зерно не дают приемлемой для растениеводов рентабельности Pixabay

В ряде регионов уборка зерна уже закончена, а где-то подходит к концу. Однако производители не спешат продавать зерно по текущим ценам — с учетом того, что во многих хозяйствах из-за неблагоприятной погоды снизилась урожайность, они не готовы реализовывать пшеницу по прошлогодним ценам.



В компании «Тамбовские фермы» закончили уборку озимой пшеницы. «Урожай оставляет желать лучшего — он ниже средних многолетних показателей, причем значительно», — рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Игорь Поляков. Причина — неблагоприятные погодные условия: заморозки, малое количество осадков весной и летом. «Конечно, хотелось бы тот урожай, который убран при незавидной урожайности продать подороже, иначе убытков не избежать», — признает руководитель. Сейчас он вообще не видит какого-то серьезного спроса на зерно и ожидает оживления со стороны покупателей в ноябре, рассчитывая, что цены в этот период будут выше, чем годом ранее.



В группе хозяйств «Агрогард» цены на продукцию этого сезона ожидают выше, чем годом ранее. «Уборочная кампания показывает противоречивый результат. Если по предприятиям Краснодарского края план по зерновым колосовым существенно перевыполнен, и качество нас устраивает, то в Центре картина обратная. Эти факторы ожидаемо повлияют и на динамику выручки», — делится гендиректор компании Павел Царев. В Краснодарском крае поступают предложения на ячмень по ценам на 6-7% выше прошлогодних, а вот по пшенице только наметилось долгожданное для группы хозяйств повышение цены.



«В то же время, в этом сезоне мы наблюдаем продолжающийся рост затрат в регионах Центра, где урожайность ниже уровня прошлого года, — продолжает Царев. — Себестоимость значительно увеличилась, в зависимости от региона диапазон роста может составить от 15% до 25%. Это не позволяет нам повысить рентабельность производства даже на фоне роста цен и, возможно, часть зерновых культур даже окажутся убыточными». При этом, подчеркивает он, у компании нет цели придерживать продукцию нового урожая. «При получении предложений, обеспечивающих нам достаточную рентабельность, заключаем контракты. Однако мы не можем позволить себе продавать зерно ниже себестоимости. Крайне надеемся на рост цен, позволяющий нам обеспечить минимальную маржинальность культур», — говорит руководитель.



Агрофирма «Прогресс» из Краснодарского края реализовала часть урожая зерна в конце июня — начале июля. Тогда цены на пшеницу были приемлемыми, говорит председатель наблюдательного совета агрофирмы Александр Неженец. «Сейчас они ниже на 10-15% и составляют 13 тыс. руб./т без НДС. Такой уровень сопоставим с прошлогодним и является неоправданно низким», — сказал он «Агроинвестору». Текущие цены на зерно, по мнению Неженца, не дают приемлемой для растениеводов рентабельности. При этом, по подсчетам руководителя, себестоимость выращивания пшеницы в этом году находилась на уровне 11,7 тыс. руб./т.



Агрохолдинг «Лазаревское» (Тульская область) сейчас продолжает уборку урожая — на конец июля было обмолочено 37% площадей. Компания проводит мониторинг рынка продаж продукции растениеводства: пока по отношению к урожаю 2023 года отмечается рост цен на зерно, сравнивает глава холдинга Кристина Романовская. Это обусловлено снижением ожидаемой урожайности в ряде южных регионов. Плановую себестоимость производства пшеницы в «Лазаревском» заложили меньше, чем в прошлом году. В основном, это удалось сделать за счет соответствия действительности планам компании по урожайности и грамотной стратегии по оптимизации себестоимости продукции, поясняет Романовская. Так как компания не ограничена площадями для хранения зерновых и зернобобовых, она может себе позволить выбирать оптимальное время для продажи, обращает внимание руководитель.



Деятельность агрохолдинга «Степь» в сфере агротрейдинга и продажи зерна осуществляется непрерывно. Цены на зерновые урожая 2024 года с начала сезона показали волатильность — ежегодное изменение цен в агросекторе зависит от множества сопутствующих факторов, говорит гендиректор компании Андрей Недужко. Он добавляет, что себестоимость урожая формируют все производственные издержки сельхозпроизводителей. «Агрохолдинг “Степь” оптимизирует затраты ресурсов при помощи цифровизации и автоматизации процессов. Частично сократить растущие расходы помогает планирование закупок ГСМ, удобрений и посевного материала. Кроме того, агрохолдинг пользуется всеми льготными госпрограммами финансирования», — перечисляет руководитель.



Мировые рынки продолжают пребывать в стагнации, внешние экспортные цены сейчас на локальных минимумах без тенденций к повышению, отмечает управляющий южного подразделения холдинга-экспортера «Доставка Морем» Денис Сушков. «Хотя прогноз на урожай в ряде стран остается не радужным, почти все крупные производители — США, Канада, Аргентина, Пакистан — пока прибавляют показатели в лучшую сторону по 2-3%. Возможно, после периода уборки стоимость придет в динамику, но на август пока надежды минимальны», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его мнению, сейчас можно говорить, что стоимость пшеницы с 12,5% протеина на большой воде остается на уровне 15,5 тыс. руб./ т.



В России риски неурожая из-за весенних погодных условий были минимизированы, продолжает Сушков. Цены на агропродукцию достаточно быстро вернулись к своим уровням после появления первых данных по уборке озимых. «Возможны положительные сдвиги для внутренних цен благодаря возврату курса доллара к рублю на уровень 1:88 на конец июля. Среди отрицательных факторов — падение внешних цен на FOB. Пошлина на минимуме и вряд ли сильно изменится в ближайшие пару недель», — считает он, добавляя, что «Доставка Морем» продает товар по текущим ценам и продолжает отгрузки на экспорт.



Экспортная пошлина на пшеницу с 7 по 13 августа снизится на 462 руб., до 444,4 руб. за тонну, сообщает Минсельхоз. Ставки на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми. Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен за тонну пшеницы — $216,7 ($220,5 неделей ранее), ячменя — $177,9 ($177,9), кукурузы — $194,8 ($187,4).

Аналитический центр «Русагроторанса» ранее сообщил, что экспортные цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% увеличились впервые за два месяца и достигли $222/т FOB (+$5/т к прошлой неделе) с поставкой в августе. Цены в глубоководных портах по сравнению с предыдущей неделей выросли на 450 руб., до 15,8-15,9 тыс. руб./т без НДС, на малой воде — на 500 руб., до 15 тыс. руб./т. На внутреннем рынке цены на пшеницу 4-го класса на Юге увеличились на 650 руб., до 14 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Поволжье снизились на 550 руб., до 12-12,8 тыс. руб./т, в Центре — на 400 руб., до 12,5 тыс. руб./т. В Сибири цены оставались на уровне 11,8-12,7 тыс. руб./т.



Между тем, в пятницу правительство одобрило продажу в 2024 году до 500 тыс. т пшеницы из федерального интервенционного фонда. Пшеница, закупленная в ходе интервенций в 2014—2016 и 2022-2024 годах, будет реализовываться на биржевых торгах на внутреннем рынке по ценам не ниже минимальной цены реализации и не ниже цены закупки. Решение будет способствовать поддержанию стабильной ситуации на внутреннем продовольственном рынке, говорится в сообщении кабмина. Ранее своим приказом Минсельхоз установил предельные уровни максимальных цен на зерно, при достижении которых в 2024—2025 годах проводятся государственные товарные интервенции: на пшеницу 3-го класса — 15,6 тыс. руб./т без НДС, на пшеницу 4-го класса — 15,1 тыс. руб./т без НДС.



По словам президента Российского союза мукомольных и крупяных предприятий Игоря Свириденко, продажа зерна из федерального интервенционного фонда призвана стабилизировать возможный рост цен на него и поспособствует стабилизации цен на муку, пишет ТАСС. По его словам, пик цен на зерно пройден в конце июня. «На протяжении июля стоимость зерна в основном снижалась в зернопроизводящих регионах. И стоимость муки также снижалась с определенным временным лагом — две-три недели, вслед за стоимостью зерна. В настоящее время цены не столь высоки, как были в начале июня», — сравнил он.



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