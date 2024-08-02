Аналитики повысили прогноз урожая пшеницы

Прогноз по сбору зерна на юге снижен на 1,5 млн тонн из-за засухи Pixabay

Аналитическая компания «ПроЗерно» незначительно — на 0,2 млн т, до 128 млн т — уменьшила прогноз сбора зерна в этом году (с новыми регионами — 132 млн т). В том числе урожай пшеницы оценивается в 82,5 млн т (прежний прогноз — 82 млн т), ячменя — в 17,2 млн т (17,5 млн т), кукурузы — в 14,7 млн т (15 млн т), пишет «Интерфакс». Гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко сказал агентству, что новые оценки не очень сильно отличаются от предыдущих. Однако если общие цифры мало изменились, то внутри регионов можно отметить большие изменения. «Можно сказать, что произошла трансформация внутрирегиональной картины», — уточнил он.



В частности, прогноз по сбору зерна на юге по сравнению с июньской оценкой снижен на 1,5 млн т из-за засухи. «С учетом некоторых регионов Поволжья потери можно оценить в 2 млн т. Но это компенсировано хорошим состоянием посевов и улучшением видов на урожай в Сибири, в первую очередь, и на Урале, — рассказал эксперт. — То есть потери на объединенном юге и частично в Поволжье в 2 млн т компенсированы приростом на 2 млн т за Уралом». Что касается кукурузы, то прогноз ее урожая понижен из-за засухи, добавил Петриченко.



Российский зерновой союз (РЗС) прогнозирует урожай зерна на уровне 129 млн т, из которых 82,7 млн т придется на пшеницу. «Прогноз, сделанный нами ранее, мы пока не меняли. Дальше будем смотреть, как идет уборка. Ситуация постоянно меняется, причем достаточно оперативно», — сказал «Агроинвестору» президент союза Аркадий Злочевский.



Уборка в этом сезоне примерно на две недели опережает темпы прошлого года, но урожайность в 2024-м существенно ниже. «Это, в принципе, закономерно связано не только с погодой, но и с падением технологичности, — подчеркивает он. — Погода всего лишь усиливает эффект от падения технологичности. Когда она благоприятная, то это падение не отражается на урожайности, но когда она не очень благоприятна, то на урожайности это сразу становится заметно». Есть регионы, в которых падение урожайности в этом году очень существенное, добавляет глава РЗС. Например, в Ростовской области из-за засухи урожай относительно прошлого года снизился на 30%.



По данным Минсельхоза, на 1 августа уборочная кампания шла в 55 регионах. Посевы зерновых и зернобобовых были обмолочены с 40% площадей, собрано почти 64 млн т. «Несмотря на крайне непростые климатические условия 2024 года, прогноз на урожай зерновых сохраняется на уровне 132 млн т», — говорил накануне вице-премьер Дмитрий Патрушев на выездном совещании о ситуации в агропромышленном комплексе.



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