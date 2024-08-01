разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Росспецмаш» предложил отменить экспортную пошлину на пшеницу

Это необходимо для повышения доходности аграриев

| Агроинвестор |

Для повышения доступности сельхозтехники ежегодный объем финансирования программы 1432 нужно увеличить до 20 млрд рублей
Для повышения доступности сельхозтехники ежегодный объем финансирования программы 1432 нужно увеличить до 20 млрд рублей

Ассоциация «» на профильном совещании в Совете Федерации предложила повысить базовую экспортную цену (порог невзимания экспортной пошлины) на пшеницу и меслин с 18 тыс. руб. до 24 тыс. руб. за тонну или отменить экспортную пошлину на пять. Это необходимо для повышения доходности аграриев, чтобы они могли своевременно обновлять парк сельхозтехники, пояснила ассоциация в своем Телеграм-канале.

Также для повышения доходности сельхозпроизводителей «» считает необходимым гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию для производителей на внутреннем рынке и предоставить потребителям сельхозтехники кредиты по ставке 0-1%. Такие же кредиты ассоциация считает нужным давать производителям сельхозтехники и оборудования. Кроме того, для повышения доступности комплектующих и снижения логистических затрат необходимо предоставлять предприятиям субсидии в виде грантов на развитие производства комплектующих для сельхозтехники в размере не менее 20 млрд руб. в год из федерального бюджета на период до 2030 года. Также «» считает нужным распространить льготы по страховым взносам и налогам, действующие в отношении IT-компаний, на производителей сельхозтехники и компонентов к ней на период до 2028 года.

Еще одна предложенная ассоциацией мера для повышению доступности сельхозтехники для потребителей — в 2024—2030 годах увеличить ежегодный объем финансирования из федерального бюджета программы 1432 до 20 млрд руб. Заместитель главы ассоциации «» Денис Максимкин ранее говорил, что лимиты финансирования программы 1432 на этот год уже исчерпаны заводами: при выделенных 8 млрд руб. по уже заключенным договорам предприятия должны получить 11,5 млрд руб. субсидий. Также он обращал внимание, что продажи сельхозтехники продолжают снижаться. Среди причин — высокие ставки по кредитам и низкие доходы аграриев.

Глава Минпромторга Антон Алиханов по итогам поездки в Ростовскую область сообщал, что программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства № 1432 может быть дофинансирована при наличии средств. Также, по его словам, Минпромторг обсуждает с Минсельхозом возможность переформатирования программы: предполагается сделать больший акцент на навесной и прицепной технике, на других типах нишевой узкоспециализированной техники, которые, по словам министра, нам либо нужно модернизировать, либо осваивать их производство.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2024
Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства

«Агротехника и технологии»

Стратегическая селекция. Как воссоздать отрасль селекции и семеноводства