«Росспецмаш» предложил отменить экспортную пошлину на пшеницу

Для повышения доступности сельхозтехники ежегодный объем финансирования программы 1432 нужно увеличить до 20 млрд рублей Д. Абрамов

Ассоциация «Росспецмаш» на профильном совещании в Совете Федерации предложила повысить базовую экспортную цену (порог невзимания экспортной пошлины) на пшеницу и меслин с 18 тыс. руб. до 24 тыс. руб. за тонну или отменить экспортную пошлину на пять. Это необходимо для повышения доходности аграриев, чтобы они могли своевременно обновлять парк сельхозтехники, пояснила ассоциация в своем Телеграм-канале.



Также для повышения доходности сельхозпроизводителей «Росспецмаш» считает необходимым гарантировать минимальные цены на сельхозпродукцию для производителей на внутреннем рынке и предоставить потребителям сельхозтехники кредиты по ставке 0-1%. Такие же кредиты ассоциация считает нужным давать производителям сельхозтехники и оборудования. Кроме того, для повышения доступности комплектующих и снижения логистических затрат необходимо предоставлять предприятиям субсидии в виде грантов на развитие производства комплектующих для сельхозтехники в размере не менее 20 млрд руб. в год из федерального бюджета на период до 2030 года. Также «Росспецмаш» считает нужным распространить льготы по страховым взносам и налогам, действующие в отношении IT-компаний, на производителей сельхозтехники и компонентов к ней на период до 2028 года.



Еще одна предложенная ассоциацией мера для повышению доступности сельхозтехники для потребителей — в 2024—2030 годах увеличить ежегодный объем финансирования из федерального бюджета программы 1432 до 20 млрд руб. Заместитель главы ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин ранее говорил, что лимиты финансирования программы 1432 на этот год уже исчерпаны заводами: при выделенных 8 млрд руб. по уже заключенным договорам предприятия должны получить 11,5 млрд руб. субсидий. Также он обращал внимание, что продажи сельхозтехники продолжают снижаться. Среди причин — высокие ставки по кредитам и низкие доходы аграриев.



Глава Минпромторга Антон Алиханов по итогам поездки в Ростовскую область сообщал, что программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства № 1432 может быть дофинансирована при наличии средств. Также, по его словам, Минпромторг обсуждает с Минсельхозом возможность переформатирования программы: предполагается сделать больший акцент на навесной и прицепной технике, на других типах нишевой узкоспециализированной техники, которые, по словам министра, нам либо нужно модернизировать, либо осваивать их производство.



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