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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

ФНТП развития сельского хозяйства могут дополнить двумя подпрограммами

Подпрограммы по технике и ветпрепаратам предполагают снижение зависимости от импорта

| Агроинвестор |

На реализацию продпрограмм потребуется свыше 5 млрд рублей из федерального бюджета
На реализацию продпрограмм потребуется свыше 5 млрд рублей из федерального бюджета

предложил дополнить Федеральную научно-техническую программу (ФНТП) развития сельского хозяйства, рассчитанную на период до 2030 года, двумя подпрограммами — «Сельскохозяйственная техника и оборудование» и «Развитие технологий производства лекарственных препаратов для ветеринарного применения». Проекте постановления правительства размещен на сайте regulation.gov.ru.

Проект подпрограммы по технике разработан совместно с Минпромторгом для снижения уровня импортозависимости и повышения эффективности отрасли сельскохозяйственного машиностроения, говорится в пояснительной записке к документу. Подпрограмма предполагает создание новых высокотехнологичных российских разработок и внедрение в серийное производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и оборудования, способствующих росту производства сельхозпродукции. рассчитывает на привлечение не менее 1,83 млрд руб. дополнительных инвестиций в разработку и производство сельскохозяйственной техники и оборудования.

В рамках подпрограммы планируется создать 962 единицы сельхозтехники и оборудования, включая 210 тракторов (в том числе с опциональным оснащением беспилотными системами), 240 комбайнов, 368 сеялок. Подпрограмма по технике будет реализована путем выполнения комплексных научно-технических проектов, уточняется в пояснительной записке. При этом основной акцент должен быть сделан на внедрении созданных видов сельхозтехники и оборудования в промышленное производство и их дальнейшей реализации конечным потребителям, подчеркивает .

Проект подпрограммы по ветпрепаратам разработан для обеспечения импортозамещения лекарственных препаратов для ветеринарного применения «ввиду изменения геополитической обстановки, санкционных ограничений, а также обеспечения реализации Доктрины продовольственной безопасности». Подпрограмма направлена на создание устойчивой базы обеспечения животноводства лекарственными средствами на основе новых конкурентоспособных отечественных технологий иммунобиологического производства, модернизации и развития технологий выпуска ветпрепаратов. Дополнительные инвестиции в их разработку и производство оцениваются не менее чем в 12,05 млрд руб. Доля химико-фармацевтических ветеринарных препаратов, произведенных по новым отечественным технологиям в рамках подпрограммы, должна достигнуть 70% от заявленной потребности животноводов, ветеринарных вакцин — 37%. Подпрограмма будет реализована путем выполнения отобранных комплексных научно-технических проектов. Основной акцент должен быть сделан на разработке научных основ доклинических и клинических исследований новых и (или) улучшенных ветпрепаратов, востребованных на рынке, для профилактики и лечения болезней в скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве и аквакультуре. 

Объем необходимых средств на реализацию подпрограммы по технике оценивается в 4,26 млрд руб. за счет федерального бюджета и 1,83 млрд руб. за счет внебюджетных источников; подпрограммы по ветпрепаратам — 1,03 млрд руб. и 12,05 млрд руб. соответственно. Финансовое обеспечение реализации подпрограмм может корректироваться в зависимости от объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, а также региональных бюджетов и внебюджетных источников, уточняется в пояснительной записке.

ФНТП развития сельского хозяйства действует с 2017 года, изначально она была рассчитана на период до 2025 года, но в конце 2021-го по предложению президента Владимира Путина была продлена до 2030-го. Сейчас в нее входит 13 подпрограмм: развития селекции и семеноводства картофеля, сахарной свеклы, масличных культур, технических культур, зерновых культур, кукурузы, овощных культур; развитие виноградарства, включая питомниководство; развитие садоводства и питомниководства; создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях получения бройлеров; развитие производства кормов и кормовых добавок для животных; улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота мясных пород; улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород.

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