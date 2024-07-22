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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Выплаты по договорам агрострахования выросли почти втрое

Выплаты из-за майских заморозков по программам страхования от ЧС достигли 1,1 млрд рублей

| Агроинвестор |

Минсельхоз определил направления для совершенствования агрострахования с господдержкой
Минсельхоз определил направления для совершенствования агрострахования с господдержкой

Выплаты агростраховщиков с начала года по всем видам страхования с господдержкой выросли в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигли 2,1 млрд руб., сообщил президент () Корней Биждов на летней конференции «Где маржа 2024», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка. В том числе выплаты из-за майских заморозков по программам страхования урожая от рисков ЧС климатического характера достигли 1,1 млрд руб.

Этот год уникальный с точки зрения территориального распространения такого особо опасного для растениеводов явления как майские заморозки, отметил Биждов. ЧС из-за них объявили 11 регионов. «Та программа страхования ЧС, которая активно внедрялась Минсельхозом и агростраховщиками, показала результат, свою эффективность и востребованность», — отметил Биждов. По страхованию ЧС больше всего выплат в этом году получили аграрии Волгоградской области — 610 млн руб., Тамбовской области — 174 млн руб., Белгородской — 126 млн руб.  

Хотя программа страхования ЧС вызывала сомнения и скепсис, она работает, подчеркнул Биждов. Так, только по Ставропольскому краю в 2021—2022 годах растениеводам было выплачено более 2 млрд руб., сельхозпроизводителям Приморского края в прошлом году выплатили 274 млн руб., напомнил он. Важное ее преимущество в том, что она дешевле для аграриев, чем другие виды страхования, а при выплатах требуется минимальное количество документов. Правда, она возмещает только прямые затраты — на семена, удобрения, технику.

В то же время, есть несколько проблемных зон, которые стоит учесть на будущие сезоны. «Главный урок, на наш взгляд, заключается в том, что нам нужно отработать модель взаимодействия всех участников процесса при крупномасштабных ЧС. Это обмен информацией и документальным сопровождением убытка между аграрием, региональным органом АПК, Национальным союзом агростраховщиков, страховой компанией и федеральным Минсельхозом», — считает глава . В результате практика наработана, и ее можно будет утвердить в ближайшее время, добавил он.

Между тем, определил направления для совершенствования агрострахования с господдержкой. В их числе — инициатива по законодательному снижению максимального порога франшизы по договорам мультирискового страхования урожая, вопрос признания заключений частных метеостанций для целей агрострахования, упрощение системы документооборота со страховщиками и аграриями по страхованию урожая, а также урегулирование вопросов ущерба при изъятии животных в случае возникновения эпидемических очагов их заражения. Об этом в ходе конференции рассказала первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

ставит задачу улучшить качество страхования посевов, поскольку часть регионов относится к страхованию формально, подчеркнула она. По словам Фастовой, формализм проявляется в том, что аграрии по программе мультирискового страхования с господдержкой используют максимально допустимый по закону уровень франшизы — 50%, чтобы снизить цену страхового полиса. В результате, когда наступает страховой случай, предприятие не получает страховую выплату. «Стоит задача снизить порог франшизы до 30%, чтобы повысить качество и объем выплат по договорам страхования посевов», — сказала Фастова.

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