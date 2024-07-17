разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

НСА: страхование виноградников находится на начальном этапе

Потери урожая из-за аномально высокой температуры могут составить до 20%

| Агроинвестор |

В России застраховано всего около 5% виноградных насаждений
В России застраховано всего около 5% виноградных насаждений

Масштабный пожар в Краснодарском крае не затронул виноградники Абрау-Дюрсо, однако указал на необходимость всегда включать риск пожара в договоры страхования виноградников, уверен президент () Корней Биждов. «Страхование виноградников — как посадок, так и многолетних насаждений — включено в систему агрострахования с господдержкой, — напомнил он. — Природный пожар входит в покрытие, предусмотренное программой мультирискового страхования. Риск поджога также можно включить в страховой полис на условиях страхования без господдержки».

14 июля недалеко хутора Дюрсо под Новороссийском начался пожар. Прибывшие на место пожарные МЧС Краснодарского края сообщили, что охвачена территория в 3 га. Сильный ветер при высоких температурах воздуха привел к быстрому распространению огня. К вечеру того же дня общая площадь лесного пожара достигла 62 га. Пострадало более 60 строений туристических баз. По информации Минсельхоза Краснодарского края, виноградники не пострадали: распространение огня было остановлено за 13-14 км до них. Наиболее вероятной причиной лесного пожара Федеральное агентство лесного хозяйства России назвало нарушение правил пожарной безопасности.

Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что пожар был более чем в 10 км от инфраструктуры компании, поэтому потерь нет, однако он отметил, что впервые леса горели так близко к ней. Титов также обратил внимание, что погодные изменения, которые происходят в последние годы, делают сезон выращивания винограда все менее предсказуемым.

Так, из-за жары уборка винограда в России в этом году может начаться уже в 20-х числах июля, что является редким феноменом, при этом потери урожая из-за аномально высокой температуры могут составить до 20%, пишет «РБК Вино». Успех винодельческих предприятий будет зависеть от наличия у них возможностей начать уборку и переработку ягод раньше обычного и высокими темпами.

Биждов уточнил «», что виноградники могут быть застрахованы по договору страхования с господдержкой с уплатой 50% страховой премии по всем программам страхования многолетних насаждений. Это мультирисковая программа страхования посадок на случай гибели или программа страхования посадок на случай гибели при ЧС. В обоих случаях компенсируется гибель самих растений — саженцев, деревьев, кустов. Кроме того, производители винограда могут воспользоваться мультирисковой программой страхования урожая многолетних насаждений или программой страхования урожая на случай утраты при ЧС. В этих двух случаях им компенсируется утрата плодовой продукции. 

В российской практике страхования виноградников уже есть опыт урегулирования крупных убытков, напомнил глава . Так, в 2023 году компания «-Страхование» перечислила 236 млн руб. виноградарскому хозяйству на Ставрополье, которое потеряло урожай из-за заморозков.

По данным Союза, в Краснодарском крае по состоянию на июнь было застраховано 5,3 тыс. га виноградников. Из них 4,7 тыс. га имеют защиту на случай утраты посадок, 0,6 тыс. га — на случай утраты урожая. Это составляет около 18% от почти 30 тыс. га виноградников в регионе. Всего в России с господдержкой застраховано 5,8 тыс. га виноградников — кроме Кубани 0,5 тыс. га — в Ставропольском крае, 0,1 тыс. га — в Крыму. Это примерно 5% от всех 105 тыс. га виноградников в России, оценивает Биждов. «Это — стартовые показатели охвата страхованием, которые указывают, что страхование виноградников у нас в стране находится на начальном этапе, — подчеркнул он. — Для сравнения, в целом по растениеводству охват — 15%, а промышленное поголовье сельхозживотных застраховано более чем на 47%».

В полагают, что страхование виноградников будет развиваться по мере реализации стимулирующих мер, которые активно внедряет с прошлого года, и становления страховой культуры хозяйств, а также реализации крупномасштабных рисков, аналогичных майским заморозкам. «Без страхования винодельческий бизнес в случае гибели виноградника или потери урожая однозначно может разориться, и рассчитывать в такой ситуации только на свои резервы и на доступ к кредитным ресурсам в современных условиях для такого высокостоимостного и высокорискового производства, как виноградарство, — по меньшей мере, не вполне разумно», — предупреждает Биждов.

В этом году информации о крупных страховых случаях с виноградниками в пока не поступало — те регионы, где они застрахованы, не пострадали от заморозков. «Но нельзя исключить страховых событий до конца года: не только пожаров, но и реализации рисков повреждения штормами, градобитием», — подчеркивает Биждов.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024
Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы

«Агротехника и технологии»

Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы
«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год