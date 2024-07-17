НСА: страхование виноградников находится на начальном этапе

В России застраховано всего около 5% виноградных насаждений Д. Абрамов

Масштабный пожар в Краснодарском крае не затронул виноградники Абрау-Дюрсо, однако указал на необходимость всегда включать риск пожара в договоры страхования виноградников, уверен президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. «Страхование виноградников — как посадок, так и многолетних насаждений — включено в систему агрострахования с господдержкой, — напомнил он. — Природный пожар входит в покрытие, предусмотренное программой мультирискового страхования. Риск поджога также можно включить в страховой полис на условиях страхования без господдержки».



14 июля недалеко хутора Дюрсо под Новороссийском начался пожар. Прибывшие на место пожарные МЧС Краснодарского края сообщили, что охвачена территория в 3 га. Сильный ветер при высоких температурах воздуха привел к быстрому распространению огня. К вечеру того же дня общая площадь лесного пожара достигла 62 га. Пострадало более 60 строений туристических баз. По информации Минсельхоза Краснодарского края, виноградники не пострадали: распространение огня было остановлено за 13-14 км до них. Наиболее вероятной причиной лесного пожара Федеральное агентство лесного хозяйства России назвало нарушение правил пожарной безопасности.



Президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов в эфире телеканала «Россия-24» рассказал, что пожар был более чем в 10 км от инфраструктуры компании, поэтому потерь нет, однако он отметил, что впервые леса горели так близко к ней. Титов также обратил внимание, что погодные изменения, которые происходят в последние годы, делают сезон выращивания винограда все менее предсказуемым.



Так, из-за жары уборка винограда в России в этом году может начаться уже в 20-х числах июля, что является редким феноменом, при этом потери урожая из-за аномально высокой температуры могут составить до 20%, пишет «РБК Вино». Успех винодельческих предприятий будет зависеть от наличия у них возможностей начать уборку и переработку ягод раньше обычного и высокими темпами.



Биждов уточнил «Агроинвестору», что виноградники могут быть застрахованы по договору страхования с господдержкой с уплатой 50% страховой премии по всем программам страхования многолетних насаждений. Это мультирисковая программа страхования посадок на случай гибели или программа страхования посадок на случай гибели при ЧС. В обоих случаях компенсируется гибель самих растений — саженцев, деревьев, кустов. Кроме того, производители винограда могут воспользоваться мультирисковой программой страхования урожая многолетних насаждений или программой страхования урожая на случай утраты при ЧС. В этих двух случаях им компенсируется утрата плодовой продукции.



В российской практике страхования виноградников уже есть опыт урегулирования крупных убытков, напомнил глава НСА. Так, в 2023 году компания «РСХБ-Страхование» перечислила 236 млн руб. виноградарскому хозяйству на Ставрополье, которое потеряло урожай из-за заморозков.



По данным Союза, в Краснодарском крае по состоянию на июнь было застраховано 5,3 тыс. га виноградников. Из них 4,7 тыс. га имеют защиту на случай утраты посадок, 0,6 тыс. га — на случай утраты урожая. Это составляет около 18% от почти 30 тыс. га виноградников в регионе. Всего в России с господдержкой застраховано 5,8 тыс. га виноградников — кроме Кубани 0,5 тыс. га — в Ставропольском крае, 0,1 тыс. га — в Крыму. Это примерно 5% от всех 105 тыс. га виноградников в России, оценивает Биждов. «Это — стартовые показатели охвата страхованием, которые указывают, что страхование виноградников у нас в стране находится на начальном этапе, — подчеркнул он. — Для сравнения, в целом по растениеводству охват — 15%, а промышленное поголовье сельхозживотных застраховано более чем на 47%».



В НСА полагают, что страхование виноградников будет развиваться по мере реализации стимулирующих мер, которые Минсельхоз активно внедряет с прошлого года, и становления страховой культуры хозяйств, а также реализации крупномасштабных рисков, аналогичных майским заморозкам. «Без страхования винодельческий бизнес в случае гибели виноградника или потери урожая однозначно может разориться, и рассчитывать в такой ситуации только на свои резервы и на доступ к кредитным ресурсам в современных условиях для такого высокостоимостного и высокорискового производства, как виноградарство, — по меньшей мере, не вполне разумно», — предупреждает Биждов.



В этом году информации о крупных страховых случаях с виноградниками в НСА пока не поступало — те регионы, где они застрахованы, не пострадали от заморозков. «Но нельзя исключить страховых событий до конца года: не только пожаров, но и реализации рисков повреждения штормами, градобитием», — подчеркивает Биждов.



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