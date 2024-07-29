Минпромторг рассчитывает на дофинансирование программы 1432

В первом полугодии продажи российской техники упали на 10% В. Бычков

Программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства № 1432 может быть дофинансирована при наличии средств. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сказал по итогам поездки в Ростовскую область и посещения предприятий «Ростсельмаш», пишет «Интерфакс». «Понятно, что наши аграрии, растениеводы ориентируются на нее (программу) и ждут дополнительных каких-то вливаний, — отметил Алиханов. — <…> Думаю, что возможные дополнительные ресурсы из бюджета направим в том числе и на эту программу».



Также министр сообщил, что Минпромторг обсуждает с Минсельхозом возможность переформатирования программы 1432. Предполагается сделать больший акцент на навесной и прицепной технике, на других типах нишевой узкоспециализированной техники, которые, по словам министра, нам либо нужно модернизировать, либо осваивать их производство. Алиханов добавил, что вопрос будет прорабатываться совместно с «Ростсельмашем» и другими производителями специальной техники.



Заместитель главы ассоциации «Росспецмаш» Денис Максимкин ранее говорил, что лимиты финансирования программы 1432 на этот год уже исчерпаны заводами: при выделенных 8 млрд руб. по уже заключенным договорам предприятия должны получить 11,5 млрд руб. субсидий. Предложения увеличить финансирование до 20 млрд руб. в этом году пока не одобрены. Также он обращал внимание, что продажи сельхозтехники продолжают снижаться. Среди причин — высокие ставки по кредитам и низкие доходы аграриев.



Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД оценивала, что за первые шесть месяцев этого года продажи сельхозтехники снизились на 15-18%. По данным «Росспецмаш», продажи российской техники упали на 10% до 107 млрд руб. При этом в натуральном выражении отрицательную динамику впервые за последние годы показывали все сегменты рынка. Так, по информации ассоциации, продажи зерноуборочных комбайнов в январе—июне упали на 22%, до 1,9 тыс. единиц. Меньше всего сократились отгрузки сельскохозяйственных тракторов — на 1%, до 2,1 тыс. машин.



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