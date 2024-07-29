разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Минпромторг рассчитывает на дофинансирование программы 1432

Также ведомство думает над ее переформатированием

| Агроинвестор |

В первом полугодии продажи российской техники упали на 10%
В первом полугодии продажи российской техники упали на 10%

Программа субсидирования производителей сельхозтехники в рамках постановления правительства № 1432 может быть дофинансирована при наличии средств. Об этом глава Минпромторга Антон Алиханов сказал по итогам поездки в Ростовскую область и посещения предприятий «», пишет «Интерфакс». «Понятно, что наши аграрии, растениеводы ориентируются на нее (программу) и ждут дополнительных каких-то вливаний, — отметил Алиханов. — <…> Думаю, что возможные дополнительные ресурсы из бюджета направим в том числе и на эту программу».

Также министр сообщил, что Минпромторг обсуждает с Минсельхозом возможность переформатирования программы 1432. Предполагается сделать больший акцент на навесной и прицепной технике, на других типах нишевой узкоспециализированной техники, которые, по словам министра, нам либо нужно модернизировать, либо осваивать их производство. Алиханов добавил, что вопрос будет прорабатываться совместно с «Ростсельмашем» и другими производителями специальной техники.

Заместитель главы ассоциации «» Денис Максимкин ранее говорил, что лимиты финансирования программы 1432 на этот год уже исчерпаны заводами: при выделенных 8 млрд руб. по уже заключенным договорам предприятия должны получить 11,5 млрд руб. субсидий. Предложения увеличить финансирование до 20 млрд руб. в этом году пока не одобрены. Также он обращал внимание, что продажи сельхозтехники продолжают снижаться. Среди причин — высокие ставки по кредитам и низкие доходы аграриев.

Ассоциация дилеров сельхозтехники АСХОД оценивала, что за первые шесть месяцев этого года продажи сельхозтехники снизились на 15-18%. По данным «», продажи российской техники упали на 10% до 107 млрд руб. При этом в натуральном выражении отрицательную динамику впервые за последние годы показывали все сегменты рынка. Так, по информации ассоциации, продажи зерноуборочных комбайнов в январе—июне упали на 22%, до 1,9 тыс. единиц. Меньше всего сократились отгрузки сельскохозяйственных тракторов — на 1%, до 2,1 тыс. машин.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2024
Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы

«Агротехника и технологии»

Реанимировать деревню. Верна ли ставка на село в решении кадровой проблемы
«Агроинвестор» №07, июль 2024

Журнал

«Агроинвестор» №07, июль 2024
Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет

«Агроинвестор»

Удержать позиции. Россия сохранит свое место на мировом рынке пшеницы, но доходность аграриев вряд ли вырастет
Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год

«Агроинвестор»

Заготовка кормов как бизнес. Емкость глобального рынка искусственно высушенного сена оценивается в 10 млн т в год