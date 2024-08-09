Россия может поставлять в Китай по бартеру ту продукцию, которую традиционно экспортировала туда ранее С. Петров

Бартерная торговля между Россией и Китаем — вынужденное решение. Таким мнением с «Агроинвестором» поделился независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. «Конечно, бартерная торговля — не самое лучшее решение с точки зрения рынка. Это откат в 1990-е годы, однако сейчас такая форма торговых отношений — действительно вынужденное решение, потому что идут массовые блокировки платежей, и все банки — как китайские, так и прочих дружественных стран — напуганы и не хотят рисковать», — говорит он.



Накануне агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере торговли и платежей сообщило, что Россия и Китай обсуждают возможности применения механизма бартера в торговле, поскольку страны стремятся ограничить использование банковских систем, контролируемых США. Две сделки по продаже сельхозпродукции могут быть заключены уже этой осенью. Такая схема позволит исключить использование международных банковских систем и уйти от валютных рисков. Источники Reuters в России говорят, что сейчас разрабатывается нормативная база для бартерной торговли.



Минэкономразвития подготовило для бизнеса инструкцию по внешнеторговым бартерным сделкам еще в начале этого года, писал тогда Forbes. Такую форму сделок бизнес начал чаще выбирать в 2023 году, в том числе из-за роста издержек, связанных с выводом денег со счетов банков в дружественных странах, и сложностей при трансграничных расчетах в целом.



Корбут считает, что Россия может поставлять в Китай по бартеру ту продукцию, которую традиционно экспортировала туда ранее: рыбу, растительные масла, муку, соевые бобы с Дальнего Востока. «Также можем вывозить горох, хотя в этом сезоне, я думаю, конъюнктура мирового рынка по этой позиции будет не самой благоприятной для России», — добавляет он. Из Китая мы могли бы получать тоже традиционные товары агроэкспорта этой страны, например соки, чеснок, 90% которого на полках российских магазинов — поставки именно из Китая.



Однако не стоит очень жестко завязываться на том, чтобы агропродукцию менять на агропродукцию, продолжает Корбут. Мы можем брать у Китая взамен на наши товары, произведенные в секторе АПК, любую ликвидную продукцию, в которой заинтересован российский рынок. «В противном случае, мы можем попасть в очень неприятную ловушку. Условно говоря, будем поставлять в Китай рыбу, а нам оттуда будут завозить готовые продукты из рыбы. Будет лучше, если мы им рыбу, а они нам — автомобили или оборудование. В этом случае не будет уничтожена наша переработка», — подчеркивает эксперт.



Он напоминает, что Минфин ранее сообщал о ведении работы по созданию системы цифровых расчетов в рамках БРИКС. «Эту работу сейчас нужно форсировать не только по агроэкспорту, но и по всем категориям товаров. Это будет лучшим выходом из текущей ситуации, — уверен Корбут. — С другой стороны, Россия всегда демонстрировала высокий уровень адаптивности в непростых ситуациях».



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков говорит, что бартерная торговля между Россией и Китаем может стать эффективным механизмом для обхода санкций и ограничений, наложенных на использование международных банковских систем, контролируемых США. «В условиях усиленного давления на финансовую систему России такой подход позволяет минимизировать валютные риски, а также избежать задержек и ограничений, связанных с традиционными банковскими операциями. Перспективы бартерной торговли, особенно в условиях сложившейся геополитической обстановки, выглядят достаточно реальными, хотя и требуют тщательной координации между сторонами», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Возможный обмен сельскохозяйственной продукции, по мнению эксперта, может включать российское зерно, мясо и молочные продукты на китайские фрукты, овощи, а также технологическую продукцию. «Россия обладает значительными ресурсами в аграрном секторе, что делает ее привлекательным партнером для Китая, который нуждается в качественных сельскохозяйственных товарах. Китай, в свою очередь, может предложить широкий ассортимент продуктов, востребованных на российском рынке», — отмечает Кабаков.



Главные сложности при реализации бартерной торговли, по его мнению, связаны с необходимостью установления справедливых обменных курсов между товарами, их качественными характеристиками, а также логистикой. Кроме того, могут возникнуть вопросы с юридическим оформлением таких сделок, особенно в условиях различий в правовых системах двух стран. «Необходимо также учитывать возможность изменения цен на продукцию в процессе транспортировки и хранения, что может повлиять на условия обмена. Важно, чтобы договоры были достаточно гибкими, чтобы учитывать изменения на рынке и возможные внешние факторы, такие как изменение таможенных пошлин или логистических цепочек», — подчеркивает Кабаков.



Между тем, Союз экспортеров зерна обращает внимание, что санкционные риски для экспортеров сельхозпродукции могут повыситься за счет включения во встречный товарный поток некоторых видов непрофильных товаров. «На сегодняшний день торговля сельхозпродукцией имеет "правовой иммунитет" в виде лицензий и исключений из санкционных ограничений, — говорится в Телеграм-канале объединения. — Проблемы с расчетами наших китайских партнеров за российскую сельхозпродукцию — это результат оверкомплайенса китайских банков, которые не просто перестраховываются, а буквально обнуляют усилия сторон в сфере взаимного обеспечения продовольственной безопасности». Союз поддерживает любые варианты расчетов, которые приведут к упрощению торговли продовольствием, однако отмечает, что нам не требуется никаких новых механизмов расчетов, поскольку нам никто не запрещал традиционные банковские переводы, тем более в национальных валютах.



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