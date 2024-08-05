Индекс продовольственных цен ФАО в июле почти не изменился

Значение индекса на 24,7% меньше пикового уровня марта 2022 года М. Стулов

В июле значение Индекса продовольственных цен ФАО (средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп) составило 120,8 пункта, что чуть ниже пересмотренного июньского показателя (121 пункт). Снижение индекса цен на зерновые позволило компенсировать рост индексов цен на растительные масла, мясные продукты и сахар, при этом значение индекса цен на молочную продукцию почти не изменилось, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Значение индекса на 3,1% ниже, чем в июле прошлого года и на 24,7% меньше пикового уровня в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года, сравнивают аналитики.



Среднее значение Индекса цен на зерновые в июле составило 110,8 пункта — на 4,4 пункта ниже показателя в июне и на 15,1 пункта меньше уровня июля 2023 года. Мировые экспортные цены на все виды зерновых в прошлом месяце падали, и эта тенденция наблюдается второй месяц подряд, обращают внимание аналитики. Сезонное предложение в Северном полушарии растет на фоне продолжающейся уборки озимой пшеницы, в целом благоприятные погодные условия в Канаде и США и связанные с ними ожидания хорошего урожая яровой пшеницы также способствовали снижению мировых цен на агрокультуру. Дополнительное понижательное давление на цены оказали активная конкуренция между экспортерами и вялый спрос на мировых рынках.



Средний Индекс цен на растительные масла ФАО в июле составил 135 пункта, что на 3,2 пункта выше, чем в июне, при этом рост продолжается второй месяц подряд, в результате чего значение индекса достигло максимума за полтора года. Аналитики объясняют такую динамику повышением котировок пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел на мировых рынках под влиянием разных факторов. Так, например, удорожание подсолнечного и рапсового масел в мире в первую очередь связано с ухудшением видов на урожай в ряде основных стран-производителей.



В июле среднее значение Индекса цен на молочную продукцию составило 127,7 пункта, почти не изменившись по сравнению с июнем (127,9), и оказалось на 8,6 пункта выше показателя июля прошлого года. При этом повышение индексов цен на сливочное масло и сыр было практически полностью компенсировано снижением цен на сухое молоко из-за слабого импортного спроса. Мировые котировки сливочного масла растут десятый месяц подряд, что обусловлено сокращением объемов экспортного предложения, в первую очередь в Западной Европе на фоне стабильно высокого внутреннего спроса, низкого уровня запасов и сезонного сокращения производства молока. Мировые цены на сыр также несколько увеличились, в основном под влиянием активного внутреннего спроса в Западной Европе.



Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО в июле составило 119,5 пункта, что на 1,5 пункта выше показателя июня и на 1 пункт больше значения годом ранее. Под влиянием стабильно высокого импортного спроса и сезонного снижения поголовья убойных животных в Океании повысились мировые цены на баранину и говядину. Мясо птицы подорожало благодаря высокому импортному спросу на фоне перебоев в производстве из-за распространения болезней, в частности вспышек гриппа птиц в ряде основных регионов производства. Мировые цены на свинину, напротив, несколько снизились в связи с перепроизводством в Западной Европе и ослабления спроса на зарубежных и внутренних рынках.



Индекс цен на сахар в июле увеличился на 0,8 пункта и составил 120,2 пункта, однако это значение на 26,1 пункта ниже, чем годом ранее. Рост в июле был обусловлен более низким, чем ожидалось ранее, объемом производства сахара в Бразилии в первой половине месяца. Это нивелировало понижательное давление на цены, которое оказало увеличение количества осадков в Индии и благоприятные погодные условия в Таиланде. Также увеличению мировых цен на сахар способствовала сохраняющаяся обеспокоенность в связи с последствиями затяжного засушливого периода для урожая в Бразилии в ближайшие месяцы и наблюдаемое в последнее время повышение цен на этанол.



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