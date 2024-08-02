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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Мираторг» начал экспорт растительных масел в Китай

Отгружены первые 13 тысяч тонн соевого масла

| Агроинвестор |

Первые поставки масла на внешние рынки агрохолдинг начал примерно год назад
Первые поставки масла на внешние рынки агрохолдинг начал примерно год назад

«» начал экспорт растительных масел в Китай. Компания сообщила, что отгрузила более 13 тыс. т соевого масла и готовит к отправке первые партии подсолнечного и рапсового масел. Первые поставки масла на внешние рынки агрохолдинг начал примерно год назад, сейчас у него есть стабильные партнеры в странах Ближнего Востока, Азии, Африки и Восточной Европы, уточнила «» пресс-служба компании. «Если конъюнктура рынка изменится, мы переориентируем поставки, поскольку у нас есть свой департамент логистики, который имеет компетенции оперативной и эффективной международной логистики», — добавили там.

В рамках углубления вертикальной интеграции и в связи с запуском МЭЗа в Орловской области агрохолдинг увеличивает предложение компонентов кормов для сельскохозяйственных животных не только для отечественных животноводов, но и на внешний рынок. Для производства растительных масел и шротов компания использует собственное сырье без ГМО — сою, подсолнечник и рапс, выращенные в Орловской, Курской, Белгородской и Брянской областях. Завод «» по переработке масличных культур расположен в Кромском районе Орловской области, его мощность 420 тыс. т в год. Инвестиции в его создание превысили 3 млрд руб.

«Высококачественные кормовые компоненты — это востребованный на мировых рынках продукт. “” контролирует каждый этап цепочки производства масел, что позволяет гарантировать не только качество, но и оптимальную себестоимость конечного продукта, а значит — получать оптимальное предложение для наших клиентов», — отметила пресс-служба агрохолдинга.

На прошлой неделе президент агрохолдинга Виктор Линник на презентации второго ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК», подготовленного МГИМО, Минсельхозом и федеральным центром «Агроэкспорт», говорил, что в следующем году «» планирует поставить на экспорт продукции более чем на $0,5 млрд. По его словам, компания выстраивает стратегию на таких рынках, как Китай, Саудовская Аравия, страны Персидского залива. В прошлом году агрохолдинг поставил на внешние рынки 191 тыс. т продукции — от сырья, жиров и мясокостной муки до брендированных мясных полуфабрикатов и кормов для питомцев. В 2024-м «» рассчитывал увеличить экспорт продукции на 15%, сообщала в январе его пресс-служба.

По данным Масложирового союза, в 2023 году Россия экспортировала в Китай более 150 тыс. т соевого масла — в два раза больше, чем в 2022-м. С таким показателем Китай был на третьем месте по объемам импорта российского соевого масла. В первом квартале 2024 года экспорт пищевых растительных масел (подсолнечного, рапсового, соевого) из России в Китай достиг рекордных 578,3 тыс. т, что на 18,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, ранее сообщал центр «Агроэкспорт». Это позволило России укрепить свое лидерство среди крупнейших поставщиков в данном сегменте: на Россию пришлось 58,4% всего китайского импорта пищевых растительных масел.

В июле корпорация «Чжэн Дун» импортировала первую партию соевого масла российского производства объемом более 2 тыс. т в порт Яньтянь, Шэньчжэнь, Китай. «Данная поставка является очень важным шагом к расширению географии экспортных поставок российских товаров: исторически южные порты Китая принимали только масла из Бразилии, Аргентины, Австралии, Индонезии, Малайзии и Канады», — говорил директор по международной торговле корпорации «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов, обращая внимание, что новые логистические маршруты способствуют значительному увеличению товарооборота России и Китая.

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