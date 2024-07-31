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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Первая партия соевого масла из России прибыла на юг Китая

Новость компании

Первая партия соевого масла из России прибыла на юг Китая
«Чжэн Дун»
Первая партия соевого масла из России прибыла на юг Китая
«Чжэн Дун»

Корпорация «Чжэн Дун» (Forward East Group — FEG) импортировала первую партию соевого масла российского производства в порт Яньтянь, Шэньчжэнь, Китай

В июле 2024 года корпорация «Чжэн Дун» импортировала первую партию соевого масла российского производства в порт Яньтянь, Шэньчжэнь, Китай. Общий объем доставленной продукции составил более 2 тыс. т. Груз с маслом был отправлен из порта Санкт-Петербург прямым судном до порта Яньтянь. 

«Данная поставка является очень важным шагом к расширению географии экспортных поставок российских товаров: исторически южные порты Китая принимали только масла из Бразилии, Аргентины, Австралии, Индонезии, Малайзии и Канады. Считаем, что новые логистические маршруты способствуют значительному увеличению товарооборота России и Китая, тем самым реализуя поставленную президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином задачу по созданию благоприятных условий для наращивания объемов и осуществления диверсификации поставок на национальные рынки России и Китая сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме того, хотелось бы отметить, что масложировая продукция из России отличается высоким качеством и полным отсутствием ГМО, что является приоритетом при покупке масла за рубежом», — отметил директор по международной торговле корпорации «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов.

Корпорация «Чжэн Дун» была основана в 2004 году и уже более 20 лет занимается поставкой сельскохозяйственной продукции из стран СНГ, ЕС, Латинской Америки, Канады и АСЕАН на рынок КНР. В группу компаний партнеров входит семь компаний, которые являются одними из крупнейших импортеров продукции АПК в Китай. FEG обеспечивает сырьем шесть заводов в КНР по переработке растительных масел (рапсовое, подсолнечное, льняное, соевое), три из которых находятся на полном обеспечении. Основные предприятия в городе Чэнду, провинции Сычуань, и городе Шанхай ежемесячно производят более 7 тыс. т сырого масла из сырья и рафинируют 50 тыс. т, с увеличением с октября 2024 года этого объема до 80 тыс. т. 

Корпорация поставляет значительный объем кормовых добавок, включая все виды шрота, свекловичный жом, зернобобовые, зерновые и масличные культуры на предприятия партнеров. На полном обеспечении находятся четыре комбикормовых завода. Общий объем импорта превышает 70 тыс. т сельхозпродукции ежемесячно.

С 2024 года корпорация входит в проект по обеспечению продовольственной безопасности провинции Сычуань.

По итогам 2023 года «Чжэн Дун» импортировала из стран СНГ более 370 тыс. т сельхозпродукции, включая 231 тыс. т рапсового, 92 тыс. т подсолнечного и 18 тыс. т соевого масла, а также 35 тыс. т кормовых и зерновых культур.

«Чжэн Дун»

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