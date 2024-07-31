Первая партия соевого масла из России прибыла на юг Китая

«Чжэн Дун»

Корпорация «Чжэн Дун» (Forward East Group — FEG) импортировала первую партию соевого масла российского производства в порт Яньтянь, Шэньчжэнь, Китай

В июле 2024 года корпорация «Чжэн Дун» импортировала первую партию соевого масла российского производства в порт Яньтянь, Шэньчжэнь, Китай. Общий объем доставленной продукции составил более 2 тыс. т. Груз с маслом был отправлен из порта Санкт-Петербург прямым судном до порта Яньтянь.



«Данная поставка является очень важным шагом к расширению географии экспортных поставок российских товаров: исторически южные порты Китая принимали только масла из Бразилии, Аргентины, Австралии, Индонезии, Малайзии и Канады. Считаем, что новые логистические маршруты способствуют значительному увеличению товарооборота России и Китая, тем самым реализуя поставленную президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином задачу по созданию благоприятных условий для наращивания объемов и осуществления диверсификации поставок на национальные рынки России и Китая сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Кроме того, хотелось бы отметить, что масложировая продукция из России отличается высоким качеством и полным отсутствием ГМО, что является приоритетом при покупке масла за рубежом», — отметил директор по международной торговле корпорации «Чжэн Дун» Дмитрий Курбатов.



Корпорация «Чжэн Дун» была основана в 2004 году и уже более 20 лет занимается поставкой сельскохозяйственной продукции из стран СНГ, ЕС, Латинской Америки, Канады и АСЕАН на рынок КНР. В группу компаний партнеров входит семь компаний, которые являются одними из крупнейших импортеров продукции АПК в Китай. FEG обеспечивает сырьем шесть заводов в КНР по переработке растительных масел (рапсовое, подсолнечное, льняное, соевое), три из которых находятся на полном обеспечении. Основные предприятия в городе Чэнду, провинции Сычуань, и городе Шанхай ежемесячно производят более 7 тыс. т сырого масла из сырья и рафинируют 50 тыс. т, с увеличением с октября 2024 года этого объема до 80 тыс. т.



Корпорация поставляет значительный объем кормовых добавок, включая все виды шрота, свекловичный жом, зернобобовые, зерновые и масличные культуры на предприятия партнеров. На полном обеспечении находятся четыре комбикормовых завода. Общий объем импорта превышает 70 тыс. т сельхозпродукции ежемесячно.



С 2024 года корпорация входит в проект по обеспечению продовольственной безопасности провинции Сычуань.



По итогам 2023 года «Чжэн Дун» импортировала из стран СНГ более 370 тыс. т сельхозпродукции, включая 231 тыс. т рапсового, 92 тыс. т подсолнечного и 18 тыс. т соевого масла, а также 35 тыс. т кормовых и зерновых культур.

