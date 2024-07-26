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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Мираторг» планирует экспортировать продукцию на $0,5 млрд

За последние 10 лет компания получила доступ с мясной продукцией к основным платежеспособным рынкам

| Агроинвестор |

В марте «Мираторг» первым из российских компаний отправил в Китай партию свиных субпродуктов
В марте «Мираторг» первым из российских компаний отправил в Китай партию свиных субпродуктов

В следующем году «» планирует поставить на экспорт продукции более чем на $0,5 млрд. Об этом президент агрохолдинга Виктор Линник сказал на презентации второго ежегодного доклада «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК», подготовленного МГИМО, Минсельхозом и федеральным центром «Агроэкспорт».

«За последние 10 лет в части мяса и мясопродуктов благодаря совместной работе с Минсельхозом, Минпромторгом мы получили доступ к основным платежеспособным рынкам. Это уже большой бизнес. Мы выстраиваем стратегию на таких рынках, как Китай, Саудовская Аравия, страны Персидского залива», — отметил Линник, добавив, что, по его мнению, для любой российской компании экспортировать — значит соответствовать высоким требованиям качества и безопасности продукции. 

В марте «» первым из российских компаний отправил в Китай из Белгородской области партию свиных субпродуктов объемом 27 т, она была доставлена покупателю в середине апреля. В июне в ходе Петербургского международного экономического форума Линник говорил, что до конца года компания планирует поставить в Китай около 40 тыс. т свинины, а в 2025-м — 100 тыс. т.

В 2024 году холдинг рассчитывает увеличить экспорт продукции на 15%, сообщала в январе пресс-служба «». В 2023-м за рубеж было отправлено 191 тыс. т — от сырья, жиров и мясокостной муки до брендированных мясных полуфабрикатов и кормов для питомцев. «Если пять лет назад мы отгружали две-три тысячи тонн продукции в месяц, то сейчас — до 20 тыс. т», — уточняли в компании. В начале июля агрохолдинг сообщал, что начал экспорт желатина: первая партия с завода по глубокой переработке побочной продукции животного происхождения в Курской области была отгружена предприятию по производству кондитерских изделий из СНГ.

Наибольший экспортный спрос приходится на мясо птицы и свинину как наиболее доступные виды мяса, ранее отмечала компания. Однако там считают, что спрос на говядину тоже будет расти. Продукция «» поставляется в 39 стран, большая часть экспорта приходится на государства СНГ, затем идут Азия, Европа и страны MENA.

Ежегодник «Мировая продовольственная безопасность и международная торговля продукцией АПК» — первый российский экспертно-аналитический продукт о текущей ситуации на мировых аграрных рынках и ключевых трендах. В издании проанализировано девять глобальных трендов в разрезе 13 стран и семи ключевых отраслей АПК, авторы рассмотрели более 500 кейсов и собрали около 250 комментариев и оценок экспертов.

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