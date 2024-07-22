Россия может отменить квоты на импорт говядины с 2025 года

Переход на пошлину должен повысить защиту внутреннего рынка и привлекательность отрасли Pixabay

В следующем году Россия может перейти с квотирования ввоза говядины на пошлину в размере 27,5%. Об этом пишет «Финмаркет» со ссылкой на презентацию первого замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, представленную на летней конференции «Где маржа 2024».



С 2003-го импорт говядины в Россию осуществлялся в рамках тарифных квот, и в нулевых годах квота была дефицитной, то есть ее объем был существенно ниже, чем было нужно рынку. Таким образом правительство стремилось повысить привлекательность отрасли, обеспечить рентабельность производства скота и говядины в России, прокомментировал «Агроинвестору» руководитель Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.



С 2014 года, после принятия Россией ответных экономических мер в ответ на антироссийские санкции, исторические импортеры имеют право ввозить 410 тыс. т замороженной говядины, но в последние годы этот объем не выбирался из-за сокращения потребления говядины на фоне быстрого роста потребления более экономически доступных свинины и мяса птицы. Также падение импорта связано с прекращением деятельности многих компаний, ранее импортировавших мясо крупного рогатого скота. По словам эксперта, в последние годы в рамках квоты говядина ввозилась с пошлиной 15%, вне квоты — 50%, но по внеквотной ставке объемы не импортировались ввиду отсутствия необходимости, в отличие от того, как это было 10-20 лет назад, когда внеквотный импорт по высокой ставке достигал 200-300 тыс. т в год. Сегодня помимо дальнего зарубежья Россия закупает говядину в Беларуси, откуда мясо может поступать в любом объеме и без уплаты пошлин. При этом на республику приходится почти 40% импорта этого вида мяса в Россию.



В 2012 году, когда наша страна вступала в ВТО, была достигнута договоренность, согласно которой при отмене количественных ограничений импорта замороженной говядины по льготной ставке 15% (530 тыс. т в год) Россия сможет перейти на «плоскую» пошлину 27,5%, по которой поставлять говядину может любой участник внешнеэкономической деятельности в любом объеме, а не только исторический импортер. «Зачем нужна такая большая квота, если она не выбирается? В последние годы из стран дальнего зарубежья в Россию импортировалось порядка 150 тыс. т. Столько (530 тыс. т) точно не нужно», — говорит Юшин.



Переход на более высокую плоскую пошлину является инструментом защиты внутреннего рынка и повышения конкурентоспособности российских производителей говядины. Тем более, значительные объемы этого вида мяса и так поступает беспошлинно или по иным льготным режимам (например, в Калининградскую ОЭЗ). Импорт из дальнего зарубежья все равно останется, так как говядина как сырье для переработки еще долго будет нужна, но поступать она должна по более высокой ставке таможенного тарифа, уверен Юшин.



«Однако есть и важный нюанс. Сегодня регуляторы обеспокоены темпами инфляции, динамикой цен на те или иные продукты питания. Так как потребительские цены на говядину постепенно растут, хотя и в рамках долгосрочной инфляции, то ставится задача обеспечить более доступным сырьем для дальнейшей переработки именно мясокомбинаты», — отметил Юшин. Поэтому, продолжает он, параллельно с переходом на плоскую пошлину предлагается продолжить ввоз говядины по нулевой ставке тарифа. По словам эксперта, эффект от роста ставки таможенного тарифа (с 15% при квотировании до 27,5% в случае его отмены и перехода на «плоскую» пошлину) — защита внутреннего рынка — снижается тем, что параллельно продолжается ввоз говядины по льготной нулевой ставке. «По факту мы станем свидетелями того, что практически вся говядина из дальнего зарубежья и Республики Беларусь будет ввозиться без уплаты таможенных пошлин», — говорит Юшин.



Предложения иных размеров «льготной» ставки — 5% или 10% — не рассматривались, продолжает он. «Решается задача обеспечить более низкие цены для мясокомбинатов, увязывая цены на сырье с ценами на конечную продукцию. При этом в дешевых, сделанных не по ГОСТу колбасах и сосисках говядины почти нет, этот вид мяса, как правило, идет на производство дорогих изделий высокого и премиум-сегмента», — обращает внимание Юшин. В итоге такая мера со стороны может казаться помощью гражданам с более высокими доходами, однако и она едва ли сделает для них дорогую продукцию дешевле: независимо от цены мясопереработчиков на дорогие колбасы, в рознице цена практически не меняется. «Этот шаг (переход на «плоскую» пошлину) — правильный, и мы рады, что он сделан, но стоило бы предусмотреть более низкий объем льготной квоты, то есть примерно 50-70 тыс. т», — оценивает Юшин, добавляя, что ожидается увеличение размера льготного импорта со 100 тыс. т до 130 тыс. т.



Впрочем, продолжает он, одно только таможенно-тарифное регулирование импорта говядины вряд ли может кардинально изменить к лучшему ситуацию с инвестициями в мясное скотоводство. Неподъемные ставки по кредитам, скромный объем господдержки и крайне высокие сроки окупаемости проектов (а часто и вообще неокупаемости) будут продолжать тормозить когда-то начавшееся движение в сторону структурной перестройки отрасли — чтобы на поголовье мясного скота приходилось не 2%, как 10 лет назад, не 20% как сегодня, а минимум 35-40%. «Вот тогда и можно будет сказать, что задача по созданию современной отрасли производства говядины решена», — заключает эксперт.



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