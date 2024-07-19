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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Владелец «АФГ Националь» стал соучредителем компании-дистрибутора аминокислот

«Анстелла-Биотех» поставляет в Россию продукцию БНБК

| Агроинвестор |

В 2023 году в Россию было импортировано 123 тысячи тонн кормовых аминокислот
В 2023 году в Россию было импортировано 123 тысячи тонн кормовых аминокислот

Владелец и гендиректор «» Иван Юзефович стал владельцем 49% в ООО «Анстелла-Биотех», следует из данных сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Еще 51% с мая принадлежит Льву Деньгову — члену совета директоров «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК) и основателю, гендиректору компании «Адам Био» (дистрибутор продукции БНБК в России). С 2022 года 100% долей в «Анстелла-Биотех» принадлежало певице Кетеван Гузбанд-Топуриа, по информации «Коммерсанта», супруге бизнесмена.

С ноября 2022 года Иван Юзефович владеет «», одним из крупнейших в России производителей риса и фасованных круп. В апреле «» писал, что Юзефович купил у Сергея Ниценко ГК «Заречное», которое занимается производством премиальной мраморной говядины под брендом «Праймбиф». В мае компания «Инвестком» Юзефовичаприобрела у Ниценко воронежское ООО «Ангус-Агро». Основой вид деятельности предприятия — разведение молочного КРС и производство сырого молока.

«Анстелла — Биотех» занимается продажей кормов и аминокислот для животных, является официальным дистрибутором продукции БНБК в России, говорится в профиле компании на сайте hh.ru. Компания зарегистрирована в Москве в 2021 году, уставной капитал — 100 тыс. руб. По данным Rusprofile, ее выручка в прошлом году составила 1,2 млрд руб., снизившись на 54% год к году, чистая прибыль сократилась на 42%, до 89 млн руб.

В ходе прошедшего в июне в Минске второго Биотехнологического форума Союзного государства Юзефович говорил, что если до недавнего времени его компания была только производителем риса, то после покупки «Заречного» автоматически стала потребителем лизина и премиксов. «Мы совсем недавно стали партнерами (с БНБК), и, думаю, будем двигаться только вперед, наращивая производственные и технологические возможности», — сказал он, также поблагодарив гендиректора БНБК Даниила Урицкого и отметив, что им удалось найти общий язык во многих вопросах.

Деньгов в ходе форума рассказывал, что «Адам Био» была включена в перечень предприятий, которые обеспечивают продовольственную безопасность России, поскольку за год компания поставили в страну примерно 55 тыс. т аминокислот из Белоруссии. Также компания поставляет на российский рынок корма для ценных пород рыб, выпускаемые БНБК, и работает над продвижением на российский рынок другой ее продукции, в частности глютена. Вероятно, схожие задачи могут стоять и перед «Анстелла — Биотех».

По оценке аналитического агентства Feedlot, в 2023 году в Россию было импортировано 123 тыс. т кормовых аминокислот, что на 21% меньше, чем годом ранее. Доля Белоруссии в структуре поставок за год выросла с 4% до 16%, 80% импорта пришлось на Китай. При этом лизином отечественные животноводы полностью обеспечены за счет трех заводов Союзного государства — белгородского «Завода премиксов №1», тюменского «Аминосиба» и БНБК, отмечали участники Биотехнологического форума.

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