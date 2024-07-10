Госдума приняла в первом чтении законопроект о господдержке производителей кормовых добавок и ветпрепаратов

В случае принятия, закон вступит в силу с 1 сентября КФХ Зубарева Н. В.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о предоставлении господдержки производителям кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов и лекарственных средств для ветеринарного применения. Документ предполагает включение в список получателей мер господдержки организации и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются производством указанной продукции.



Инициаторами документа выступила группа депутатов, среди которых заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев, первый зампред Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников, зампред Комитета по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Иван Лоор. Сейчас государственная поддержка по линии Минсельхоза предоставляется сельхозпроизводителям для производства и переработки сельхозпродукции. При этом для выпуска ряда аминокислот, витаминов и ветеринарных препаратов сельскохозяйственное сырье не используется. Принятие законопроекта даст положительный социально-экономический эффект, позволит повысить финансово-экономическую устойчивость организаций агропромышленного комплекса, считают авторы документа.



Согласно пояснительной записке, в связи с текущей геополитической обстановкой и проблемами в логистике, а также резким повышением цен на импортные товары, необходимо развивать и модернизировать производственные мощности для производства кормовых и пищевых добавок, ферментных препаратов и лекарственных средств для ветеринарного применения. Законопроект был представлен вместе с одобрительным заключением правительства. В финансовом обосновании отмечается, что реализация законопроекта будет осуществляться в рамках средств, выделенных из федерального бюджета для Минсельхоза. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года, если будет принят.



Согласно июньскому исследованию BusinesStat, с 2019 по 2023 год производство ветпрепаратов в стране выросло на 40%, с 26,9 до 37,6 млн упаковок. Проблемы с поставками импортной продукции в 2022—2023 годах способствовали расширению отечественного производства благодаря господдержке, включающей упрощение процедуры регистрации препаратов и повышение требований к зарубежным поставщикам (соответствие стандартам GMP для производственных площадок), говорилось в исследовании. Аналитики отмечали, что несмотря на санкционные ограничения, отечественные предприятия стремились к максимальной загрузке существующих мощностей, запуску новых заводов и цехов, а также находили резервы для увеличения производства на уже действующих линиях и площадках.



По данным Росстата, в 2023 году импорт ветеринарных препаратов составил 70% от общего объема потребления, а средств защиты растений — более 60%. На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минфину и Минэкономразвития до 1 октября разработать новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в АПК и продовольственной безопасности страны. Среди поручений — разработка проекта «Ветеринарные препараты», который нацелен на создание отечественных производственных мощностей и инноваций, чтобы сократить зависимость от импорта, а также «Биотехнологии в АПК».



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