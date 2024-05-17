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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Агро-Белогорье» закрыла доступ сотрудников на две площадки свинокомплекса из-за обстрелов

Кормление и поение животных осуществляется в автоматизированном режиме

| Агроинвестор |

Полностью оценить ущерб, нанесенный производству, станет возможно после улучшения оперативной обстановки
Полностью оценить ущерб, нанесенный производству, станет возможно после улучшения оперативной обстановки

ГК «» закрыла сотрудникам доступ на производственные площадки Борисовского свинокомплекса в селе Цаповка Белгородской области во избежание несчастных случаев, связанных с обстрелами. На производстве в Цаповке содержится около 80 тыс. свиней, кормление и поение животных осуществляется в автоматизированном режиме.

«Две производственные площадки в селе Цаповка Борисовского района на этой неделе подвергаются многочисленным атакам со стороны ВСУ, — говорится в сообщении компании. — Зафиксированы обстрелы из РСЗО, а также сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов». Оперштаб агрохолдинга отмечает, что идет целенаправленный обстрел гражданских объектов, обеспечивающих продовольственную безопасность Белгородской области и страны.

В результате обстрелов зафиксированы различные повреждения, в том числе серьезные, в нескольких бункерах для хранения корма, хозяйственных постройках, а также корпусах для содержания животных. Пострадавших среди сотрудников нет. Полностью оценить ущерб, нанесенный производству, станет возможно после улучшения оперативной обстановки, уточняет компания.

В 2022 году производственной площадке в Цаповке Борисовского свинокомплекса был присвоен статус пилотной платформы для внедрения инноваций в животноводческом бизнесе ГК «». На этой площадке была апробирована передовая система цифрового учета комбикормов, а также работает автоматизированная система учета воды.

В 2023 году комплексы ГК «» выпустили 268,9 тыс. т свинины в живом весе (+6,1 тыс. т, или +2,3%, к показателю за 2022 год). В этом году компания не планирует снижать производство, ранее рассказывала «» директор по промышленному производству свинины Наталья Гокова. «В 2023-м достигнута высокая планка, и мы всеми силами стараемся не только удержать ее, но и превысить, — отмечала она. — Физическое наращивание производственных мощностей не предусматривается, поэтому увеличить объем производимой продукции планируем, как и в прошлом году, за счет повышения эффективности и слаженности работы, нацеленности на результат производственных коллективов и сотрудников управляющей компании». Основным сдерживающим фактором, по ее словам, может стать СВО, так как большинство производственных площадок комплексов холдинга по промышленному производству свинины расположены в непосредственной близости от границы с Украиной и с марта 2024 года практически примыкают к зоне активных боевых действий.

Утром 6 мая украинские дроны нанесли удар по автобусам, перевозившим на работу сотрудников свинокомплексов «Агро-Белогорья». В результате атаки погибли семь мирных жителей, ранения разной степени тяжести получили 32 человека. На выплаты погибшим и пострадавшим работникам агрохолдинг выделил 16,6 млн руб. В том числе 7 млн руб. направлено семьям погибших, 4 млн руб. — получившим тяжелые ранения, 4,5 млн руб. — сотрудникам с повреждениями легкой степени. Компания также взяла на себя организацию и оплату похорон погибших сотрудников.

Многие предприятия агрохолдинга расположены на расстоянии 2-10 км от границы с Украиной. Для работников и их семей, вынужденных выехать за пределы приграничных Грайворонского городского округа, Борисовского, Белгородского, Краснояружского районов и города Белгорода, компания открыла пункт временного размещения в Яковлевском районе Белгородской области.

Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов ранее предложил федеральным властям распространить на пострадавших сотрудников предприятий и семьи погибших льготы, которые предусмотрены для родственников участников СВО. «Люди, обеспечивающие продовольственную безопасность страны и, к несчастью, гибнущие на своих рабочих местах, имеют полное право называться героическим именем "труженики тыла"», — подчеркнул Зотов.

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