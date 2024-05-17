«Агро-Белогорье» закрыла доступ сотрудников на две площадки свинокомплекса из-за обстрелов

Полностью оценить ущерб, нанесенный производству, станет возможно после улучшения оперативной обстановки «Агро-Белогорье»

ГК «Агро-Белогорье» закрыла сотрудникам доступ на производственные площадки Борисовского свинокомплекса в селе Цаповка Белгородской области во избежание несчастных случаев, связанных с обстрелами. На производстве в Цаповке содержится около 80 тыс. свиней, кормление и поение животных осуществляется в автоматизированном режиме.



«Две производственные площадки в селе Цаповка Борисовского района на этой неделе подвергаются многочисленным атакам со стороны ВСУ, — говорится в сообщении компании. — Зафиксированы обстрелы из РСЗО, а также сбросы боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов». Оперштаб агрохолдинга отмечает, что идет целенаправленный обстрел гражданских объектов, обеспечивающих продовольственную безопасность Белгородской области и страны.



В результате обстрелов зафиксированы различные повреждения, в том числе серьезные, в нескольких бункерах для хранения корма, хозяйственных постройках, а также корпусах для содержания животных. Пострадавших среди сотрудников нет. Полностью оценить ущерб, нанесенный производству, станет возможно после улучшения оперативной обстановки, уточняет компания.



В 2022 году производственной площадке в Цаповке Борисовского свинокомплекса был присвоен статус пилотной платформы для внедрения инноваций в животноводческом бизнесе ГК «Агро-Белогорье». На этой площадке была апробирована передовая система цифрового учета комбикормов, а также работает автоматизированная система учета воды.



В 2023 году комплексы ГК «Агро-Белогорье» выпустили 268,9 тыс. т свинины в живом весе (+6,1 тыс. т, или +2,3%, к показателю за 2022 год). В этом году компания не планирует снижать производство, ранее рассказывала «Агроинвестору» директор по промышленному производству свинины Наталья Гокова. «В 2023-м достигнута высокая планка, и мы всеми силами стараемся не только удержать ее, но и превысить, — отмечала она. — Физическое наращивание производственных мощностей не предусматривается, поэтому увеличить объем производимой продукции планируем, как и в прошлом году, за счет повышения эффективности и слаженности работы, нацеленности на результат производственных коллективов и сотрудников управляющей компании». Основным сдерживающим фактором, по ее словам, может стать СВО, так как большинство производственных площадок комплексов холдинга по промышленному производству свинины расположены в непосредственной близости от границы с Украиной и с марта 2024 года практически примыкают к зоне активных боевых действий.



Утром 6 мая украинские дроны нанесли удар по автобусам, перевозившим на работу сотрудников свинокомплексов «Агро-Белогорья». В результате атаки погибли семь мирных жителей, ранения разной степени тяжести получили 32 человека. На выплаты погибшим и пострадавшим работникам агрохолдинг выделил 16,6 млн руб. В том числе 7 млн руб. направлено семьям погибших, 4 млн руб. — получившим тяжелые ранения, 4,5 млн руб. — сотрудникам с повреждениями легкой степени. Компания также взяла на себя организацию и оплату похорон погибших сотрудников.



Многие предприятия агрохолдинга расположены на расстоянии 2-10 км от границы с Украиной. Для работников и их семей, вынужденных выехать за пределы приграничных Грайворонского городского округа, Борисовского, Белгородского, Краснояружского районов и города Белгорода, компания открыла пункт временного размещения в Яковлевском районе Белгородской области.



Председатель совета директоров «Агро-Белогорья» Владимир Зотов ранее предложил федеральным властям распространить на пострадавших сотрудников предприятий и семьи погибших льготы, которые предусмотрены для родственников участников СВО. «Люди, обеспечивающие продовольственную безопасность страны и, к несчастью, гибнущие на своих рабочих местах, имеют полное право называться героическим именем "труженики тыла"», — подчеркнул Зотов.



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