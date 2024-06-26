«АП им. Калинина» планирует завершить строительство молочной фермы в Башкирии раньше срока

Годовой объем производства сырого молока на предприятии может достигнуть 36,8 тысяч тонн Д. Гришкин

Строительство молочно-товарной фермы в Стерлитамакском районе республики Башкирия планируется завершить досрочно по сравнению с изначальным графиком — до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров в ходе своего визита на объект, пишет РБК. Инвестиции в проект составляют 6,2 млрд руб., инвестором является группа компаний имени Калинина, объединяя «Агропромышленное предприятие имени Калинина» и молочно-товарный комплекс с тем же названием.



На данный момент уже завершено строительство административного и бытового корпусов, а также доильного зала на 90 коров. На ферме планируется разместить до 4 тыс. голов КРС. Холдинг одновременно реализует два инвестиционных проекта, включенных в список приоритетных для региона: первый — по развитию животноводства и растениеводства на «Агропромышленном предприятии имени Калинина», второй — по строительству мегафермы.



Годовой объем производства сырого молока на предприятии может достигнуть 36,8 тыс. т. Кроме того, ферма будет заниматься разведением и выращиванием КРС, а также продажей молодняка другим предприятиям. Строительство комплекса проводится параллельно в два этапа: возведение молочно-товарной фермы и фермы для выращивания молодняка. Второй этап позволит увеличить фуражное стадо до 4,1 тыс. голов и ежегодную реализацию племенных нетелей до 1,2 тыс. голов. Инвестор заключил соглашение о защите и поощрении инвестиций (СЗПК) с правительством Башкирии, что обеспечит компании господдержку в размере 268 млн руб.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что никаких проблем при реализации проекта возникнуть не должно. «Это один из крупнейших производителей молока в Башкирии. Они регулярно что-то достраивают, перестраивают на ферме. Сейчас снова расширяют свои мощности. В холдинге работают компетентные люди, поэтому все должно пройти хорошо. Предприятие крупное, качество молока хорошее», — сказал эксперт «Агроинвестору». Он отметил, что в Башкирии достаточно хороший спрос на молоко, который сейчас увеличивается.



В конце 2022 года пресс-служба правительства Башкирии сообщала, что холдинг построит молочную ферму на 3,5 тыс. коров в Стерлитамакском районе. «Технологически это новый проект, которого в республике пока нет. Основная особенность — это моноблок, то есть содержание животных в минимальном количестве корпусов, будет доильный зал и площадка для выращивания телок и нетелей. Разводить будем поголовье голштинской породы, комплекс будет запускаться в первом квартале 2024 года и будет полностью завершен в 2025 году», — приводил ТАСС слова гендиректора компании Николая Коваленко. Тогда общая стоимость проекта оценивалась в 3,5 млрд руб. Предполагалось, что на новой ферме будет производиться около 115 т молока ежедневно, а также выращиваться и продаваться около 500 голов племенных нетелей.



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